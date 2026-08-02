Cámaras de vigilancia permiten arrestar a hombre que pudo haber dañado monumento a la Brigada 2506

Monumento a los caídos de la Brigada 2506, en Miami.

MIAMI.- Un hombre de 28 años fue arrestado por presuntamente romper una de las piezas del monumento dedicado a los combatientes de la Brigada de Asalto 2506, situado en la Pequeña Habana.

El acusado fue identificado como Jean Carlos Rojas. Las cámaras de vigilancia de la ciudad registraron el momento en que subió sobre una estructura gris con forma de proyectil y terminó quebrándola, de acuerdo con imágenes difundidas por Univision 23.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 25 de julio en el conjunto conmemorativo ubicado en las inmediaciones del parque Máximo Gómez, en la Calle Ocho.

El sistema de videovigilancia también siguió los movimientos del individuo mientras caminaba por el área. La información facilitó su localización y condujo a que los agentes lo detuvieran, según los reportes periodísticos.

Las autoridades calcularon en aproximadamente 1.000 dólares el costo de las reparaciones. De acuerdo con las autoridades, el elemento afectado ya había sido restaurado tras un acto vandálico anterior. El nuevo incidente provocó indignación entre miembros del exilio cubano y residentes de la zona.

El jefe de la Policía de Miami, Edwin López, expresó ante medios locales su desconcierto por lo sucedido y aseguró que no comprende qué pudo motivar la acción.

“La verdad, realmente me sorprende y no llego a entender el porqué”, manifestó López.

El funcionario explicó que numerosas personas acuden diariamente a ese sector para caminar, hacer ejercicio, visitar los restaurantes o compartir con sus familias. Quienes frecuentan el lugar, agregó, contemplan el memorial con orgullo por su significado para la comunidad.

También afirmó que los agentes asumieron el caso de manera personal debido al valor histórico de la obra y destacó el trabajo de los investigadores para identificar al señalado.

Las informaciones divulgadas indicaron además que no sería la primera vez que Rojas enfrenta problemas con la justicia. Hasta el momento, no se han precisado públicamente los cargos relacionados con esos casos anteriores ni el resultado de los respectivos procesos judiciales.

La obra honra a los integrantes de la Brigada de Asalto 2506, conformada por exiliados cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961 con el propósito de derrocar al régimen de Fidel Castro.

La operación militar terminó con la captura de más de un millar de combatientes y la muerte de más de un centenar. Con el paso de las décadas, diferentes espacios de Miami han sido destinados a preservar la memoria de quienes participaron en aquella acción.

Inaugurado en 1971, el memorial de la Pequeña Habana se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del exilio cubano. Su columna principal contiene los nombres de los caídos y está coronada por una llama permanente.

Rojas enfrenta una acusación por ocasionar daños a la propiedad. Las autoridades no han informado qué habría motivado su conducta. El caso permanece bajo investigación y, como establece la ley, el detenido se presume inocente mientras no sea declarado culpable por un tribunal.

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó a directivos de la Brigada de Asalto 2506 para conocer su reacción y obtener más detalles sobre las afectaciones causadas, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta.