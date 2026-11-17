Horario del Consulado de España en Miami para ejercer el derecho al voto.

MIAMI.- Los españoles de Miami inscritos en el censo de residentes en el exterior podrán votar del 21 al 26 de noviembre en el consulado de Coral Gables para las elecciones generales del domingo 29. Según el calendario publicado por esa representación, también podrán enviar su sufragio por correo hasta el martes 24, siempre que llegue a la sede consular a más tardar el viernes 27.

La cita renovará el Congreso de los Diputados y el Senado. De la nueva composición parlamentaria dependerán los apoyos para la continuidad del socialista Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o la formación de otro Ejecutivo que pudiera definirse por Santiago Abascal de Vox; Alberto Nuñez Feijóo del Partido Popular (PP); Ada Colau, de la coalición Frente Amplio; e Irene Montero de Podemos. La distribución de escaños y los acuerdos entre las fuerzas políticas determinarán quién consigue el respaldo necesario para la investidura, que corresponde al Congreso de los Diputados.

Participar desde fuera permite intervenir en decisiones que también afectan a quienes emigraron y a sus familias: las leyes, los presupuestos y el control del poder político. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo de estos comicios comprende 38.728.356 ciudadanos, de los cuales 2.769.645 viven en el extranjero. En EEUU figuran 213.007.

La legislación electoral española exige tener esa nacionalidad, cumplir 18 años a más tardar el día de la votación y aparecer en el censo vigente. Pueden participar tanto los nacidos en España como quienes adquirieron la ciudadanía por ascendencia u otra vía legal. Tampoco es necesario haber vivido previamente en territorio español.

La doble nacionalidad no constituye un impedimento, siempre que se conserve la española y se cumplan las condiciones de inscripción.

De acuerdo con el aviso del Consulado General de España en Miami, los residentes habituales de su demarcación deben constar de alta en el registro consular y figurar en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) correspondiente a esta convocatoria. Su jurisdicción comprende Florida, Georgia y Carolina del Sur.

Quedan excluidos los menores de edad el día de los comicios, quienes carezcan de nacionalidad española o no aparezcan en la lista aplicable, y las personas privadas del derecho de sufragio por sentencia firme mientras dure la pena. Tener un abuelo español, una solicitud de ciudadanía pendiente o residencia legal en España no sustituye los requisitos exigidos.

El pasaporte tampoco basta por sí solo: acredita la identidad y la nacionalidad, pero no demuestra que su titular esté habilitado para estas elecciones.

La información consular precisa que se utilizará el censo cerrado al 1 de agosto de 2026, con las reclamaciones aceptadas posteriormente. El período extraordinario para revisar los datos y solicitar correcciones transcurrió del 12 al 19 de octubre y ya concluyó. Tramitar ahora una nueva alta no incorpora automáticamente al interesado a estas generales.

En Coral Gables, las urnas estarán en el tercer piso del Consulado General de España, ubicado en 2655 Lejeune Road. La oficina anunció horarios ampliados por el volumen de personas registradas:

Horario del Consulado de España en Miami para ejercer el derecho al voto. COMPOSICIÓN DLA

La última jornada coincide con Thanksgiving. Según el programa difundido, ese jueves la atención se mantendrá hasta las cuatro de la tarde. Esperar al domingo 29, cuando se celebrará la elección en España, supondría llegar después del cierre del plazo presencial en Miami.

Los inscritos en el CERA no necesitan pedir previamente el voto. La documentación se remite de oficio al domicilio registrado en dos envíos: uno contiene certificados, sobres e instrucciones; el otro incluye las papeletas.

Para identificarse ante el funcionario, la normativa admite el pasaporte español, el Documento Nacional de Identidad (DNI) o una certificación de nacionalidad; en su defecto, la constancia de inscripción en el Registro de Matrícula Consular. También deberá presentarse el certificado censal necesario para el depósito.

Quienes estén habilitados y todavía no hayan recibido el material en casa podrán obtener documentación en los centros autorizados durante las jornadas presenciales. El INE y la representación de Miami explican que estos dispondrán de papeletas oficiales, sobres y medios informáticos para completar el procedimiento.

Además, las boletas podrán descargarse mediante el servicio del INE hasta el 26 de noviembre, siguiendo sus instrucciones. Esa herramienta facilita preparar el sufragio; su emisión se realiza por correo postal o mediante la entrega personal en urna.

Para utilizar la modalidad postal del CERA, el destino es la oficina consular correspondiente. Hay dos fechas que conviene distinguir: el 24 de noviembre vence el envío y el 27 termina la recepción. Se empleará correo certificado cuando sea posible, comprobando antes de cerrar el paquete que los documentos y sobres estén organizados conforme a la hoja informativa.

El procedimiento cambia para quienes viven habitualmente en España y se encuentran temporalmente en Miami u otro país. Según las instrucciones oficiales, estos ciudadanos debían figurar en el censo de residentes en territorio español, registrarse como no residentes en el consulado y solicitar la documentación para el voto temporal, conocido como ERTA, hasta el 31 de octubre.

Ese plazo venció. Quienes completaron el trámite tendrán hasta el 25 de noviembre para remitir su voto por correo postal certificado directamente a la mesa que les corresponda en España. Estar de visita en Miami no permite acogerse automáticamente al mecanismo reservado a los residentes del CERA.

También existe una alternativa para quienes están en la situación inversa: viven en el extranjero y se encuentran de viaje en España durante el proceso. El aviso consular establece que podrán solicitar el voto por correo en una oficina de Correos hasta el 19 de noviembre, sin perder su inscripción como residentes ausentes.

Una vez recibido el material en la dirección española indicada, deberán enviarlo por correo certificado a su mesa hasta el día 25. Estos electores no podrán acudir a votar personalmente en ella.

La convocatoria abarca asimismo a comunidades españolas en Argentina, Francia, Cuba, México y numerosos países más. Cada ciudadano debe comprobar el lugar asignado a su demarcación y el horario local.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la relación de centros habilitados, que contempla sedes específicas en México, Chile y Venezuela. En Cuba, el Consulado General de España en La Habana anunció la recepción de sufragios en el Palacio de Velasco.

Horario y locación para ejercer el sufragio en diferentes países extranjeros. COMPOSICIÓN DLA

Los horarios anunciados en Miami corresponden exclusivamente a esa sede. En La Habana, por ejemplo, la comunicación de su consulado establece atención del 21 al 26 de noviembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Conforme a la legislación electoral, las papeletas procedentes del exterior se incorporan al escrutinio general de la circunscripción española donde esté inscrito cada elector y cuentan para distribuir la representación parlamentaria.

Quienes reúnen las condiciones todavía están a tiempo de participar. Revisar los documentos y organizar la visita o el envío permitirá ejercer ese derecho antes de que venza el calendario. En Miami, las puertas para depositar el voto abrirán el sábado 21 y cerrarán el jueves 26.