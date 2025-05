Empleados de América TeVé piden a juez ordenar reincorporación del personal y restituir programación

Algunos de los firmantes de la carta, de cual DIARIO LAS AMÉRICAS posee copia textual, aseguran que a pesar de haber sido enviada hace varios días por correo certificado, no han tenido constancia de la recepción de la misiva, tampoco una respuesta.

De ahí la decisión de enviarla a nuestra redacción para que se haga pública.

Lo sucedido con América TeVé

El jueves 8 de mayo, reporteros, presentadores, personal técnico y trabajadores en general de América TeVé fueron despedidos masivamente y notificados de la suspensión de los espacios para los cuales se desempeñaban.

Al trascender la noticia, en horas de la noche de ese día, el grupo Pegaso que se identifica como accionista de la televisora, en un comunicado decía que “la empresa Pegaso Televisión tiene el 65% del capital accionario de su filial América TeVé e informaba "formalmente a sus colaboradores, proveedores, talento y audiencia en general que con fecha 19 de marzo de 2025, la corte de Bancarrota del Distrito Sur de la Florida emitió una sentencia definitiva favorable que ratifica la titularidad del 65% del capital accionario de su filial America TeVe" [cita textual del comunicado].

Seguidamente, después de darse a conocer el comunicado de Pegaso Televisión, una comunicación firmada por Carlos Vasallo, como presidente y CEO de América CV Network informa que "el 8 de mayo una Corte en Dellaware les negó a los otros accionistas (de Grupo Pegaso) su petición de entregarles el control de la empresa productora América CV Network, una de las compañías que conforman el grupo" [cita textual de la carta].

Y añadía la misiva "Carlos Vasallo es y seguirá siendo el presidente y CEO de las empresas de las dos empresas del grupo hasta que no se resuelva la disputa legal que existe hasta este día".

Qué sucede mientras tanto

Mientras el proceso legal se disputa en cortes, los empleados se manifiestan atrapados en medio del litigio y es por ello que optaron por acudir al juez a cargo, en busca de que tome en consideración que se trata de “una disputa que lamentablemente parece haber roto su eslabón más débil: los trabajadores”.

Además, exhortan al juez que investigue u ordene investigar en la comunidad “qué significa América TeVé para ellos”.

Asimismo, que tome en cuenta su señoría, el juez Altman, “esa fiel audiencia fue construida durante muchos años por América TeVé, incluso antes de que sus actuales dueños entraran en escena”.

Y piden al magistrado, “respetuosamente, ordene la reincorporación de todos los empleados despedidos. También le solicitamos que exija a los propietarios y operadores que restablezcan la programación en vivo del canal”.

Algunos de los firmantes de la carta aseguran que quienes optaron por no rubricarla, a pesar de estar igualmente afectados temen ser víctimas de represalias y que la aparición de sus nombres en esta comunicación implique ser luego banco de referencias que no favorezcan sus currículos profesionales.

DIARIO LAS AMÉRICAS reproduce textualmente el contenido de la carta enviada por los trabajadores de América TeVé al juez Altman, así como el enlace donde se puede acceder a información del proceso legal en cuestión.

Enlace al caso legal: https://www.pacermonitor.com/public/case/54602882/Vasallo_TV_Group,_LLC_et_al_v_AmericaCV_Station_Group,_Inc_et_al

Traducción de la carta

Honorable Juez Roy K. Altman

Tribunal del Distrito Sur de Florida

Caso n.° 1:24-cv-23011

Caso presentado: 7 de agosto de 2024

Terminado: 9 de abril de 2025

Nosotros, los abajo firmantes empleados de la cadena AméricaTeVé, escribimos esta carta como individuos atrapados en medio de una disputa legal entre los socios de la compañía, una disputa que lamentablemente parece haber roto su eslabón más débil: los trabajadores.

Tras un despido masivo sin previo aviso, decenas de familias en Miami se han quedado sin su principal fuente de ingresos. Entre ellos se encuentran productores, talentos de radio, directores, reporteros, camarógrafos, técnicos de iluminación, ingenieros de audio y personal técnico, quienes han demostrado su habilidad y compromiso a través de la cobertura de elecciones, la lucha contra el terrorismo, las investigaciones locales y la cobertura constante de los actos de represión de las brutales dictaduras que azotan a varios países de nuestra región.

Su Señoría, salga a la comunidad y pregunte qué significa AméricaTeVé para ellos. Pregúnteles tanto a los más prominentes como a los más humildes dónde se enteraron por primera vez de los acontecimientos en sus barrios y ciudades. Pregúnteles a quién llamaron cuando necesitaron alzar la voz.

Esa fiel audiencia fue construida durante muchos años por AméricaTeVé, incluso antes de que sus actuales dueños entraran en escena. Su Señoría, respetuosamente le solicitamos que ordene la reincorporación de todos los empleados despedidos. También le solicitamos que exija a los propietarios y operadores que restablezcan la programación en vivo del canal.

Confiamos en su sabiduría para garantizar que se haga justicia en este caso, pero le imploramos: no permita que este proceso conduzca a la desaparición de este canal y al sustento de sus trabajadores.

Employees of AméricaTeVé Network

05/12/2025

Carta original

The Honorable Judge Roy K. Altman

Florida Southern District Court

Case# 1:24-cv-23011

Case Filed: Aug 07, 2024

Terminated: Apr 09, 2025

Your Honor,

We, the undersigned employees of AméricaTeVé Network, write this letter as individuals caught in the middle of a legal dispute between the company’s partners—one that unfortunately seems to have broken at its weakest link: the workers.

Following a mass layoff without prior notice, dozens of families in Miami have been left without their primary source of income. These include producers, on-air talent, directors, reporters, camera operators, lighting technicians, audio engineers, and technical staff—all of whom have demonstrated their skill and commitment through coverage of elections, the fight against terrorism, local investigations, and consistent reporting on the acts of repression by the brutal dictatorships that plague several countries in our region.

Your Honor, go out into the community and ask what AméricaTeVé means to them. Ask both the most prominent and the most humble where they first learned about the events in their neighborhoods and cities. Ask them whom they called when they needed to raise their voices.

That loyal audience was built over many years by AméricaTeVé—even before its current owners came into the picture.

Your Honor, we respectfully ask that you order the reinstatement of all the dismissed employees. We also ask that you require the owners and operators to restore live programming to the channel.

We trust in your wisdom to ensure justice is served in this case, but we implore you: do not let this process lead to the disappearance of this channel and the livelihoods of its workers.

Sincerely,

Marcos E. Gomez

Yelenis Reina

Jorge Morejon

Alfredo Finale

Kendry Alfonso

Jorge Yuit

Mauricio Chaviano

Fernando Arencibia

Roysander Gonzalez

Aliadna Cartaya

Claudio Pereyra

Juan Santana

Mario Lopez

Antonio de la Torre

Feliz Garcia

Yamile Guzman

Yvette Leon

Misael Igarza

https://www.pacermonitor.com/public/case/54602882/Vasallo_TV_Group,_LLC_et_al_v_AmericaCV_Station_Group,_Inc_et_al

@Iliana Lavastida