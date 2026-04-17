Ileana García regresa a Silver Court con su equipo y organizaciones en medio del proceso de desalojo

El intercambio directo con residentes marca la segunda presencia de la legisladora Ileana García a Silver Court Mobile Home Park, en La Pequeña Habana.

La senadora Ileana García recorre el parque de casas móviles junto a representantes de entidades comunitarias.

MIAMI. - La senadora estatal Ileana García realizó la mañana de este jueves una segunda visita a Silver Court Mobile Home Park, en La Pequeña Habana , acompañada por su equipo de trabajo y organizaciones comunitarias, con el objetivo de ofrecer orientación a los residentes que enfrentan un proceso de desalojo.

Durante el recorrido, la legisladora estuvo junto a representantes de Independent Living Systems y CABA Pro Bono Legal Services, quienes explicaron a los afectados las opciones disponibles, tanto en materia de asistencia social como de defensa legal.

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SILVERT COURT MOVILE HOME PARK El intercambio directo con residentes marca la segunda presencia de la legisladora Ileana García a Silver Court Mobile Home Park, en La Pequeña Habana. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Hilda Perea, de Independent Living Systems, detalló que el primer paso es evaluar cada caso para identificar a qué programas pueden acceder. “La manera en que los podemos ayudar es poniéndolos en contacto con ciertos recursos”, explicó, al referirse a ayudas que incluyen cobertura médica, servicios a largo plazo y apoyo en el hogar para adultos mayores o personas con discapacidad.

Según indicó, también existen beneficios contemplados en el Older Americans Act, que abarcan desde entrega de alimentos hasta acompañamiento en tareas cotidianas, dependiendo de la situación de cada residente.

La prioridad, subrayó, es encontrar alternativas de vivienda para quienes deberán abandonar el lugar. “Lo más urgente es que tengan un espacio seguro donde vivir y, a partir de ahí, ver qué servicios adicionales se les pueden ofrecer”, señaló.

SILVERT COURT MOVILE HOME PARK Varios residentes fueron consultados acerca de cómo están llevando el proceso. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En paralelo, Patricia Salman, de CABA Pro Bono Legal Services, enfatizó que, aunque la ley de desalojo es clara, existen límites que los propietarios deben respetar. “Hay cosas que el dueño no puede hacer. No pueden cortar la luz ni quitar el agua. Eso está prohibido y tiene consecuencias”, advirtió.

Salman agregó que, junto a otras entidades del condado de Miami-Dade, están brindando orientación para que las familias comprendan el proceso y puedan tomar decisiones informadas en un momento de alta vulnerabilidad.

La visita de García se da en medio de la creciente preocupación de los residentes, muchos de ellos adultos mayores, que enfrentan el desafío de reubicarse sin contar con recursos suficientes ni opciones inmediatas. El proceso contempla dos fechas de salida: el 31 de mayo y finales de septiembre próximo.