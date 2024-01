Joe Carollo se pronuncia sobre orden de confiscación emitida en su contra

Si sangre es lo que quieren de mí, con mucho gusto les pongo mis dos brazos para que escojan el que prefieran y saquen mi sangre.

Pero si lo que prefieren es paredón para mí, que me dejen saber en cuál pared de Miami lo quieren ejecutar.

He estado de rehén por los últimos siete meses, esperando que la corte emita su fallo en varias peticiones que por ley federal tenemos que presentar antes de poder apelar.

Una vez que la Corte dé respuesta es que podremos apelar.

Una apelación que los demandantes saben muy bien que la vamos a ganar por todas las irregularidades que hubo durante el juicio con un jurado del condado Broward, no de Miami.

En cuanto a mi casa, los demandantes saben muy bien que esta es mi “homestead” (casa primaria), y ellos saben muy bien que la ley no permite la confiscación de la vivienda principal, al igual que la ley no permite que a una persona que es cabeza de familia - como yo - le puedan quitar parte de su salario. Hace seis meses dimos toda la información para que no quedara duda de que yo soy cabeza de familia.

En sí lo que tuviesen para quitarme son algunos muebles, que eran míos antes de mi matrimonio, y mi ropa vieja, no de marca y usada, como camisas, pantalones, medias y calzoncillos.

No me arrepiento de ser un oficial electo honesto, que me ha pasado esto por defender a nuestros residentes del abuso de estos señores. Lo mejor que hizo Dios fue un día detrás de otro y sé que mi Dios me va a proteger de todo esto”.

Según los documentos publicados en redes sociales, el tribunal del sur de Florida ordenó a un aguacil recuperar dos deudas, una por 34.3 millones y otros por 29.2 millones.

