MIAMI.- Pedro Carmona Estanga, empresario venezolano, quien recibió asilo político en Colombia tras abandonar Venezuela hace 24 años, habría regresado este lunes al país. Su posible retorno se produce después de más de dos décadas de ausencia y en medio de la expectativa por conocer sus planes.

Según información reseñada por el portal de noticias La Patilla, el opositor presuntamente llegó este 16 de noviembre al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, procedente de Madrid, España.

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De acuerdo con el reporte, el empresario viajó en un vuelo comercial de Air Europa con destino a Venezuela. La publicación no estuvo acompañada de una confirmación oficial sobre su ingreso al territorio nacional.

Carmona, expresidente de Fedecámaras, permaneció fuera de Venezuela desde 2002, cuando abandonó el país caribeño y posteriormente recibió asilo político en Colombia. Desde entonces, su residencia estuvo vinculada a ese país, donde transcurrió buena parte de sus años en el extranjero.

La eventual llegada ha despertado interrogantes sobre las razones de su desplazamiento y la posibilidad de que decida permanecer nuevamente en Venezuela.

Hasta el momento, no se han pronunciado las autoridades migratorias ni otros organismos oficiales. Tampoco el propio Carmona ha ofrecido declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información.

FUENTE: Con información de La Patilla