Precios del petróleo se desploman tras reapertura del Estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cayeron con fuerza el viernes tras el anuncio de Irán de la reapertura del Estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial de hidrocarburos.

"El paso de todos los buques comerciales por el Estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto durante el resto del alto el fuego", escribió en X el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi.

MEDIO ORIENTE Trump: EEUU está cerca de lograr un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró además el viernes que un acuerdo con Teherán estaba "muy cerca", declarando que ya no quedaban "puntos de bloqueo" entre ambos países.

"El mercado petrolero considera esto como un paso en la dirección correcta, ya que estas noticias se perciben como un alivio a la crisis", comentó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedió un 9,07% hasta alcanzar los 90,38 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, se desplomó un 11,45% hasta llegar a los 83,85 dólares.

Bloqueo naval puso contra las cuerdas al régimen iraní

Si el tráfico se reanuda, el inmenso flujo de petróleo procedente de los países del Golfo (unos 13 millones de barriles diarios) podría volver a exportarse.

Sin embargo, los navieros se mostraban prudentes este viernes al necesitar aún precisiones sobre las rutas que podrían tomar los buques debido a las minas marinas, advirtió a la AFP Nils Haupt, portavoz del gigante alemán del transporte marítimo Hapag-Lloyd.

"No tenemos mucha información por ahora", reconoció Andy Lipow. Y aunque el estrecho de Ormuz volviera a abrirse, "harán falta semanas, incluso varios meses, para que la producción petrolera vuelva a la normalidad", debido en particular a las numerosas infraestructuras energéticas alcanzadas por bombardeos durante el conflicto, estimó.

La refinería catarí de Ras Laffan, el primer centro de producción de gas natural licuado (GNL) del mundo, prevé hasta "tres a cinco años" de trabajos de rehabilitación.

FUENTE: Con información de AFP.