Excomisionado de Miami-Dade enfrentará sentencia en junio tras rechazo a nuevo juicio

El caso, que ha captado amplia atención en Florida, podría resultar en una sentencia de hasta 20 años de prisión para el veterano político que sirvió cinco períodos como comisionado de Miami-Dade y dos veces como presidente de la Comisión.

Antecedentes del caso

Martínez, teniente de la policía condal antes de llegar a la Comisión, fue encontrado culpable por un jurado de seis miembros tras un juicio que duró poco más de una semana.

Los cargos que enfrentó Martínez fueron por compensación impropia y conspiración para cometer dicho delito, ambos considerados cargos graves según los estatutos del estado de la Florida.

La fiscalía, liderada por Tim VanderGiesen y William González, presentó evidencia de que Martínez recibió tres pagos de $5.000 cada uno (totalizando $15.000) del propietario de un supermercado, Jorge Negrin, y de su arrendador, Sergio Delgado.

Según los fiscales, estos pagos fueron realizados a cambio de que Martínez utilizara su posición como comisionado para intentar modificar una ordenanza del Condado que resolvería problemas relacionados con el estacionamiento de contenedores de almacenamiento en la propiedad, por los cuales Delgado estaba recibiendo multas considerables.

Durante el juicio, la fiscalía argumentó que los pagos cesaron precisamente cuando la ordenanza no fue aprobada, lo que demostraba, según su argumento, que se trataba de un quid pro quo (algo por algo) y no de una transacción legítima como alegaba la defensa.

"La razón por la que el dinero dejó de llegar es porque el acuerdo fracasó", explicó el fiscal VanderGiesen durante los argumentos finales. "La legislación no se aprobó, por lo que no había ninguna razón para que se necesitara más dinero".

La defensa y su estrategia

Los abogados defensores del excomisionado, Kendall Coffey y Ben Kuehne, intentaron caracterizar los pagos como una transacción privada legítima entre el exlegislador y personas que conocía desde hacía años.

Durante el juicio, trajeron al propietario del supermercado, Jorge Negrin, quien testificó que los pagos fueron realizados en agradecimiento porque Martínez le había ayudado a conseguir un inversor años antes, lo que le permitió comprar la tienda.

En marzo, los abogados de Martínez presentaron una moción para anular la condena, argumentando que los fiscales estatales habían engañado al jurado y a la defensa al afirmar que Martínez "creó legislación" en 2017 a cambio de los pagos que comenzó a recibir el año anterior.

La defensa sostenía que Martínez simplemente redactó un documento que la Comisión del Condado de 13 miembros podría votar (pero que finalmente no votó), y que los fiscales confundieron esto con el término "crear legislación".

Kuehne también argumentó que no existía evidencia de que Martínez estuviera en apuros financieros: "No hay ninguna prueba de que Joe Martínez estuviera desesperado por dinero, que no pudiera pagar sus cuentas, que estuviera atrasado en su hipoteca, nada de eso".

Sin embargo, los fiscales presentaron evidencia que mostraba que los cheques de pago de Martínez de Centurion Security, donde trabajaba como gerente de cuentas, estaban rebotando, lo que sugería dificultades financieras.

La decisión judicial y sus implicaciones

El juez Miguel de la O, después de considerar los argumentos de la defensa, emitió una opinión de 22 páginas el sábado rechazando la solicitud de anular el veredicto y absolver a Martínez.

En su opinión, el juez señaló que estaba sorprendido por la decisión del jurado porque el caso se basaba en gran medida en pruebas "circunstanciales". No obstante, a pesar de esta observación, el juez decidió mantener el veredicto del jurado.

Esta decisión significa que Joe Martínez deberá presentarse para su sentencia el próximo 20 de junio. El excomisionado enfrenta potencialmente una larga condena de prisión: hasta 15 años por el cargo de compensación impropia y hasta 5 años adicionales por el cargo de conspiración.