viernes 1  de  mayo 2026
CONSUMO GLOBAL

"Las reglas del consumo están cambiando": Miami acoge cumbre clave sobre inteligencia artificial

Antonio Monckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla, explica a DIARIO LAS AMÉRICAS cómo el Latin Consumer Summit reunirá a líderes del sector para replantear estrategias en un entorno marcado por la incertidumbre digital

Antonio Monckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla.

Antonio Monckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla.

CORTESÍA GRUPO OHLA
Edición anterior del Latin Consumer Summit.

Edición anterior del Latin Consumer Summit.

CORTESÍA GRUPO OHLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – “La inteligencia artificial ya no es teoría: está cambiando directamente los negocios”. Con esa premisa, Antonio Monckeberg, director ejecutivo de Grupo Ohla, define el enfoque de la cuarta edición del Latin Consumer Summit, que se celebrará el 14 y 15 de mayo en Miami.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el ejecutivo advierte que el sector atraviesa uno de sus momentos más complejos, donde la velocidad de los avances tecnológicos ha dejado atrás muchos de los modelos tradicionales de planificación.

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“Hoy es muy difícil proyectar a partir de estudios de mercado o consultorías. La mejor forma de entender lo que viene es escuchando a quienes están tomando decisiones en tiempo real”, sostiene.

La cita se centrará en experiencias concretas dentro de la industria. Más de 25 ejecutivos de alto nivel compartirán prácticas, ajustes y aprendizajes en un formato que prioriza el intercambio directo, junto a una audiencia que ronda alrededor de 500 participantes.

“Buscamos un espacio donde los ejecutivos puedan contrastar qué está funcionando, qué dejó de funcionar y cómo se están adaptando”, apunta.

Según detalla, uno de los principales aportes del encuentro es ofrecer mayor claridad en un entorno donde las compañías buscan definir su hoja de ruta para los próximos años.

“Las empresas llegan con muchas preguntas sobre cómo planificar 2026 y 2027 en un escenario de alta incertidumbre”.

El modelo, además, es colaborativo. Los ponentes participan sin honorarios, lo que fortalece la calidad de la conversación.

“Quien expone no solo comparte su experiencia, también se lleva la visión de otros líderes del sector”.

Latin Consumer Summit.
Edición anterior del Latin Consumer Summit.

Edición anterior del Latin Consumer Summit.

Para Monckeberg, la elección de Miami responde a su papel como punto de conexión entre Latinoamerica y el mercado hispano en Estados Unidos.

“La comunidad hispana es hoy el segmento de mayor crecimiento, pero además es diversa, sofisticada y con una identidad bicultural que obliga a entenderla bien”.

La iniciativa se realiza en alianza con la Universidad Internacional de Florida (FIU) y forma parte de una red de encuentros en distintas capitales de América Latina, que buscan dar continuidad a la conversación durante el año.

“Hay empresas que necesitan latinizarse para entender realmente a esta audiencia y poder crecer en este entorno”, comenta.

Uno de los puntos más disruptivos será cómo estas herramientas están transformando la relación entre marcas y clientes.

“La inversión publicitaria históricamente ha estado enfocada en persuadir personas. Pero eso está cambiando. Muy pronto también habrá que convencer sistemas inteligentes que toman decisiones de compra”, plantea.

El cambio, a su juicio, impacta toda la cadena de valor.

“Cuando un agente tecnológico decide qué comprar, cambian completamente las reglas del juego”.

El avance de estas soluciones también plantea retos, especialmente en el empleo.

“Muchas tareas operativas ya están siendo reemplazadas, y eso va a impactar el mercado laboral”.

Sin embargo, pone el acento en el potencial de acceso al conocimiento.

“Hoy una persona puede acceder a herramientas y formación que antes eran impensables. La inteligencia artificial está democratizando el conocimiento a una velocidad enorme”.

El Latin Consumer Summit busca consolidarse como un espacio para anticipar tendencias y tomar decisiones en un entorno incierto.

“Estamos en tiempos muy complejos. Tener dos días con líderes del sector compartiendo experiencias reales es probablemente la forma más efectiva de prepararse para lo que viene”, concluye.

Monckeberg extiende además una invitación a empresarios y profesionales a participar en esta edición, al destacar el valor del intercambio de experiencias y el acceso a una red de alto nivel en un momento clave para cualquier compañía ante la digitalización y el uso estratégico de la IA.

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