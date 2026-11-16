MIAMI.- Una falla en los sistemas de United Airlines alteró la salida de sus vuelos este lunes 16 de noviembre en EEUU, cuando el transporte aéreo todavía se recuperaba de la paralización nacional de despegues del viernes.

La compañía reconoció una interrupción generalizada y explicó que sus técnicos trabajaban para resolverla. En su declaración inicial aclaró que los aviones que ya estaban en el aire y los servicios operados por United Express, su red regional, no resultaron afectados.

AVISO MIA pide no acudir al aeropuerto sin confirmar el vuelo tras falla nacional de la FAA

En Miami, una vocera del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) informó a DIARIO LAS AMÉRICAS que la interrupción de United duró 45 minutos y provocó retrasos en tres vuelos. Ese fue el balance local que comunicó tras consultar con el personal correspondiente.

Por otra parte, un recuento vespertino de FlightAware para United mostraba 418 vuelos retrasados y 21 cancelados en el conjunto de su operación. Estas cifras correspondían al acumulado de la jornada de la aerolínea; no se había determinado cuántas de esas afectaciones eran consecuencia directa de la avería.

El registro general de esa plataforma, con corte a las 6:15 p. m., hora del este, contabilizaba 5.035 demoras y 349 cancelaciones entre todas las aerolíneas en vuelos dentro de EEUU o con origen o destino en el país.

Entre las terminales más perjudicadas por las alteraciones del tráfico aéreo figuraban el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW), el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) y el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD).

En el caso de MIA, el balance diario de todas las compañías reunía 223 retrasos y 21 cancelaciones a las 5:55 p. m. Ese total incluía distintas causas y no debe confundirse con los tres vuelos demorados por la falla de United que confirmó la vocera.

El nuevo contratiempo ocurrió tres días después de que una emergencia en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender temporalmente los despegues en todo el país.

Según la agencia, aquella crisis comenzó alrededor de las 3:30 p. m. del viernes y el tráfico aéreo se reanudó a las 8:15 p. m. Aunque posteriormente informó que su red estaba estable, la recuperación de los itinerarios requirió tiempo mientras las compañías reorganizaban sus operaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, ofrecieron durante el fin de semana explicaciones sobre la emergencia y las medidas adoptadas para reabrir el espacio aéreo. Duffy reclamó al Congreso 50.000 millones de dólares para invertir en el control aéreo y los aeropuertos.

El presidente Donald Trump abordó este lunes lo sucedido y atribuyó la paralización al envejecimiento de la infraestructura.

“Lo que vieron el viernes fueron equipos muy, muy viejos que sufrieron un ataque al corazón”, declaró ante periodistas antes de partir de la Casa Blanca.

El mandatario pidió aprobar los recursos necesarios para sustituir la tecnología obsoleta y aseguró que viajar en avión sigue siendo seguro. Sostuvo que su Gobierno busca renovar la infraestructura para contar con el mejor sistema del mundo.

Las secuelas de la paralización del viernes también quedaron reflejadas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), situado en Arlington, Virginia, donde el domingo 15 de noviembre, se acumularon numerosas maletas sin reclamar acumuladas en la zona de recogida de equipaje, de acuerdo con informacion divulgada por varios medios de prensa.

Hasta esta actualización, no se había establecido una relación entre aquella emergencia y el problema de United del lunes.

Al final de la tarde, la aerolínea anunció en una nueva declaración: “Hemos resuelto un problema tecnológico que retrasó la salida de vuelos”. La empresa añadió que no había indicios de que el incidente estuviera relacionado con un problema de ciberseguridad.