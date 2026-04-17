Ronald Day: del éxito en la televisión al poder de transformar vidas con "El Poder del Enfoque"

Dos generaciones, una misma pasión por la comunicación: Cristina Saralegui se convirtió en la madrina oficial del libro.

Juntos a los invitados en un momento de fotos y encuentro.

Firma a una de las asistente al cierre del evento.

El Poder del Enfoque marca un punto de inflexión en la trayectoria de su autor.

MIAMI. - En los medios, el verdadero poder rara vez es el más visible. No siempre está frente a una cámara ni responde a un guion. A menudo, se construye en silencio, en decisiones que definen contenidos y en dinámicas que sostienen industrias completas. Ronald Day ha operado durante años precisamente desde ese lugar.

Por eso, su salto a la escritura no representa un giro. Es una revelación.

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La presentación oficial de su libro El Poder del Enfoque marcó un punto de inflexión en esa trayectoria. No como un acto meramente simbólico, sino como una declaración de intención: pasar de influir desde ese andamiaje interno a comunicar desde la experiencia propia.

La velada, celebrada en el Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theater, reunió a figuras influyentes del entretenimiento, la televisión y el ámbito empresarial como Cristina Saralegui, Emilio Estefan, José Luis Rodríguez “El Puma”, Jacky Bracamontes, Alan Tacher, Karla Martínez, Jorge Ramos, Chiquinquirá Delgado, Lourdes Stephen, Giselle Blondet, Chikybombom, Alejandro Chabán, Verónica Bastos, María Antonieta Collins, Penélope Menchaca, Clovis Nienow y Carlos Calderón, entre otras personalidades, en una muestra del alcance, el respeto y la credibilidad que ha construido a lo largo de los años.

Lanzamiento El Poder del Enfoque de Jesus Palma 5 Momento especial en la presentación: el mensaje de Cristina Saralegui a Ronald Day. JESUS PALMA

Con una carrera consolidada en el mundo del entretenimiento y la producción, Day ha sido parte de procesos que trascienden lo expuesto para el público. Su recorrido no se mide únicamente por cargos o proyectos, sino por su capacidad de incidir en cómo se construyen y se consumen historias. Ese conocimiento, acumulado con el tiempo, es el que ahora traslada a un formato distinto.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, afirmó : “Es una guía específica para lograr tus sueños. Si tú en estos momentos estás cansado o sientes que no vas para ningún lado, léete este libro y vas a ver que no vas a poder parar. Vas a empezar a activar tu mente millonaria, que es muy importante".

La expresión, directa, evita adornos. Y ahí radica parte de su efectividad. En lugar de apoyarse en fórmulas repetidas, su propuesta se sostiene en la idea de enfoque como disciplina, no como concepto aspiracional.

En conversación con este medio, añadió: “Cuando empecé a escribir, lo hice con incertidumbre. Retrocedí varias veces, volví a empezar… hasta entender que las vivencias también pueden convertirse en respuestas”.

Ese reconocimiento del proceso, con sus pausas, dudas y reinicios, le otorga una dimensión más honesta a su mensaje. No se presenta como un modelo terminado, sino como alguien que ha transitado el trayecto y decide compartirlo.

Lanzamiento El Poder del Enfoque de Jesus Palma 6 Enfoque, palabra directa y liderazgo personal: claves que redireccionan el éxito de Ronald Day. JESUS PALMA

El paso hacia la escritura y las conferencias redefine su posición dentro del ecosistema mediático. Ya no se trata únicamente de estructurar contenidos para otros, sino de asumir la responsabilidad de su mensaje en primera persona.

Y ese movimiento tiene peso. Porque implica trasladar el bagaje acumulado a un terreno donde la credibilidad no depende de la producción, sino de la coherencia entre lo vivido y lo que se dice. En un entorno saturado de discursos motivacionales, esa diferencia no es menor.

Ronald Day no abandona su lugar en la industria. Lo amplía. Pasa de ser un arquitecto de contenido a convertirse en voz. Y en ese tránsito hay una lectura clara del momento actual: la influencia ya no se mide solo por el alcance, sino por la capacidad de generar dirección. Porque, al final, el enfoque no es una idea. Es una práctica.

"Estoy súper emocionado esta noche tan increíble, donde dos cadenas de televisión, empresarios, políticos y personas que viajaron de toda Latinoamérica están aquí presentes. De verdad que me llena el alma", concluyó.