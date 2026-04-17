Trump: EEUU está cerca de lograr un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes a la AFP que ya no quedaban "puntos conflictivos" por resolver para lograr un acuerdo de paz con Irán y añadió que el pacto estaba "muy cerca".

Los comentarios de Trump se produjeron tras varias publicaciones en redes sociales en las que elogió los avances en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

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"Estamos muy cerca. Parece que va a ser algo bueno para todos. Y estamos muy cerca de cerrar un acuerdo", afirmó en una breve conversación telefónica con la AFP desde Las Vegas.

"El estrecho (de Ormuz) va a estar abierto; de hecho, ya está abierto. Y las cosas van muy bien", agregó.

Una primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, celebrada en Pakistán el pasado fin de semana, concluyó sin un acuerdo, pero tras el férreo bloque naval de Washington para asfixiar finalmente al régimen de Teherán, este puso la marcha atrás después que no había aceptado ni un solo punto de la propuesta estadounidense.

No obstante, Trump señaló que una segunda ronda podría tener lugar pronto.

El mandatario estadounidense ha manifestado que la exigencia fundamental de su país es que Irán nunca llegue a desarrollar un arma nuclear, y el jueves afirmó que Teherán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido.

Al ser consultado sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, Trump respondió: "Ningún punto conflictivo, en absoluto".

Cuando se le preguntó por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo en este momento —tras su serie de publicaciones optimistas—, explicó que deseaba contar con un acuerdo por escrito.

"Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito", añadió Trump.

FUENTE: Con información de AFP