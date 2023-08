Huracán Idalia deja dos muertos tras su paso por Florida

La Guardia Nacional ayuda este miércoles en los esfuerzos de rescate y evaluación de daños tras el paso del temporal, que ha azotado la zona con vientos sostenidos de más de 130 kilómetros, dejando a más de 270.000 personas sin electricidad.

Como consecuencia de las precipitaciones, dos hombres murieron en dos accidentes de carretera separados, informó el sargento de la Patrulla de Caminos de Florida (FHP), Steve Gaskins.

La responsable de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Deanne Criswell, informó en rueda de prensa que viajará al estado de Florida para reunirse con el gobernador, Ron DeSantis, con el objetivo de evaluar la situación "de primera mano".

El nivel del agua en el río Steinhatchee, en la ciudad de Steinchatchee, ha subido casi tres metros en menos de dos horas, superando el récord establecido durante el huracán 'Hermine' en 2016 en aproximadamente 0,3 metros. Muchos puentes han tenido que cerrar por la subida del agua, especialmente en Tampa Bay.

Idalia llegó a ascender a la categoría cuatro horas antes de llegar a Florida. Se trata del primer gran huracán en tocar tierra en este estado desde septiembre de 2022, cuando sufrió el impacto de 'Ian'. Murieron al menos 150 personas como consecuencia de este ciclón.

El último boletín del organismo mostró que ha perdido fuerza mientras se desplaza hacia la costa del estado de Georgia, con rachas de 120 km/h. A las 18H00 GMT se ubicaba a unos 20 km de la ciudad de Waycross de ese estado.

En la costa de Florida (sureste), Idalia provocó una rápida subida del nivel del agua en algunas localidades.

"Casa a salvo"

En Steinhatchee, una pequeña ciudad de unos mil habitantes situada en la costa a 30 km al sur de Keaton Beach, la calle principal, casi desierta, quedó completamente inundada y parecía una prolongación del río cercano.

Patrick Boland se encerró en casa, en lugar de evacuar, para esperar al huracán, y no se arrepiente de su elección.

"Algunos árboles cayeron delante de mi casa, pero por lo demás la casa se salvó. Todo está bien", dijo este hombre de 73 años, visiblemente aliviado.

"Nacimos y crecimos en Florida, así que las tormentas no nos asustan", aseguró Bobby Adisano, que pasó la noche en su auto con su mujer y su hijo de un año y medio. "Si alguien necesita ayuda, aquí estamos", agregó.

Otras ciudades vieron subir el nivel del agua a gran velocidad, como Cedar Key, situada en la costa, que registró olas de más de 2 metros, un nivel récord para la zona.

"Está inundado, todo está inundado", dijo a la CNN Shely Boivin, gerente del Beach Front Motel de la localidad. "Acabo de ver mesas de picnic bajando por la calle por la inundación".

En Clearwater y Tampa las calles y puertos también se inundaron, y los residentes tuvieron que desplazarse por el agua con sus pertenencias a cuestas.

Big Bend

“Se desató el infierno”, dijo Belond Thomas, de Perry, una pequeña localidad en el interior de la región de Big Bend, donde Idalia tocó tierra.

Thomas huyó con su familia y algunos amigos hacia un motel con la idea de que estarían más seguros en ese lugar para pasar la tormenta que en casa. Pero cuando el ojo de Idalia pasó en la zona alrededor de las 8:30 de la mañana, un fuerte silbido penetró el aire, los ventarrones arrancaron el techo del motel y varios restos cayeron sobre su hija embarazada que estaba en una cama. Por fortuna, no resultó herida.

“Fue aterrador”, declaró Thomas. “Todo pasaba muy rápido… todo daba vueltas”.

Idalia tocó tierra cerca de Keaton Beach a las 7:45 de la mañana como un huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora (125 millas por hora). Para la tarde se debilitó a tormenta tropical, con vientos de 113 km/h (70 mph).

A medida que el ojo se desplazaba sobre tierra firme, los fuertes vientos arrancaban letreros y tejados, y partían árboles de gran altura. Pero para el mediodía del miércoles, no había muertes confirmadas en Florida, aunque algunos accidentes de tránsito con fallecidos en dos condados podrían ser atribuidos al final a la tormenta, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Sí se confirmó un deceso en Georgia.

A diferencia del huracán Ian del año pasado, que azotó la muy poblada zona de Fort Myers y dejó 149 muertos en el estado, Idalia pasó por una zona poco habitada de Florida que es conocida como la “costa natural” del estado, una región principalmente rural con millones de hectáreas (acres) sin urbanizar, alejada de metrópolis y de zonas con mucho turismo.

Esto no significa que no haya causado problemas. Las corrientes cubrieron calles cerca de la costa y arrastraron pequeñas embarcaciones que no estaban amarradas, y casi medio millón de usuarios se quedaron sin electricidad en Florida y Georgia.

En Perry, los ventarrones rompieron escaparates, arrancaron revestimientos de edificios y volcaron la marquesina de una gasolinera. Los aguaceros inundaron parcialmente la Interestatal 275 en Tampa y los vientos derribaron cables de luz sobre los carriles dirección norte de la Interestatal 75 al sur de Valdosta, Georgia.

La marejada ciclónica podría alcanzar los 4,9 metros (16 pies) en algunos lugares. Algunos condados implementaron toques de queda para mantener a los residentes fuera de los caminos.

A menos de 32 kilómetros (20 millas) al sur de donde Idalia tocó tierra firme, empresas, muelles y viviendas de Steinhatchee, Florida, fueron engullidos por las aguas procedentes de Deadman’s Bay. La policía impidió el tránsito a esta comunidad costera de más de 500 habitantes, conocida por sus industrias pesquera y forestal.

Funcionarios estatales, 5.500 elementos de la Guardia Nacional y equipos de rescate dieron inicio a las labores de búsqueda y rescate, inspeccionando puentes, retirando árboles derribados y buscando a cualquier persona en apuros.

Debido a las características de la zona de Big Bend, los equipos de búsqueda podrían necesitar más tiempo para completar su trabajo en comparación con huracanes anteriores en zonas más urbanas, dijo Kevin Guthrie, director del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida.

El ciclón seguía siendo un huracán mientras cruzaba Georgia con vientos máximos de 150 km/h (90 mph), después de empapar Florida, sobre todo al este de Tallahassee, la capital del estado. Los meteorólogos dijeron que castigaría a las Carolinas durante la noche como tormenta tropical.

A las 5 de la tarde del miércoles, hora del Este de Estados Unidos, Idalia se ubicaba a 65 kilómetros (40 millas) al oeste de Savannah, Georgia, y a 180 kilómetros (115 millas) al oeste-suroeste de Charleston, Carolina del Sur, informó el Centro Nacional de Huracanes. Se movía hacia el noreste a 33 km/h (21 mph).

___

Periodistas de The Associated Press en diversas partes de EEUU contribuyeron a este despacho.

Story DetailsDate:Aug 30, 2023 7:41 PM

Sin electricidad

Casi 300.000 hogares se quedaron sin electricidad el miércoles en Florida y cerca de 100.000 en Georgia, según la web especializada Poweroutage.us.

Los meteorólogos estadounidenses advirtieron que el nivel del agua podría subir hasta entre 3 y 5 metros en algunos puntos de Florida.

"1.500 empleados federales han sido desplegados sobre el terreno en las zonas afectadas", declaró Deanne Criswell, responsable de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA).

"Idalia es la tormenta más poderosa que ha tocado tierra en esta parte de Florida en más de 100 años", dijo Criswell.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió de nuevo el miércoles con DeSantis para mostrar su apoyo y coordinar la respuesta federal, señaló la funcionaria.

Tanto Biden como DeSantis se postulan a la presidencia en 2024.

El aeropuerto internacional de Tampa, cerrado a causa de Idalia, tiene previsto reabrir el miércoles por la tarde, mientras que se han suspendido los vuelos en la costa este de Estados Unidos, azotada por otro huracán, Franklin, que entró por el Atlántico.

Inundaciones en Cuba

Las fuertes lluvias desatadas por Idalia en el oeste de Cuba dejaron inundaciones en varias localidades y a más de 200.000 usuarios sin electricidad, informaron el martes las autoridades locales. No se reportaron pérdidas humanas.

Una de las más afectadas es la zona de producción de tabaco en Pinar del Río. Esta región sigue sin recuperarse del paso del huracán Ian, que en septiembre pasado dejó al menos dos muertos.

Las lluvias, con rachas de viento que sobrepasaron los 110 km/h, dañaron la producción de Vueltabajo, donde se cosecha el mejor tabaco cubano.

Casi 150 personas murieron el año pasado cuando el huracán Ian azotó la costa oeste de Florida, provocando marejadas ciclónicas y fuertes vientos que derribaron puentes, arrasaron edificios y causaron pérdidas por más de 100.000 millones de dólares.

Los científicos advierten que las tormentas se volverán cada vez más potentes a medida que el planeta se calienta debido al cambio climático.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP