jueves 19  de  marzo 2026
VOCES JÓVENES

El "nuevo exilio" cubano se moviliza en Miami por la libertad de la isla

Decenas de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en el restaurante Versalles para exigir el fin del sistema comunista en Cuba, entre consignas, banderas y el canto del himno nacional

Manifestación en la Pequeña Habana, Miami, por un cambio en Cuba.&nbsp;

Manifestación en la Pequeña Habana, Miami, por un cambio en Cuba. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Exilio en Miami pide el fin de la dictadura en una manifestación este 19 de marzo de 2026.&nbsp;

Exilio en Miami pide el fin de la dictadura en una manifestación este 19 de marzo de 2026. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Manifestación por Cuba libre.&nbsp;

Manifestación por Cuba libre. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Exilio en Miami pide el fin de la dictadura en una manifestación este 19 de marzo de 2026.&nbsp;

Exilio en Miami pide el fin de la dictadura en una manifestación este 19 de marzo de 2026. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Uno de los manifestantes.&nbsp;

Uno de los manifestantes. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Cubanos exiliados en Miami piden el fin de la dictadura en una manifestación este 19 de marzo de 2026.&nbsp;

Cubanos exiliados en Miami piden el fin de la dictadura en una manifestación este 19 de marzo de 2026. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Cubanos exiliados en Miami muestran carteles de apoyo a los cubanos en la isla.&nbsp;

Cubanos exiliados en Miami muestran carteles de apoyo a los cubanos en la isla. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
El exilio en Miami se manifiesta por la libertad de Cuba, este 19 de marzo de 2026.&nbsp;

El exilio en Miami se manifiesta por la libertad de Cuba, este 19 de marzo de 2026. 

Carlos Armando Cabrera/DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. Gritos de “¡Abajo la dictadura!”, “¡Cuba libre!”, “¡Libertad!”, “¡Abajo el comunismo!”, “¡Fuera los Castros!” y “¡Patria y Vida!” marcaron la tarde y noche de este jueves en el emblemático restaurante Versalles, en la Calle Ocho, donde decenas de personas, en su mayoría jóvenes cubanos, se congregaron para exigir cambios políticos en la isla.

La convocatoria, pautada para las 6:00 p.m., fue ganando fuerza con el paso de las horas y reunió a un grupo significativo de asistentes que se identifican como parte del llamado “nuevo exilio”, una generación que, desde la cuna del exilio cubano en Miami, busca visibilizar la crisis interna del país y reclamar el fin de la dictadura.

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A diferencia de otras concentraciones en este mismo lugar, tradicional punto de encuentro del exilio histórico cubano en la ciudad, la manifestación estuvo marcada por un claro protagonismo juvenil, lo que evidencia un relevo generacional en las formas de movilización y en la narrativa de la diáspora.

Desde este espacio, las voces presentes se articularon en un mensaje común: la necesidad de una Cuba libre, sin la continuidad del modelo político instaurado por el castrismo hace más de seis décadas. Con banderas cubanas en alto y carteles con mensajes críticos hacia el régimen, los participantes ocuparon los alrededores del icónico enclave y lo transformaron en un espacio de denuncia y expresión cívica.

Durante la concentración, los asistentes mantuvieron sus consignas contra el sistema comunista y reiteraron su rechazo a la falta de libertades en el país. El acto también estuvo marcado por un momento de alto simbolismo con la entonación del himno nacional, acompañada con respeto y emoción por los presentes.

La movilización ocurre en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, con apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, y un aumento del descontento social. En los últimos días se ha reportado un incremento de las protestas ciudadanas en distintas localidades, mientras en redes sociales circulan videos que muestran enfrentamientos con fuerzas de seguridad y presuntos actos de represión contra personas que expresan su inconformidad. A ello se suma un sistema político que mantiene restringidos los espacios de participación y limita las libertades civiles, factores que continúan alimentando el malestar tanto dentro como fuera del territorio nacional.

El encuentro evidenció la consolidación de este grupo dentro del panorama de la comunidad cubana en el exterior, con una agenda centrada en la visibilidad internacional y la presión política como vías para impulsar transformaciones en el país.

Aunque la concentración se desarrolló de manera pacífica, dejó en evidencia el nivel de organización y compromiso de estos jóvenes, así como su intención de sostener este tipo de iniciativas en el tiempo, en respaldo a quienes dentro de Cuba continúan exigiendo sus derechos y mayores libertades.

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