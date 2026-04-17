Brigada 2506 conmemora 65 aniversario de Bahía de Cochinos con acto solemne en la Pequeña Habana

MIAMI. - La Brigada de Asalto 2506 conmemoró este viernes el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, con un acto solemne frente al Monumento a los Mártires, ubicado en la intersección de la Calle Ocho (SW 8th St) y la Avenida 13 en la Pequeña Habana de Miami, uno de los sitios históricos más emblemáticos de la comunidad cubanoamericana.

Alrededor de 20 brigadistas sobrevivientes, acompañados por figuras políticas, familiares y miembros de la comunidad, rindieron tributo a los combatientes que perdieron la vida durante la fallida operación militar que buscó derrocar al gobierno de Fidel Castro en abril de 1961.

VIGENCIA POLÍTICA Rafael Montalvo: "La libertad de Cuba no va a llover, los cubanos tienen que ganársela"

En Miami-Dade, comprendemos esta realidad de una forma que pocos pueden hacerlo. Llevamos la memoria, llevamos el dolor y también llevamos la responsabilidad de hablar con claridad y actuar con convicción

La ceremonia tuvo lugar junto a la Antorcha Eterna (Eternal Flame), una llama que arde de forma perpetua en honor a los cubanos que sacrificaron su vida en aquella operación, y que se ha convertido en un símbolo de la lucha del exilio cubano por la libertad de la isla.

"No abandonaremos nunca a nuestros mártires"

Rafael Montalvo, presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada de Ataque 2506, encabezó el acto y reafirmó el compromiso de los sobrevivientes con la memoria de sus compañeros caídos.

"Hicimos una promesa de no abandonar nunca a nuestros mártires de Bahía de Cochinos, y hoy aquí lo estamos demostrando", declaró Montalvo ante los presentes.

Durante la ceremonia, los directivos de la Brigada nombraron uno a uno a los mártires de la operación, mientras los asistentes respondían al unísono con la palabra "presente", en una tradición militar que honra a los caídos en combate. El acto incluyó un minuto de silencio en el que todos los presentes se pusieron de pie en señal de respeto.

Algunos brigadistas y descendientes de los fusilados no pudieron contener la emoción al recordar a los combatientes que perdieron la vida en aquella gesta, en un momento que evidenció la herida abierta que la invasión dejó en varias generaciones de familias cubanas del exilio.

65 aniversario brigada 2506 Acto de conmemoración del 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. D. CASTROPÉ

65 años de una operación que cambió la Guerra Fría

La invasión de Bahía de Cochinos fue una operación militar ejecutada el 17 de abril de 1961, cuando aproximadamente 1.400 exiliados cubanos, entrenados y financiados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, desembarcaron en Playa Girón y Playa Larga, en la costa sur de la provincia de Matanzas, Cuba.

La operación, diseñada durante la administración de Dwight D. Eisenhower y heredada por el presidente John F. Kennedy, tenía como objetivo establecer una cabeza de playa para instalar un gobierno provisional que solicitara apoyo internacional.

Sin embargo, la operación fracasó en menos de 72 horas. Kennedy ordenó suspender el apoyo aéreo previsto, lo que dejó a los brigadistas sin cobertura suficiente frente a las fuerzas del gobierno cubano, que contaban con superioridad numérica, control del espacio aéreo y conocimiento del terreno.

Más de un centenar de combatientes de la Brigada perdieron la vida y cerca de 1.100 fueron capturados. Los prisioneros fueron liberados en diciembre de 1962 a cambio de alimentos y medicinas por un valor superior a 50 millones de dólares.

Un nuevo museo para preservar la memoria

Como parte de las actividades conmemorativas, los organizadores invitaron a los presentes a conocer el nuevo Museo y Biblioteca de la Brigada de Asalto 2506, un edificio de dos plantas y más de 1.000 metros cuadrados ubicado en el 1821 SW 9th St, en la Pequeña Habana.

El espacio, que fue inaugurado de manera oficial este viernes para miembros de la Brigada y sus familias, abrirá al público el lunes 20.

El nuevo museo, que reemplaza al original fundado en 1988 en una antigua casa del vecindario, fue construido con fondos del condado de Miami-Dade, del estado de Florida y de donantes privados. El recinto alberga testimonios, fotografías y archivos que documentan desde el entrenamiento de los brigadistas hasta su vida en el exilio.

Montalvo señaló que el museo busca educar a los visitantes sobre las consecuencias de décadas de dictadura comunista en Cuba y preservar el legado de quienes lucharon por la libertad de la isla.

65 aniversario brigada 2506 2 Conmemoración de los 65 años de las acciones en Playa Girón, Cuba. D. CASTROPÉ

Los últimos sobrevivientes

De los aproximadamente 1.400 combatientes que participaron en la invasión hace 65 años, solo unos 200 veteranos permanecen con vida, y los más jóvenes superan los 80 años.

La conmemoración de este viernes tuvo un carácter particularmente emotivo ante la conciencia de que cada aniversario reúne a un grupo cada vez más reducido de protagonistas directos de aquella gesta.

Para el exilio cubano en Miami, la Brigada 2506 representa mucho más que una operación militar fallida.

Su legado se ha convertido en un símbolo de sacrificio y resistencia que las nuevas generaciones buscan preservar a través de espacios como el museo recién inaugurado y los actos conmemorativos que, cada 17 de abril, congregan a veteranos, familiares y miembros de la comunidad frente a la Antorcha Eterna de la Calle Ocho.