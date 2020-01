Las supermagnéticas Jennifer López y Shakira aprovecharon la multitudinaria conferencia de prensa del jueves en Miami para destacar el hecho que dos mujeres hayan sido elegidas para actuar en el Show del Medio Tiempo Pepsi del Super Bowl y proclamar que esto marca un hito para la mujer y los latinos en el mundo.

Será la primera vez que dos mujeres latinas actúen en el Super Bowl, y ambas declararon que han sacado lo mejor de las alforjas para disfrutar con más de 100 millones de personas, que es la teleaudiencia esperada para el choque entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, el domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium.

JLo quiso mantener en secreto los detalles de la actuación del domingo para estimular el factor sorpresa y se limitó a adelantar que será "muy Shakira y muy Jennifer". "Habrá mucha energía, mucho entretenimiento", comentó JLo. "Habrá momentos de mucho sentimiento y el paquete vendrá con momentos impresionantes".

Shakira replicó que pese a que sus actuaciones serán diferentes se complementarán una a otra. Precisó que todos disfrutarán con esta performance y que la presencia de dos latinas en el estrado de un acontecimiento tan importante es algo que debe ser apreciado.

La presencia de JLo y Shakira despertó una expectativa extraordinaria y alrededor de 500 periodistas de todo el mundo abarrotaron el inmenso salón del Hilton Miami Downtown.

En todo momento JLo y Shakira dejaron en claro el significado que dos mujeres latinas animen el show del año más importante en Estados Unidos, pues refleja el empoderamiento de la mujer y la influencia de la comunidad latina en este país.

"Los dos equipos que juegan el Super Bowl LIV, los Chiefs y los 49ers, son dirigidos por mujeres", afirmó JLo, de origen puertorriqueño.

"Y ahora tenemos dos mujeres encabezando el Show del Medio Tiempo. Aquello es para mí un empoderamiento, cuando pienso en mi hija, en todas las niñas del mundo, y ver a dos latinas haciendo esto, es verdaderamente importante para nosotras. Estoy muy orgullosa de ayudar a establecer y promover este mensaje".

Para Shakira también llegar a esta palestra es algo que supera todos sus sueños.

"Si alguien me hubiese dicho durante mi infancia en Barranquilla que algún día iba a cantar en el Super Bowl no lo hubiera creído", dijo la estrella colombiana. "Pero es una realidad y un ejemplo de que en la vida todo es posible, solo hay que soñar en grande, hay que trabajar duro, luchar. Estoy agradecida por la oportunidad que me han dado, que me sirve para demostrar de qué estamos hechas las mujeres. Y la fuerza motriz en la que nos hemos convertido en este país. Somos importantes en el desarrollo social".

Shakira ha cantado en la clausura y en la apertura en los mundiales de fútbol en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y esta es su primera actuación en un Super Bowl. Lleva vendidos más de 75 millones de discos, es múltiple ganadora de los premio Grammy. Es la única sudamericana que ha tenido una canción en el primer puesto en el ranking en Estados Unidos y es una de las cinco más grandes artistas de todos los tiempos en YouTube.

Por su parte, JLo posee una versatilidad espectacular y ha ganado muchos premios como cantante, artista, productora y también ha vendido más de 75 millones de discos. Y en recaudación de sus producciones ha superado los tres billones de dólares en boletería. Integra la lista de la revista Time entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, Forbes la considera como la "Celebridad Más Poderosa" y People como "La Mujer Más Bella del Mundo".

El vicepresidente de entretenimiento de PepsiCo Adam Harter anunció que el domingo los aficionados tendrán la oportunidad de ver un espectáculo único y quizás el más complejo que se ha montado "jamás sobre la tierra".

"Venimos trabajando sin parar", afirmó Harter. "Serán los 12 minutos más vistos en el planeta, hemos invitado a dos incomparables artistas como antes lo hicimos con otras grandes figuras. Esta vez habrán más artistas y más bailarines sobre el escenario".

Pepsi Cola auspicia el Show del Medio Tiempo del Super Bowl desde el 2013, pero esta tradición se vino construyendo desde mucho tiempo atrás. En los inicios, bandas de música animaban el medio tiempo del juego cumbre de la NFL. En la década de los años 70 se presentó Ella Fitzgerald; en los 80, el actor y comediante Mickey Rooney y el Rey del Twist Chubby Checker; en los 90 The New Kids on the Block y Gloria Estefan.

En 1993, el Half Time Show cobró una nueva dimensión con la actuación de Michael Jackson. Y luego se sucedieron una serie de figuras como Diana Ross, James Brown, The Temptations, Stevie Wonder, Phil Collins, Aerosmith, U2, Sting, Janet Jackson, Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, The Who, Madonna, Beyonce y Lady Gaga, entre otros.

JLo recordó cómo con su familia se reunían a ver el football americano y en el Super Bowl esperaban con inusitada expectativa el Show del Medio Tiempo.

"Cada domingo veíamos a los Jets de Nueva York", dijo JLo. "Me siento muy orgullosa de estar aquí. Desde que vi a Diana Ross volar por los cielos en el Halftime Show soñé con actuar en el Super Bowl.

Y ahora es más especial no solo porque es la celebración de los 100 años de la liga sino porque actuaré al lado de mi compañera latina. No puedo aguardar más tiempo para demostrar lo que nosotros las mujeres podemos hacer ante el mayor auditorio del mundo".

Shakira, por su parte, se comprometió a ofrecer el show de su vida.Ambas artistas dijeron que el domingo habrá un momento para recordar a Kobe Bryant, quien murió junto con su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero.

"Alex [Rodríguez, su novio] me dio la noticia y quedé devastada", reveló JLo. "Kobe y su esposa Vanessa habían asistido a mi actuación en Las Vegas. Esta tragedia revela lo frágil que es la vida humana".

También Shakira se mostró muy conmovida con el absurdo final de Kobe.

"No puedo imaginar el dolor que viene sufriendo su familia en estos momentos", expresó la artista colombiana. "Recordaremos a Kobe el domingo y también celebraremos la vida y la diversidad. Ese es el mensaje que trataremos de comunicar".