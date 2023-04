 El aborto, una polémica milenaria sin la solución adecuada en Florida

MIAMI. - Desde tiempos inmemorables, el proceso de concepción y contracepción ha sido percibido a través del prisma moral al relacionarse con la supervivencia de nuestra especie. En época de los faraones, los egipcios se aplicaban sobre los genitales excremento de cocodrilo mezclado con leche cortada como método anticonceptivo. En la antigua Grecia y en Roma se usaban hierbas que provocaban abortos. Algo similar hacían las culturas precolombinas de América Latina, que interrumpían los embarazos no deseados con técnicas de presión abdominal o brebajes abortivos. Filósofos como Platón, Aristóteles y Séneca dieron sus puntos de vista sobre la contracepción y el control de la natalidad, incluso divulgaron algunos métodos para evitar el embarazo. El papa Sixto V, en 1588, comenzó a castigar con pena de excomunión a todos aquellos que procuraran el aborto. Es decir, el tema del aborto no es algo nuevo y la humanidad lo ha ido debatiendo recurrentemente desde siempre.

Aquí en los EEUU, el aborto es legal desde 1973 cuando la Corte Suprema se pronunció en el famoso caso Roe vs Wade y expresó que la Constitución protege el derecho de la mujer a decidir sobre su propia salud reproductiva. Una protección constitucional revocada en 2022, cuando el mismo Tribunal Supremo rectificó y sostuvo que el derecho de abortar no estaba recogido en la Constitución y por lo tanto su legalidad se debía regular en cada Estado. Una decisión muy cuestionada y que produjo multitudinarias manifestaciones en todo el país.

Al calor de ese fallo, varios Estados aprobaron leyes más restrictivas para interrumpir el embarazo. Entre ellos Florida, que el pasado año redujo el plazo legal para abortar de 24 a 15 semanas y recientemente -en abril de 2023- aprobó una nueva ley que prohíbe el aborto después de las 6 semanas, con la excepción de que la vida de la mujer esté en peligro, el embarazo sea fruto de una violación o de incesto. La nueva norma -SB 300- es conocida como Ley del Latido, ya que fija el límite legal de interrumpir el embarazo en el momento en que se comienza a percibir en las ecografías el latido del feto.

DIARIO LAS AMÉRICAS, con el ánimo de aportar luz a esta polémica ley, conversó con el doctor ginecobstetra Alberto Domínguez Bali y con Alexandra Mandado, presidenta de Planned Parenthood.

Según el doctor Domínguez Bali, la forma de abordar el tema del aborto es un reflejo de la sociedad. “Actualmente todo está al revés, incluyendo la medicina. Eso se refleja en la forma en que hacemos las leyes y se intentan solucionar problemas sociales. Es como si los pájaros le dispararan a la escopeta, así es como se trata un tema tan delicado como el aborto”.

El doctor considera que la interrupción del embarazo siempre ha sido tratada por quienes no deberían: políticos, religiosos, y abogados. “Los únicos que tendrían que abordarlo realmente para decidir sus pros y contras deberían ser los médicos, por ser un hecho rotundamente médico, y además por las personas que están directamente afectadas, con la debida orientación y educación”.

La vida

La nueva ley trata de establecer de alguna forma que el comienzo de la vida sucede cuando se sienten los primeros latidos del corazón del feto, es decir a las seis semanas de gestación. Sin embargo, el doctor Domínguez Bali discrepa, “la vida no comienza con el feto, ni cuando se nota el latido, ni cuando el feto es capaz de sobrevivir fuera del útero, ni con el propio nacimiento. La vida comienza cuando se inicia la concepción”.

Según este experimentado médico, el aspecto fundamental en esta polémica que todo el mundo deja afuera y que podría ser la verdadera solución es la educación sexual.

Educación sexual

Este terapeuta considera que a los jóvenes hay que enseñarles que, si van a tener una relación sexual por placer, que es la principal razón por la cual la mayoría de las especies tienen relaciones sexuales, deben saber cómo evitar el embarazo.

Aboga por que se eduque a las personas en los métodos anticonceptivos existentes, que hoy día son extremadamente efectivos, para evitar que las mujeres queden embarazadas. Domínguez Bali establece un paralelismo con las leyes del tráfico. “A las personas se les enseña que no deben cruzar la calle con la luz roja. Si se le entrena para manejar, deben aprender las reglas de circulación antes de recibir la licencia para conducir. De la misma forma, se debe educar a todo ser humano, hombre o mujer, antes de tener una relación sexual, para asegurarnos de que tanto él como ella no tengan un embarazo no deseado”.

Este sexólogo cuestiona los programas de educación sexual. “Son ridículos, deberían ser manejados por educadores, sexólogos y psicólogos. No por políticos, ni por la religión”.

“El resultado es que la gente no está preparada desde el punto de vista social, psicológico o biológico para entender que una relación sexual no tiene por qué producir un ser humano, cuando esta se está efectuando por otra razón. No para reproducir, sino por placer”, insistió una vez más.

Mitos sobre los anticonceptivos

“Cada mes recibo dos o tres muchachas menores de 15 años embarazadas. De 14, 13 y hasta de 12 años”. El ginecólogo afirma que les pregunta a todas las pacientes menores si querían quedar embarazadas y por qué no usaron métodos anticonceptivos. “Todas responden con las mismas palabras, como si hubieran ido a la misma escuela con la misma maestra. Dicen que no usan anticonceptivos porque engordan”.

“Ahí usted ve el nivel de educación que tienen esas niñas y jóvenes que comienzan a tener relaciones sexuales. Decir que las pastillas anticonceptivas engordan es un mito social. Es producto del desconocimiento absoluto de cómo funciona ese método anticonceptivo tan eficaz”. Muchas pacientes afirman erróneamente que las pastillas además de engordar producen pelo en la cara, manchas, cáncer del seno o várices en las piernas y que si las tomas por mucho tiempo te dejan infértil. “Todo eso es falso”, recalcó.

Seis semanas

Según el doctor, a las seis semanas del embarazo que plantea la ley como límite, más del 50% de las mujeres desconocen que están embarazadas. “Las personas que redactaron la ley no tienen ni idea sobre qué es obstetricia, ni qué es un embarazo. Desconocen nuestra sociedad y la conducta que tiene respecto al embarazo. No tienen la más mínima idea de nada y están legislando”.

Propósito de la ley

La ley establece que la mujer, para ser autorizada a abortar antes de las seis semanas, tenga que asistir a dos consultas médicas con una diferencia mínima de 24 horas.

Domínguez Bali cuestiona que el propósito de la ley sea regular el comportamiento o promover el bienestar y la seguridad de las personas como debería. “De la manera que está escrita entorpece y agrava el problema. Hace que las mujeres lleguen tarde y queden fuera de la protección legal. No creo que preste un servicio a la sociedad”.

Es pesimista al considerar que la ley no solucionará nada. “Todo va a seguir igual por décadas. Le conviene a los políticos, le conviene a la religión. Desgraciadamente, no estamos en una senda que nos lleve a mejorar el nivel educacional de nuestra sociedad. Estamos en la vía opuesta, cada día el nivel educativo de la mayor parte de la población va en retroceso”.

Según el facultativo, la ley perjudicará tanto a hombres como a mujeres. Pero ellas son las que llevarán la peor parte al tener que experimentar las consecuencias de leyes de este tipo. También afectará al hombre, que tiene el 50% de responsabilidad en la concepción de un hijo, aunque su papel no se incluya en la mayoría de las discusiones sobre el aborto, como consecuencia de vivir en una sociedad machista. A pesar de todo, considera que sus colegas no se pronunciarán en contra de la ley, ya que, según su opinión, “los médicos son la profesión más apática que se pueda encontrar sobre la faz de la tierra”.

Planned Parenthood

Sin embargo, Planned Parenthood of South, East and North Florida sí que llevaron ante los tribunales la anterior ley que restringía el aborto hasta las 15 semanas. Esta organización, que defiende la atención médica y la educación reproductiva, considera que la norma privaría a miles de mujeres de atención sanitaria segura.

“El problema de esta nueva restricción es que niega a los habitantes de Florida y sus familias su derecho a determinar qué es lo mejor para sus propios cuerpos y vidas”, afirmó Alexandra Mandado, presidenta de Planned Parenthood of South Florida.

Sin embargo, Mandado sostuvo tener la esperanza de que se derogue la ley en la Corte Suprema del Estado y que los proveedores de abortos de Florida - incluyendo las filiales estatales de Planned Parenthood- puedan volver a ofrecer, lo que define como, “atención compasiva que necesitan nuestros pacientes”.

Una de las preocupaciones expresadas por Mandado es que, desde su punto de vista, la ley afectaría más a las familias con menos recursos, sobre todos a las mujeres latinas y afrodescendientes. “Los que tengan dinero podrán viajar a otros estados más permisivos e interrumpir el embarazo”.

La realidad es que en Florida en 2022 se registraron unas 82.581 interrupciones de embarazo. En lo que va de 2023 se han realizado 14.455 abortos y solo 41 vinculados a casos de violación e incesto, que son las excepciones que contempla la nueva ley.

La Corte Suprema de Florida deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de estas leyes que restringen el término legal para realizar la interrupción del embarazo en este estado.

