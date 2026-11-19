El panel examina cómo recuperar la confianza del público y ampliar la cobertura periodística para los inmigrantes del sur de Florida.

Los periodistas Elaine Díaz y Manny García conversan sobre el futuro de la información local y el papel de las universidades.

Liliet Heredero, vicepresidenta de Noticias y Contenido de Telemundo 51, habla sobre las historias que aún faltan por contar y el papel de las plataformas digitales.

Ana Lidia García Hernández, periodista e integrante del equipo de redacción de elTOQUE, interviene en el encuentro “Lo local, en español”, celebrado en Doral.

MIAMI.- elTOQUE y Café Fuerte presentaron en Doral elTOQUE USA , un nuevo medio local en español para las comunidades inmigrantes de Miami-Dade, Broward y Monroe. Su propuesta es informar sobre asuntos que afectan la vida diaria, desde el costo de la vivienda y las oportunidades laborales hasta las decisiones que adoptan las administraciones municipales.

El lanzamiento se celebró la noche del martes durante “Lo local, en español”, un encuentro en el que periodistas y representantes de organizaciones dedicadas a apoyar la prensa comunitaria conversaron sobre los retos de informar a las audiencias hispanas del sur de Florida. Detrás del proyecto está Mas Voces Foundation, la organización sin fines de lucro que opera elTOQUE.

“Ha nacido un nuevo medio local para el sur de Florida en español”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS José Jasán Nieves, director ejecutivo de Mas Voces Foundation y director de elTOQUE.

Su idea apuntó es ofrecer información útil para encontrar trabajo, conocer los recursos disponibles y entender cómo las decisiones del gobierno local o los cambios en las políticas migratorias afectan a quienes viven aquí, entre otros temas de interés. Aclaró que la cobertura no se limitará a los cubanos: atenderá a inmigrantes de distintos países.

La alianza une la experiencia de Wilfredo Cancio Isla, fundador de Café Fuerte y editor de elTOQUE USA, con los equipos de producción audiovisual, diseño y redes sociales de elTOQUE. “Somos un equipo muy pequeño, somos cinco personas”, precisó Nieves: cuatro de elTOQUE y Cancio. Aprovechar los recursos que ya tiene cada medio, añadió, les permite abrir una cobertura nueva sin formar una redacción grande desde cero. También prevén trabajar con periodistas independientes, en particular con profesionales que perdieron sus empleos durante los recortes recientes, de acuerdo con el anuncio de la organización.

José Jasán Nieves, periodista y director ejecutivo de elTOQUEUSA. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

“Lo que mueve a este medio es un principio de complementariedad”, afirmó Nieves. Por eso, explicó, otras publicaciones podrán reproducir sin costo los trabajos de elTOQUE USA y unir esfuerzos en coberturas específicas. También quiere intercambiar contenidos con medios en inglés, creole y portugués. Esa colaboración, dijo, exigiría “una traducción culturalmente relevante sabes que no sea pasarla por chatgpt o por Google Translate, sino realmente darle a las audiencias respectivas una visión culturalmente adaptada y relevante de esos contenidos que están tratando esas otras comunidades y que viven aquí también y que muchas veces nosotros no estamos al tanto de qué pasa con ellas, qué piensan ellas.”

El nuevo medio ya tiene presencia en Instagram, TikTok y Facebook, además de un canal de WhatsApp. “Nos dimos cuenta que WhatsApp es una fuente muy importante de información de la comunidad”, explicó Nieves. Indicó que elTOQUE USA estará disponible para el público a partir del lunes de la semana de Acción de Gracias.

Cancio habló de un problema que conoce por sus años en la prensa del sur de Florida: los recortes de personal y de presupuesto han debilitado la cobertura en español y alejado a parte del público. A su juicio, uno de los principales retos es recuperar “los lazos de confianza” y mantener una comunicación activa con la comunidad.

Liliet Heredero, vicepresidenta de Noticias y Contenido de Telemundo 51, habla sobre las historias que aún faltan por contar y el papel de las plataformas digitales. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Liliet Heredero, vicepresidenta de Noticias y Contenido de Telemundo 51, se refirió a otro desafío: el público tiene cada vez más opciones para informarse, mientras la publicidad se reparte entre la televisión y las plataformas digitales. Vio, sin embargo, espacio para la nueva iniciativa. “Hay miles de historias que no se cuentan”, afirmó durante el panel.

Para encontrarlas, Heredero recomendó reunir en la redacción a personas de los distintos orígenes, acentos y experiencias que conviven en el sur de Florida. También sostuvo que “hay una necesidad en español de hacer periodismo verificado, factual en TikTok”. Al hablar de las noticias en videos breves, insistió: “Claro que tenemos que poder hacerlo ahí, porque ahí es donde está la gente”.

En el encuentro participaron Tere Figueras Negrete, directora de Press Forward South Florida; Elaine Díaz, directora de Alianzas del Center for Community Media de CUNY, y Manny García, director ejecutivo de la Lee Caplin School of Journalism & Media de Florida International University. También asistió Iliana Labastida, directora ejecutiva de DLA.

Knight Foundation y Press Forward South Florida comprometieron 75.000 dólares en fondos de contrapartida, según el anuncio de elTOQUE. La organización busca reunir otros 25.000 dólares en donaciones locales para sostener el primer año de elTOQUE USA. Nieves espera que el proyecto ayude a “crear ese puente entre las distintas comunidades que están aquí”.