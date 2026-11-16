El mensaje de Isabella se exhibe en paradas de autobús en distintos puntos de Miami Beach, incluidas las ubicadas en Washington Avenue y Lincoln Road, y 5th Street y Michigan Avenue.

La actriz y cantante cubanoestadounidense Isabella Castillo alza la voz por las aves en una nueva campaña de PETA Latino que puede verse en distintos puntos de Miami Beach. Con el mensaje “Las aves pertenecen al cielo, no a una jaula”, Castillo insta al público a nunca comprar aves ni mantenerlas enjauladas.

Una de las imágenes se encuentra a solo una cuadra de la tienda Petco de Fifth and Alton, mientras PETA presiona a la compañía para que deje de vender aves tras una investigación encubierta que documentó las condiciones en las que viven aves criadas para el comercio de mascotas.

En un poderoso video que acompaña la campaña, Castillo habla desde la perspectiva de un ave arrancada de su hábitat natural y condenada a una vida tras las rejas. “Nací libre en el bosque, rodeada de mi parvada. Y un día me capturaron”, dice. “Me metieron en una jaula y me trajeron a esta prisión. Desde entonces, no vuelvo a volar”.

La campaña llega en momentos de creciente atención sobre el comercio y tráfico de aves en Miami, donde autoridades federales arrestaron recientemente a dos hombres en incidentes separados en el Aeropuerto Internacional de Miami tras presuntamente encontrar un total de 21 aves vivas contrabandeadas desde Cuba dentro de tubos ocultos bajo su ropa. Según informes, uno de los hombres dijo a los investigadores que pretendía criar y vender las aves por entre $100 y $120 cada una.

Las aves son animales muy sociales y activos, y el confinamiento les impide volar libremente, elegir a sus compañeros y realizar otros comportamientos naturales e importantes para ellas. El estrés y la soledad del cautiverio pueden hacer que se arranquen sus propias plumas, se mutilen la piel, caminen de un lado a otro y picoteen una y otra vez los barrotes de sus jaulas.

Una investigación reciente de PETA en una instalación de cría de periquitos que forma parte de la cadena de suministro de Petco y PetSmart descubrió a 10.000 aves hacinadas en jaulas diminutas y sucias, y a trabajadores que mataban periquitos aplastándoles el cuello entre los dedos o incluso estrellándolos contra el suelo. En tan solo 27 días, se encontraron casi 1.400 aves muertas.

El mensaje de Isabella se exhibe en paradas de autobús en distintos puntos de Miami Beach, incluidas las ubicadas en Washington Avenue y Lincoln Road, y 5th Street y Michigan Avenue.