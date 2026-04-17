Trump afirma que EEUU obtendrá el uranio enriquecido de Irán: "Lo vamos a traer a casa"

El presidente Donald Trump habla durante un evento de Turning Point USA en la Iglesia Dream City, el 17 de abril de 2026 en Phoenix, Arizona.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump, aseguró este viernes que entrarán a Irán para obtener el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido, y que lo trasladarán a Estados Unidos aliándose con la república islámica.

"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo", dijo Trump durante un discurso en Arizona, en un evento de la organización conservadora Turning Point.

El mandatario señaló que entrarán a Irán con excavadoras para llevarse a Estados Unidos el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido, y dijo que esto será posible con una alianza con Teherán.

"Pero vamos a ir junto con Irán. Vamos a obtenerlo. Lo vamos a traer a casa, a Estados Unidos, muy pronto".

Los comentarios de Trump ampliaron su afirmación del jueves de que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, pero sin ofrecer detalles sobre dicha transferencia.

Irán lo niega

Sin embargo, Irán ha repetido en diversas ocasiones que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio con fines civiles como energía nuclear.

El presidente aseguró horas después en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión CBS News que las autoridades de Irán han "aceptado todo" y que colaborarán con su Administración para el transporte de uranio enriquecido. "Es un gran acuerdo. Es un acuerdo maravilloso. Han accedido a todo", manifestó.

"Nuestra gente, junto con los iraníes, va a trabajar para conseguirlo. Y luego lo llevaremos a Estados Unidos", señaló, mientras que ha negado que esta supuesta extracción del uranio conlleve un despliegue militar. "No, no enviaremos tropas", dijo. Trump aseguró, además, que "no vamos a pagar ni un centavo" a Irán a cambio de su uranio enriquecido.

El Ministerio de Exteriores iraní negó las declaraciones y aseveró que "el uranio enriquecido de Irán no se transferirá a ningún lugar", en palabras de su portavoz, Esmaeil Baqaei, que ha emplazado a la prensa y a la ciudadanía a no prestar atención a lo que ha denominado "estrategia mediática" del mandatario, aduciendo las declaraciones "contradictorias" de Trump en un mismo día.

Pero Irán se ha caracterizado por mantener un doble discurso, negaba las negociaciones con EEUU con Pakistán como intermediario, hasta que ya no pudo negarlo más.

Bloqueo a puertos iraníes

Posteriormente, el republicano repitió que el bloqueo que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen frente a los puertos de Irán seguirá activo hasta que se firme un acuerdo "al 100%".

Por su parte, Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

Al inicio de la jornada, Trump respondió a medios locales que las conversaciones presenciales para llegar a un acuerdo podrían suceder este fin de semana.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se ha extendido por varias semanas con ataques en el Golfo Pérsico, antes de derivar en un alto el fuego temporal, aún en vigor.

Desminado de Ormuz

En su misma cadena de mensajes de este viernes, el mandatario estadounidense ha anunciado además que Irán, "con ayuda" de su país, ha comenzado el proceso para eliminar las minas submarinas que la Guardia Revolucionaria iraní había esparcido por el estrecho como obstáculo adicional a la navegación.

"Irán ha eliminado, o va a eliminar, todas estas minas", manifestó el presidente antes de lanzar un último dardo contra la OTAN tras semanas de críticas contra la Alianza Atlántica, a la que ha acusado de quedarse de brazos cruzados durante toda esta crisis.

Tras asegurar que ha recibido una llamada de sus socios en la organización, Trump ha dejado bien claro que no quiere nada que ver con ellos en esta situación.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se queden al margen, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. Cuando hicieron falta se comportaron como unos inútiles, como tigres de papel", concluyó Trump.

FUENTE: Con información de EFE / AFP / Europa Press