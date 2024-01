El aborto, un tema incómodo en manos de la Corte Suprema de Florida

La iniciativa, liderada por la organización Floridians Protecting Freedom (FTP), recolectó más de 910.000 firmas verificadas, 20.000 más que las necesarias para colocar la pregunta en la boleta electoral del próximo noviembre de 2024. Presentó las rúbricas casi un mes antes del límite exigido por la ley, el 1 de febrero.

La enmienda propuesta en la boleta debería decir un texto similar al siguiente: "ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de su viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica del paciente".

Viabilidad, es la clave

Aunque la viabilidad del embarazo suele fijarse en torno a las 24 semanas, es precisamente el término "viabilidad" el que ha utilizado como argumento la fiscal general de Florida, Ashley Moody, para presentar un escrito legal pidiendo a la Corte Suprema de Florida que bloquee la enmienda, ya que "viabilidad" puede tener demasiados significados.

Moody también dijo que su oposición a que el tema se someta a un referendo no tenía nada que ver con sus puntos de vista personales sobre el aborto. "Como lo he hecho a lo largo de mis dos mandatos, he objetado aquellas iniciativas cuando el lenguaje inducía a error a los votantes", justificó su posición la fiscal general.

En manos de la Corte

Además, Moody sostuvo que "aunque personalmente no votaría por esta iniciativa, independientemente de la definición de 'viabilidad' que se utilice, sé que para algunos votantes es importante para su elección, que se defina si se trata del aborto en el primer trimestre o a finales del segundo trimestre". "Los floridanos tienen derecho a saber de forma clara y concisa por qué votan a favor o en contra".

El próximo 7 de febrero, la Corte Suprema del estado se pronunciará sobre la propuesta de enmienda patrocinada por FTF.

Antecedentes

Entre las organizaciones que apoyan la iniciativa de FTF se encuentran ACLU Florida (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), Florida Rising, Planned Parenthood, Women's Voices of SWFL, Florida Women's Freedom Coalition, 1199 SEIU United Healthcare Workers East, entre otras.

FTF comenzó con la recogida de firmas en mayo, de 2023, después de que la legislatura de mayoría republicana aprobara el proyecto de ley prohibiendo la interrupción del embarazo más allá de las seis semanas. El año anterior, la misma mayoría republicana había aprobado una ley que impedía los abortos después de las 15 semanas. Es decir, en dos años, Florida pasó de permitir el aborto hasta las 24 semanas a restringirlo a partir de las seis semanas.

¿Se puede abortar?

En la actualidad, la prohibición de la interrupción del embarazo después de las 15 semanas está siendo impugnada en los tribunales. Si la Corte Suprema estatal la considera constitucional, entonces se activaría la restricción hasta las seis semanas aprobada en 2023.

Según la senadora demócrata Book, la restricción de la interrupción hasta las seis semanas es "el último intento de controlar los cuerpos de las mujeres y quitarnos nuestros derechos”, es un intento desesperado del gobernador republicano Ron DeSantis de ganar relevancia antes de su anuncio como aspirante a la candidatura republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

"Seamos claros", afirmó la senadora demócrata, "la aprobación de la prohibición del aborto después de las seis semanas es equivalente a prohibir el aborto en general en Florida. Ninguna mujer puede saber que está embarazada, concertar una cita e interrumpir un embarazo en seis semanas. Simplemente no es posible, especialmente con la actual escasez de médicos y las listas de espera de semanas para recibir servicios".

De aquellos polvos, estos lodos

En pleno año electoral, en la presente legislatura 2024, el representante republicano David Borrero presentó el proyecto de ley HB-1519 que busca que el aborto en cualquier estadio se clasifique como un delito grave en tercer grado, castigado con una pena de prisión de hasta 10 años y una multa de hasta 100.000 dólares.

La idea del proyecto es que no existe distinción entre una persona no nacida y una persona nacida, y que supuestamente los avances científicos avalan que se es persona desde el momento de la concepción.

"Los republicanos de Florida continúan mostrándose hasta dónde están dispuestos a llegar con la presentación del HB1519", dijo en un comunicado la representante estatal demócrata Anna V Eskamani.

"Esto es desquiciado y extremo, y no es lo que quiere la mayoría de los floridanos".

Finalmente, si la iniciativa de Floridians Protecting Freedom llegara a la boleta electoral de noviembre de 2024, para que pueda convertirse en ley, necesitará recibir el apoyo de al menos el 60 % de los votos.

