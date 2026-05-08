Policía de Miami reconoce a joven que rescató a exoficial durante incendio

Rammi Ouazza recibió además, una beca para respaldar sus metas académicas y su interés de convertirse en oficial de policía.

Rami Ouazza, de 17 años, colaboró en la evacuación de varios residentes de un edificio familiar tras un incendio en 2025.

El jefe del MPD, Manuel “Manny” Morales, aseguró que la reacción del joven impactó la agencia desde el primer momento.

MIAMI. - Un adolescente del sur de Florida fue reconocido por el Departamento de la Policía de Miami (MPD) luego de rescatar a un exoficial discapacitado durante un incendio registrado en noviembre de 2025 en un edificio residencial del noreste del condado.

La historia, reportada inicialmente por la periodista Leana Astorga de Telemundo 51 volvió a cobrar atención esta semana tras el homenaje realizado al joven por autoridades policiales y organizaciones locales.

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Rami Ouazza, de 17 años, colaboró en la evacuación de varios residentes después de que el fuego comenzara a propagarse de madrugada dentro del inmueble.

3e16ee4c-2638-4de0-84cf-fc1694a5f06b Rami Ouazza, de 17 años, colaboró en la evacuación de varios residentes de un edificio familiar tras un incendio en 2025. DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE MIAMI

Según relató el mismo durante la actividad de reconocimiento, una de sus principales preocupaciones era que personas mayores o con dificultades físicas permanecieran atrapadas mientras avanzaban las llamas.

En medio de la situación, Ouazza encontró a un oficial retirado que presentaba heridas y problemas para movilizarse, por lo que decidió asistirlo para sacarlo del edificio.

“Siempre pienso en ayudar a las personas que no pueden defenderse solas”, expresó ante las cámaras del canal local de televisión.

El jefe del MPD, Manuel “Manny” Morales, aseguró que la reacción del joven impactó la agencia desde el primer momento.

“Eso es lo que buscamos, individuos con la determinación de ayudar a su comunidad”, afirmó Morales.

Rami Ouazza Rammi Ouazza recibió además, una beca para respaldar sus metas académicas y su interés de convertirse en oficial de policía. DEPARTAMENTO DE POLICÍA MIAMI

El reconocimiento se realizó como parte del programa “Do the Right Thing”, iniciativa enfocada en destacar acciones positivas realizadas por jóvenes del sur de Florida.

Durante la ceremonia, la Fundación Aden Perry también otorgó una beca a Rammi Ouazza para respaldar sus metas académicas y su interés de convertirse en oficial de policía.

El estudiante, quien se graduará este año de secundaria, aseguró que mantiene intacto su interés de trabajar en el ámbito policial.

La historia del adolescente ha sido destacada por autoridades locales y residentes como ejemplo de solidaridad y rápida reacción frente a una situación de emergencia.