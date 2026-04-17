viernes 17  de  abril 2026
VISIÓN DIRECTA

Ronald Day: del éxito en la televisión al poder de transformar vidas con "El Poder del Enfoque"

El ejecutivo que ha moldeado parte del ecosistema mediático da un paso al frente con El Poder del Enfoque, en una transición hacia la palabra directa y el liderazgo personal

Ronald Day compartiendo su visión ante la audiencia.

Ronald Day compartiendo su visión ante la audiencia.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Luz María Doria y Ronald Day dos referentes, una conversación que inspira.

Luz María Doria y Ronald Day dos referentes, una conversación que inspira.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Público atento a cada palabra.

Público atento a cada palabra.

JESUS PALMA
Cientos de personas acudieron a la velada celebrada en Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theater.

Cientos de personas acudieron a la velada celebrada en Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theater.

JESUS PALMA
El Poder del Enfoque marca un punto de inflexión en la trayectoria de su autor.

El Poder del Enfoque marca un punto de inflexión en la trayectoria de su autor.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Momento especial en la presentación: el mensaje de Cristina Saralegui a Ronald Day.

Momento especial en la presentación: el mensaje de Cristina Saralegui a Ronald Day.

JESUS PALMA
Firma a una de las asistente al cierre del evento.

Firma a una de las asistente al cierre del evento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Juntos a los invitados en un momento de fotos y encuentro.

Juntos a los invitados en un momento de fotos y encuentro.

JESUS PALMA
Dos generaciones, una misma pasión por la comunicación: Cristina Saralegui se convirtió en la madrina oficial del libro.

Dos generaciones, una misma pasión por la comunicación: Cristina Saralegui se convirtió en la madrina oficial del libro.

JESUS PALMA
El Poder del Enfoque&nbsp;ya se ecuentra disponible en Amazon.

El Poder del Enfoque ya se ecuentra disponible en Amazon.

JESUS PALMA
Durante su primera conferencia comparte visión y liderazgo.

Durante su primera conferencia comparte visión y liderazgo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Enfoque, palabra directa y liderazgo personal: claves que redireccionan el éxito de Ronald Day.

Enfoque, palabra directa y liderazgo personal: claves que redireccionan el éxito de Ronald Day.

JESUS PALMA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - En los medios, el verdadero poder rara vez es el más visible. No siempre está frente a una cámara ni responde a un guion. A menudo, se construye en silencio, en decisiones que definen contenidos y en dinámicas que sostienen industrias completas. Ronald Day ha operado durante años precisamente desde ese lugar.

Por eso, su salto a la escritura no representa un giro. Es una revelación.

Lee además
La actriz cubana Camila Arteche conversa con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la serie Coolie, que se estrena en el Miami Film Festival el domingo 12 de abril. 
EN VIDEO

Figuras del cine se reúnen en la alfombra roja del Miami Film Festival
Mauricio Henao, Camila Arteche y Sian Chiong en una escena de Coolie.
CINE

Serie con Camila Arteche sobre la Cuba del ayer debuta en Miami Film Festival

La presentación oficial de su libro El Poder del Enfoque marcó un punto de inflexión en esa trayectoria. No como un acto meramente simbólico, sino como una declaración de intención: pasar de influir desde ese andamiaje interno a comunicar desde la experiencia propia.

La velada, celebrada en el Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theater, reunió a figuras influyentes del entretenimiento, la televisión y el ámbito empresarial como Cristina Saralegui, Emilio Estefan, José Luis Rodríguez “El Puma”, Jacky Bracamontes, Alan Tacher, Karla Martínez, Jorge Ramos, Chiquinquirá Delgado, Lourdes Stephen, Giselle Blondet, Chikybombom, Alejandro Chabán, Verónica Bastos, María Antonieta Collins, Penélope Menchaca, Clovis Nienow y Carlos Calderón, entre otras personalidades, en una muestra del alcance, el respeto y la credibilidad que ha construido a lo largo de los años.

Lanzamiento El Poder del Enfoque de Jesus Palma 5
Momento especial en la presentación: el mensaje de Cristina Saralegui a Ronald Day.

Momento especial en la presentación: el mensaje de Cristina Saralegui a Ronald Day.

Con una carrera consolidada en el mundo del entretenimiento y la producción, Day ha sido parte de procesos que trascienden lo expuesto para el público. Su recorrido no se mide únicamente por cargos o proyectos, sino por su capacidad de incidir en cómo se construyen y se consumen historias. Ese conocimiento, acumulado con el tiempo, es el que ahora traslada a un formato distinto.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, afirmó : “Es una guía específica para lograr tus sueños. Si tú en estos momentos estás cansado o sientes que no vas para ningún lado, léete este libro y vas a ver que no vas a poder parar. Vas a empezar a activar tu mente millonaria, que es muy importante".

La expresión, directa, evita adornos. Y ahí radica parte de su efectividad. En lugar de apoyarse en fórmulas repetidas, su propuesta se sostiene en la idea de enfoque como disciplina, no como concepto aspiracional.

En conversación con este medio, añadió: “Cuando empecé a escribir, lo hice con incertidumbre. Retrocedí varias veces, volví a empezar… hasta entender que las vivencias también pueden convertirse en respuestas”.

Ese reconocimiento del proceso, con sus pausas, dudas y reinicios, le otorga una dimensión más honesta a su mensaje. No se presenta como un modelo terminado, sino como alguien que ha transitado el trayecto y decide compartirlo.

Lanzamiento El Poder del Enfoque de Jesus Palma 6
Enfoque, palabra directa y liderazgo personal: claves que redireccionan el éxito de Ronald Day.

Enfoque, palabra directa y liderazgo personal: claves que redireccionan el éxito de Ronald Day.

El paso hacia la escritura y las conferencias redefine su posición dentro del ecosistema mediático. Ya no se trata únicamente de estructurar contenidos para otros, sino de asumir la responsabilidad de su mensaje en primera persona.

Y ese movimiento tiene peso. Porque implica trasladar el bagaje acumulado a un terreno donde la credibilidad no depende de la producción, sino de la coherencia entre lo vivido y lo que se dice. En un entorno saturado de discursos motivacionales, esa diferencia no es menor.

Ronald Day no abandona su lugar en la industria. Lo amplía. Pasa de ser un arquitecto de contenido a convertirse en voz. Y en ese tránsito hay una lectura clara del momento actual: la influencia ya no se mide solo por el alcance, sino por la capacidad de generar dirección. Porque, al final, el enfoque no es una idea. Es una práctica.

"Estoy súper emocionado esta noche tan increíble, donde dos cadenas de televisión, empresarios, políticos y personas que viajaron de toda Latinoamérica están aquí presentes. De verdad que me llena el alma", concluyó.

Temas
Te puede interesar

Ileana García regresa a Silver Court con su equipo y organizaciones en medio del proceso de desalojo

Omar Sixto sitúa en 1959 el punto de quiebre que marcó el destino económico de Cuba

Tumba'o: el restaurante de La Pequeña Habana que convierte la herencia cubana en experiencia viva

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miami Dade College Kendall Campus.
RESTRICCIONES

Florida propone prohibir el ingreso de inmigrantes indocumentados a los 28 colegios estatales

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del Comando Central de Estados Unidos @CENTCOM donde se muestra el buque USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar Arábigo.
TREGUA

EEUU anuncia reapertura del Estrecho de Ormuz, pero mantiene el bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU está cerca de lograr un acuerdo con Irán

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.
CLIMA

Clima severo en EEUU: advierten por tornados y frío invernal

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
NICARAGUA

EEUU sanciona a hijos de los dictadores Ortega y Murillo, y a empresas vinculadas con negocios del oro

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla durante un evento de Turning Point USA en la Iglesia Dream City, el 17 de abril de 2026 en Phoenix, Arizona.
Conflicto

Trump afirma que EEUU obtendrá el uranio enriquecido de Irán: "Lo vamos a traer a casa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la Bolsa de Nueva York.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman tras reapertura del Estrecho de Ormuz

Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506.
CEREMONIA

Brigada 2506 conmemora 65 aniversario de Bahía de Cochinos con acto solemne en la Pequeña Habana

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU está cerca de lograr un acuerdo con Irán

Tornados y tormentas azotan el centro norte de EEUU.
CLIMA

Clima severo en EEUU: advierten por tornados y frío invernal