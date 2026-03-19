Régimen de Cuba mantiene detenido a hijo de pastor cristiano tras protestas en Morón

Captura de pantalla de la publicación hecha por Defensa CD sobre la detención de onathan Muir Burgos, de 16 años.

Jonathan Muir Burgos, de 16 años, permanece recluido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila tras ser detenido junto a su padre, el pastor Elier Muir Ávila.

Aunque el líder religioso de la iglesia independiente “Tiempo de Cosecha” fue puesto en libertad, el menor de edad enfrenta un proceso de instrucción de cargos y amenazas de ser juzgado con el rigor de la ley penal.

El arresto de ambos ocurrió tras acudir a una citación oficial en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Morón. Durante las primeras horas de la detención, los familiares denunciaron la desaparición de ambos, debido a que las autoridades policiales negaron que se encontraran en el recinto y omitieron información sobre su paradero.

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Este procedimiento se inserta en las acciones de seguridad desplegadas tras la protesta registrada en Morón la noche del viernes 13 de marzo. Reportes locales indican una serie de citaciones, allanamientos y detenciones que han afectado de forma selectiva a adolescentes y jóvenes de la zona.

Entre los casos registrados durante estas jornadas figura también el de Yoasnel Estrada, otro menor de edad cuya vivienda fue objeto de un allanamiento por parte de las fuerzas de seguridad antes de su conducción a dependencias policiales.

La familia Muir cuenta con un registro de incidentes previos relacionados con el ejercicio de su fe y la libertad religiosa en la isla. Tras su liberación, el pastor Elier Muir manifestó que las autoridades han establecido un plazo de tres días para que la Fiscalía determine las acciones legales contra su hijo.

Organizaciones de monitoreo, como el Observatorio de Libertades Religiosas de Defensa CD, mantienen el seguimiento sobre la situación de Jonathan Muir Burgos y otros detenidos en el centro del país. La permanencia del menor en el DTI ocurre en un escenario de restricción de libertades civiles y vigilancia sobre sectores religiosos independientes.