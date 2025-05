Empresario de Miami-Dade lanza candidatura al Congreso por el Distrito 27

“No soy político. Soy padre, esposo y dueño de negocio que está harto de ver cómo Washington le falla a nuestra comunidad”, afirmó. “Mientras los políticos de carrera intercambian discursos, las familias aquí batallan con el costo de la renta, los alimentos y todo lo demás. Yo he creado empleos, equilibrado presupuestos y logrado resultados. Ahora estoy listo para llevar esa misma ética de trabajo al Congreso y luchar por nuestros trabajadores”.

De emprendedor a candidato

Bajo su liderazgo, ecofi ha contribuido a conservar más de 10 mil millones de galones de agua y evitar más de 300.000 toneladas métricas de emisiones de carbono, al tiempo que ha reducido los costos de servicios públicos para miles de inquilinos en todo el país. La empresa fue reconocida por la revista Inc. como la firma de servicios ambientales de más rápido crecimiento en Estados Unidos y recibió una Medalla de Oro en los premios Best in Business.

Lamondin relató que fundó ecofi junto a su hermano desde cero, realizando personalmente labores físicas como la instalación de inodoros. Esa experiencia, asegura, alimenta su compromiso con las familias trabajadoras, la expansión del entrenamiento vocacional, y la creación de empleos sostenibles del siglo XXI que fortalezcan a la clase media y protejan el medio ambiente.

Compromisos de campaña

“En el Congreso lucharé para hacer la vida más asequible, proteger nuestras libertades y darle a cada familia una oportunidad justa de alcanzar el Sueño Americano”, afirmó. Entre sus prioridades destacan la reducción del costo del cuidado de salud e infantil, apoyo a pequeños negocios y creación de empleos dignos.

Lamondin también señaló que cuenta con el respaldo del Comité de Campaña Demócrata del Congreso (DCCC), que incluyó a Salazar en su lista de republicanos vulnerables para este ciclo electoral. “Un memo reciente refuerza lo competitivo que será esta contienda, indicando que los demócratas de Florida han superado las expectativas en un promedio de 18 puntos en elecciones especiales recientes, lo que demuestra un impulso creciente y descontento con la economía de Trump”, apuntó.

Panorama electoral y perfil personal

El Distrito 27 abarca zonas clave de Miami-Dade como Downtown, La Pequeña Habana, Coral Gables, Pinecrest, Kendall, y sectores no incorporados como Palmetto Estates, Fontainebleau y Westchester. Salazar ocupa el escaño desde 2021 y buscará la reelección en noviembre de 2026.Además de Lamondin, también competirá el demócrata Mike Davey.

Lamondin reside en Miami con su esposa Martina, directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro enfocada en vivienda, y su hijo Leonardo. Es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California y participa en varias juntas directivas de organizaciones dedicadas al desarrollo comunitario y empoderamiento juvenil.

