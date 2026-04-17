EEUU anuncia reapertura del Estrecho de Ormuz, pero mantiene el bloqueo naval

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo.

WASHINGTON- El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes de forma oficial que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, está "totalmente abierto".

Irán provocó conmoción en los precios del petróleo al bloquear prácticamente el paso por el estratégico estrecho.

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Por su parte, Líbano se vio arrastrado al conflicto más amplio lanzado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, su principal aliado.

EEUU mantiene bloqueo marítimo contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la reapertura de esta estrecha vía marítima, pero indicó que el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes seguirá en vigor hasta que se alcance un acuerdo con el régimen de Teherán.

"El bloqueo naval seguirá en vigor en lo que respecta únicamente a Irán, hasta que nuestra negociación con dicho país esté completada al 100%", declaró Trump en su red Truth Social, añadiendo que "este proceso debería avanzar muy rápidamente".

Los precios del petróleo, que se habían disparado durante las interrupciones del suministro, cayeron de forma brusca tras el anuncio de Washington.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/EUROPA PRESS