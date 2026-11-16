La iniciativa contempla paquetes turísticos, sorteos, activaciones en el estadio y un Día de la Dominicanidad, según declaraciones del funcionario dominicano.

La campaña “Siente Dominicana” llegará a los aficionados de los Miami Heat durante esta temporada de la NBA.

La presentación de la colaboración entre el Ministerio de Turismo de República Dominicana y la franquicia miamense corresponde a la temporada 2026-2027.

La conexión del equipo con el Caribe y Latinoamérica fue uno de los temas destacados durante la presentación.

Pañeda y Collado durante el encuentro con la delegación dominicana y los medios de comunicación.

Representantes del turismo dominicano y de los Miami Heat participaron en la conferencia de prensa sobre la nueva alianza publicitaria.

De izquierda a derecha: José Pañeda, voz en español de los Miami Heat; David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana; y Anthony Perez, director de Alianzas Corporativas del equipo deportivo en la presentación de la alianza publicitaria.

Momento de la foto oficial en el terreno del Kaseya Center de Miami.

MIAMI.- El Ministerio de Turismo de República Dominicana y los Miami Heat anunciaron este lunes, durante una conferencia de prensa en el Kaseya Center, una alianza publicitaria para la temporada 2026-2027 que acercará la campaña “Siente Dominicana” a los seguidores del equipo de baloncesto.

En la casa de la franquicia, ganadora de tres campeonatos de la NBA, el ministro David Collado adelantó que preparan paquetes turísticos, activaciones durante los encuentros como local y un Día de la Dominicanidad. Entre las acciones previstas mencionó sorteos con destinos como Casa de Campo y Punta Cana.

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Al ser consultado sobre las ofertas que podrían aprovechar los residentes de Miami, explicó que este acercamiento tiene características distintas al realizado con los Marlins, en el que participó la aerolínea dominicana Arajet. Según señaló, los Heat mantienen acuerdos con American Airlines, mientras su ministerio prepara las experiencias y promociones para los aficionados.

La iniciativa contempla paquetes turísticos, sorteos, activaciones en el estadio y un Día de la Dominicanidad, según declaraciones del funcionario dominicano. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El funcionario defendió una participación más interactiva con el público del estadio, con actividades que permitan acercarlo al destino.

“Dominicana se siente. Y esa es nuestra campaña: Siente Dominicana”, expresó.

Anthony Perez, director de Alianzas Corporativas de los Miami Heat, recibió a Collado y a la delegación dominicana, y destacó la relación de la organización con la región.

“Nuestra conexión con el Caribe y Latinoamérica siempre ha sido muy especial”, afirmó. Para el ejecutivo, la elección del equipo como espacio de promoción refleja tanto ese vínculo como la fuerza de su comunidad de seguidores.

“Para nosotros es un orgullo que la República Dominicana haya elegido el Heat como una plataforma publicitaria para esta temporada”, sostuvo.

Perez también celebró que la campaña llegue a HEAT Nation, como se conoce a los aficionados de la franquicia: “Estamos sumamente contentos de tenerlos como anunciantes esta temporada y de compartir su campaña con HEAT Nation”.

Durante el intercambio con la prensa, DIARIO LAS AMÉRICAS preguntó a Collado qué le diría a un fanático para convencerlo de pasar sus próximas vacaciones en República Dominicana. Su respuesta comenzó por la gente.

“Que va a visitar un lugar especial”, dijo. Describió a personas que, aun con los problemas cotidianos, “se miran al espejo y explotan de la risa”, y habló de una población buena y trabajadora.

A esa hospitalidad sumó las playas, la gastronomía, la música y el ambiente del país. “Es un lugar que tiene que vivirlo para poder entenderlo”, añadió.

El ministro presentó a Punta Cana como “la columna vertebral del turismo de República Dominicana”. Aseguró que recibe a la mitad de los turistas que llegan al país y que dispone de unas 45.000 habitaciones hoteleras. También destacó la oferta de campos de golf y el peso de ese segmento dentro de la actividad turística.

De Samaná resaltó la combinación de montañas, áreas verdes, playas de arena blanca y cocina local. Contó que muchos franceses llegaron de visita y terminaron estableciéndose allí.

Sobre Santo Domingo, puso el acento en el patrimonio de la Ciudad Colonial y su gastronomía. Afirmó que se ha realizado una inversión de 96 millones de dólares en esa zona y situó la conclusión de las obras en diciembre.

Puerto Plata ocupó otro espacio en su exposición. Collado recordó que allí comenzó el desarrollo turístico del país y mencionó un volumen superior a los 2,3 millones de visitantes por cruceros. Dentro de ese movimiento, cifró en más de 1,1 millones los turistas que llegan anualmente por la terminal Amber Cove, vinculada a Carnival.

Para el conjunto del país, proyectó más de tres millones de visitantes por vía de cruceros. También relacionó el acercamiento a los Heat con la cooperación que, según explicó, Carnival ha mantenido con el turismo dominicano durante más de nueve años.

“Estamos en familia”, comentó al referirse a esa relación empresarial. Micky Arison, presidente del consejo de Carnival Corporation, es también socio gestor de los Miami Heat.

De izquierda a derecha: José Pañeda, voz en español de los Miami Heat; David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana; y Anthony Perez, director de Alianzas Corporativas del equipo deportivo en la presentación de la alianza publicitaria. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El funcionario habló además de nuevos proyectos en Punta Bergantín y de un resurgimiento de la actividad hotelera en Puerto Plata.

Miches fue otro de los ejemplos que utilizó para mostrar la expansión de la oferta. Explicó que el impulso a ese destino comenzó en 2021, en medio de la pandemia, y destacó las 500 habitaciones de Hilton que ya están en funcionamiento, junto con otros desarrollos hoteleros.

“En medio de la adversidad, en medio de la pandemia, creamos Miches”, manifestó. Al describir Playa Esmeralda, resaltó el color de sus aguas y el atractivo natural de la zona. Aseguró, además, que la ocupación en ese destino alcanzó el 99% durante los primeros cuatro meses del año.

Collado vinculó la promoción con la atención que reciben los viajeros durante su estancia. Afirmó que la seguridad y la respuesta ante incidentes forman parte de las prioridades de su gestión.

“Para nosotros, los visitantes no son un conteo más, son vidas”, expresó.

Al explicar cómo actúan ante un accidente que involucra a un turista, aseguró que tanto él como el presidente de la República reciben información y que una viceministra visita a los familiares.

“Le damos la cara, le damos el frente”, dijo. También defendió el trabajo de los especialistas que buscan mejorar la experiencia de quienes llegan al país.

El ministro aseguró que realizan 43.000 encuestas mensuales para conocer las opiniones de los visitantes, identificar problemas y estudiar sus preferencias.

“Vemos el nivel de satisfacción de los turistas, vemos sus quejas, vemos todo”, explicó.

Añadió que disponen de un centro de inteligencia que analiza desde dónde viajan los turistas procedentes de Estados Unidos y si lo hacen en familia, en pareja o por negocios. Esa información, sostuvo, orienta las promociones y la selección de los espacios donde el país busca captar público.

“Y este espacio, estar sentado en esta silla, es parte de esa estrategia”, afirmó sobre su presencia en la sede del conjunto miamense.

La presentación de la colaboración entre el Ministerio de Turismo de República Dominicana y la franquicia miamense corresponde a la temporada 2026-2027. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La presentación contó también con José Pañeda, voz en español de los Miami Heat, quien se identificó como uno de los siete empleados originales que permanecen en la organización desde sus comienzos en 1988. Al dar la bienvenida, recordó el seguimiento que tiene el equipo entre los dominicanos de Miami, el sur de Florida y la isla.

Su relación con ese país incluye una visita profesional en octubre de 2002, cuando la franquicia disputó un partido contra los Timberwolves de Minnesota en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Según relató, el conjunto rival tenía entonces al dominicano Felipe López y ganó el encuentro 90 a 85.

De aquella jornada conserva una anécdota con Juan Luis Guerra: el cantante se sentó a su lado y Pañeda lo entrevistó durante el descanso. La agenda incluyó además talleres de baloncesto en una escuela local y un recorrido por el Palacio Presidencial.

“Fue una experiencia y visita muy bonita”, recordó.

“Estamos orgullosos de tener un gran seguimiento de fanáticos del Heat que son dominicanos”, expresó el narrador sobre el público al que ahora llegará la campaña turística.