Voces desde Cuba advierten que la presión externa podría desatar una ofensiva interna del régimen

Voces recogidas por DIARIO LAS AMÉRICAS muestran temor y expectativa ante un posible cambio.

MIAMI . - En medio de una crisis marcada por apagones prolongados, escasez generalizada y un creciente aislamiento político, DIARIO LAS AMÉRICAS recogió testimonios exclusivos de opositores y periodistas independientes dentro de Cuba que apuntan a un mismo escenario: ante cualquier punto de quiebre, la reacción del régimen castrista, encabezado por Miguel Díaz-Canel y sostenido por la estructura de poder que responde al legado de Raúl Castro , podría recaer con mayor fuerza sobre quienes disienten.

Las entrevistas, realizadas en condiciones de severas limitaciones de conectividad, reflejan un clima de incertidumbre donde el riesgo inmediato no se percibe en el exterior, sino en la respuesta interna del aparato de poder.

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En ese contexto, los entrevistados advierten que el riesgo no es abstracto. Señalan que, ante un escenario de mayor presión externa, el aparato estatal podría intensificar detenciones arbitrarias, vigilancia, condenas judiciales y acciones represivas selectivas contra opositores, activistas y periodistas independientes, como mecanismo de control y contención interna.

“Mi opinión, al igual que la de otras personas con las cuales he podido conversar sobre el tema en particular, es una: coincidimos en que no había existido una administración en los Estados Unidos como la que existe al día de hoy, dispuesta a exterminar los males que existen en el hemisferio, generados por la dictadura cubana y su nefasta ideología de control social y represión”, afirmó Jorge Amado.

Y advirtió:

“Existe preocupación, no por lo que la actual administración de los EE.UU. vaya a hacer en contra de la población, sino por lo que el régimen de La Habana-Cuba pueda arremeter en contra de las/os defensores de Derechos Humanos (DDHH), activistas de DDHH, periodistas independientes y todos los que disienten del Partido Comunista de Cuba (PCC)”.

El activista añadió un elemento clave en la percepción ciudadana:

“Un número significativo de cubanos somos conscientes de que el régimen del PCC no tiene nada que ofrecer a la población, más allá de la represión. Los cubanos de a pie estiman que los EE.UU., más que un ‘enemigo hostil’, es un aliado”.

Represión estructural

Desde dentro de la isla, el deterioro no se describe en abstracto, sino en términos concretos que, según los entrevistados, explican el creciente descontento.

“Estamos desprotegidos, sí, y eso nada tiene que ver con las políticas asignadas por la administración que preside el señor Donald Trump. Nuestra integridad se pierde y no es por el cerco que mantienen hoy los EE.UU. contra la cúpula castrista; se pierde porque el sistema totalitario que hoy languidece ante Trump es responsable del descontento”, sostuvo Guillermo del Sol.

Quien además subrayó:

“Tenemos un sistema de salud destruido, hospitales colapsados, un sistema educativo adoctrinado y diseñado para convertir a las personas en esclavos, un país militarizado, sin comida ni las más elementales necesidades del ser humano”.

En ese contexto, la disidencia se percibe como un factor de alto riesgo.

“En cuanto a nuestra seguridad e integridad, le puedo decir que la realidad es esta: nunca hemos estado seguros de ninguna forma aquí en Cuba; sabemos que solo nuestra forma de pensar y nuestro actuar ya constituye un riesgo”, expresó Julio César Álvarez Marrero.

Por otra parte, agregó:

“Estoy convencido de que muchos corremos riesgos de ser hasta ejecutados extraoficialmente o, en el mejor de los casos, encarcelados de la forma más cruel y no precisamente como seres humanos”.

El opositor añadió una alerta sobre el costo humano de la crisis:

“De no tomar alguna acción, muchos cubanos seguirán perdiendo la vida por falta de medicamentos, hambre, atención médica adecuada, golpizas por reclamar sus derechos, etcétera”.

Blanco directo

La preocupación se concentra especialmente en activistas y periodistas independientes.

“Con la idea de que el gobierno de los EE.UU. (Estados Unidos) pueda tomar alguna acción contra el régimen cubano, nos sentimos con la preocupación e incertidumbre de la represión que, de seguro, el régimen de la Isla va a desatar contra quienes desde adentro luchamos por una transición democrática”, afirmó Odalys Legrá Castellanos.

Luego, precisó:

“Represión que, sin dudas, caerá también fuertemente sobre los activistas pro los Derechos Humanos y periodistas independientes que hoy sufren injustas condenas, como es el caso de la activista y periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera”.

Expectativa de ruptura

Pese al temor, las voces recogidas por DIARIO LAS AMÉRICAS reflejan también un nivel de expectativa ante un posible cambio.

“Todo lo que quieren los cubanos hoy en día es que Donald Trump acabe de intervenir y coja toda la cúpula de esta organización genocida y criminal que hace 67 años esclaviza al pueblo”, expresó William Tamayo Romayo.

Luego, advirtió:

“Todo el pueblo de Cuba pide la intervención militar de Donald Trump y no teme. Al contrario, más bien se alegra”.

En esa misma línea, Jorge Chance Betancourt advirtió:

“EE.UU. tiene que presionar más, de lo contrario se le acaba el tiempo de la presidencia y el régimen sigue oxigenándose. Nosotros, los opositores, estamos expuestos a cumplir prisión”.

El conjunto de estas voces no solo retrata un país en crisis, sino un sistema que, frente al escenario internacional y el desgaste interno, parece reafirmarse en su mecanismo más conocido: el control, la coerción y la represión directa sobre la disidencia.

En ese equilibrio inestable, donde convergen expectativas de cambio y riesgos inmediatos, la advertencia que emerge desde dentro de la isla es tan clara como incómoda: cualquier desenlace, por decisivo que sea, podría tener como primer costo a quienes hoy sostienen, con nombre y rostro, la disidencia en Cuba.