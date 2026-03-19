jueves 19  de  marzo 2026
POLÍTICA

Secretario del Tesoro augura un cambio de régimen en Cuba

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que la crisis económica y el debilitamiento de aliados del régimen podrían acelerar una transición en la isla

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

KEVIN DIETSCH/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este jueves, que la profunda crisis económica que atraviesa Cuba podría conducir a un proceso de transformación política gradual en la isla, al que describió como un posible cambio de régimen político.

Durante una entrevista concedida a la cadena Fox Business, el funcionario vinculó ese escenario al debilitamiento de aliados clave del régimen cubano en la región. “Con Maduro fuera de Venezuela parece que puede haber un cambio de régimen a cámara lenta en Cuba”, señaló, en referencia al impacto que los cambios políticos en Venezuela podrían tener sobre el sostenimiento del sistema en La Habana.

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Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión de Washington sobre el régimen cubano, en medio de una crisis económica que ha provocado escasez de alimentos, apagones recurrentes y un deterioro sostenido de las condiciones de vida en la isla.

En las últimas horas, la Casa Blanca y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazaron un reportaje publicado por The New York Times que sugería que la administración del presidente Donald Trump estaría dispuesta a negociar la salida de Díaz-Canel del poder sin exigir transformaciones en el sistema político cubano.

Desde Washington se ha reiterado que cualquier eventual normalización de relaciones con La Habana dependerá de reformas profundas que permitan mayores libertades económicas y políticas para el pueblo cubano.

Irán y el escenario internacional

Durante la misma entrevista, Bessent también se refirió al papel de Irán en el escenario geopolítico global, al que calificó como un “horrible patrocinador del terrorismo global”. Según afirmó, la capacidad militar de Teherán se encuentra actualmente “degradada”, lo que —a su juicio— ha reducido su capacidad para proyectar influencia en la región.

El secretario del Tesoro también expresó optimismo respecto a una eventual resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, al considerar que una estabilización del escenario internacional podría contribuir a una reducción de los precios del gas y la energía en los mercados globales.

FUENTE: Con información de EFE/DLA

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