jueves 14  de  mayo 2026
ESTADÍSTICAS

Informe estatal reporta desplome del 46 % en muertes por fentanilo en Florida

El gobernador Ron DeSantis presentó un informe que registra descensos en las muertes vinculadas a las drogas durante el primer semestre de 2025; atribuyó el resultado a una combinación de medidas

Polvo del mortal fentanilo mezclado con otras drogas.

Polvo del mortal fentanilo mezclado con otras drogas.

Colin Davis /Unsplash
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que las muertes causadas por fentanilo en el estado cayeron un 46 % durante el primer semestre de 2025, según un nuevo informe del Departamento de Policía de Florida (FDLE).

El mandatario presentó los datos en una conferencia de prensa en la sede del Sheriff del condado de Brevard y atribuyó el descenso a un enfoque integral contra la crisis de los opioides que combina la interdicción policial agresiva con penas más severas y programas de tratamiento y recuperación.

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DeSantis aprovechó el acto para reclamar nuevas inversiones destinadas a aumentar los salarios de agentes del orden y personal penitenciario, al considerar que sostener los resultados depende de mantener la inversión en personal de seguridad.

Cifras del informe estatal

Los datos proceden del Informe Provisional 2025 sobre Drogas Identificadas en Personas Fallecidas, elaborado por la Comisión de Médicos Forenses de Florida, que abarca el período de enero a junio de 2025.

De acuerdo con ese documento, las muertes relacionadas con las drogas en todo el estado bajaron un 19 % frente al mismo período del año anterior, mientras que las muertes causadas por opioides cayeron un 42 % y las atribuidas específicamente al fentanilo descendieron un 46 %.

El comisionado del FDLE, Mark Glass, quien acompañó al gobernador, situó la magnitud del cambio en perspectiva histórica. Recordó que en 2021 el estado alcanzó un máximo de 5.791 fallecimientos vinculados únicamente al fentanilo y precisó que el informe más reciente refleja una reducción hasta cerca de 1.500 muertes por esa causa.

Glass anticipó además que la segunda mitad de 2025 podría mostrar una nueva disminución cuando se publiquen los datos correspondientes.

DeSantis enmarcó las cifras como una validación de las políticas aplicadas por su administración y sostuvo que el estado demuestra que es posible enfrentar con éxito tanto al fentanilo como a los carteles.

“Esa es una historia de éxito enorme, y todos los que han estado involucrados deberían estar muy orgullosos de ver esas cifras”, declaró DeSantis durante la conferencia de prensa.

Interdicción, leyes más duras y el programa S.A.F.E.

El gobernador vinculó la mejora a varias iniciativas adoptadas en los últimos años. Mencionó la Operación Vigilant Sentry, que reforzó los recursos policiales para apoyar las labores de interdicción de la Guardia Costera de Estados Unidos, y aseguró que a través de ese operativo se interceptaron miles de migrantes en situación irregular y centenares de embarcaciones, algunas de ellas con narcóticos a bordo.

DeSantis destacó también el programa estatal de Asistencia para la Erradicación del Fentanilo, conocido por sus siglas en inglés como S.A.F.E. y puesto en marcha en 2023 para financiar operaciones antidrogas a gran escala.

Según el gobernador, ese programa ha derivado en unos 3.000 arrestos y la incautación de 600 libras de fentanilo y 65.000 pastillas de esa sustancia, una cantidad que, afirmó, bastaría para matar a cerca del 40 % de la población estadounidense.

El mandatario citó operaciones contra estructuras ligadas a carteles en Orlando, Jacksonville, Fort Myers, el sur de Florida, Hialeah y los condados de Pasco y Polk, entre otras zonas.

El sheriff del condado de Brevard, Wayne Ivey, presente en el acto, elogió la colaboración sostenida entre las agencias estatales y locales.

“No dijo simplemente: oye, tenemos un problema, lo vamos a arreglar. Lo arregló”, afirmó Ivey en referencia al gobernador.

Contexto nacional

El anuncio de Florida se inscribe en una tendencia más amplia. Datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que las muertes por sobredosis en Estados Unidos cayeron alrededor de un 27 % en 2024, el mayor descenso anual registrado, con una reducción que se concentró sobre todo en los fallecimientos asociados al fentanilo.

Las cifras preliminares más recientes apuntan a que la disminución continuó durante 2025, aunque estados como Nuevo México, Arizona y Colorado reportaron aumentos.

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