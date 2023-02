Francis Suárez: "Versailles es una conexión con Cuba, donde están mis raíces" 

Versailles para mí es un lugar icónico, donde no solo puedes probar comida tradicional cubana. También es un centro de reunión, en el cual se convoca la gente de todo tipo de ideas y partidos políticos; donde el exilio se siente conectado con la causa de Cuba, pero a la vez con los EEUU.

Sentirnos cubanos

Versailles es una conexión con Cuba, a donde están mis raíces. Aunque nunca he visitado Cuba, sí he escuchado mucho de su historia, he visto fotos y sin dudas un lugar como Versailles nos brinda el sabor de lo que es sentirnos cubanos.

Tengo muchas anécdotas vividas en Versailles, pero una que recuerdo en particular fue cuando murió Fidel Castro y vine aquí para recibir a Willy Chirino, guardo una foto de ese momento, es mi recuerdo favorito; también, tras las protestas del 11 de julio en Cuba, fue un momento muy especial que nos reunimos aquí en Versailles para apoyar lo que estaba pasando sucediendo.