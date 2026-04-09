Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

MIAMI. - El consultor político internacional Samuel Aldana afirmó que la candidata Keiko Fujimori representa la “única opción viable” para restaurar el orden en Perú, de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 12.

Durante una visita a la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS, el experto sustentó su afirmación frente a un “complejo y volátil escenario electoral peruano”, marcado por una polarización extrema con más de 35 candidatos.

Primer desafío

La contienda de este domingo actúa como un filtro crucial ante la imposibilidad matemática de una victoria definitiva en primera vuelta.

El sistema requiere más del 50% de los sufragios para un triunfo directo, una meta inalcanzable por el alto nivel de indecisión ciudadana. En este contexto, Fujimori lidera firmemente las encuestas.

Según Aldana, "hay una fragmentación política como nunca antes en el Perú". Frente a esto, enfatizó que Fujimori posee la estructura partidaria más sólida. "Fuerza Popular acaba de cumplir 16 años como partido institucional", aseveró el analista.

Ese recorrido otorgaría al fujimorismo una ventaja logística invaluable en la movilización de votantes, elemento vital para asegurar su pase a la contienda definitiva (balotaje) del 7 de junio.

Reivindicación y solidez

El consultor abordó los obstáculos judiciales superados por la candidata. Aldana recordó la medida que la privó de libertad de forma temporal.

"Vivió [la candidata] una injusta prisión que la mantuvo más de quinientos días presa para que recientemente el Tribunal Constitucional dijera que nunca debió haber estado presa, que era inocente", sentenció.

Para el experto, esta persecución “fortaleció el temple y el carácter político” de la aspirante, de quien destacó “el innegable legado económico del modelo” implantado por su padre, Alberto Fujimori.

"El presidente Fujimori para mí fue el mejor presidente del Perú porque combatió al terrorismo", añadió, para explicar las bases de 1993 que convirtieron a la moneda peruana en la divisa más estable de la región sudamericana.

Keiko Fujimori promete proteger este modelo y resguardar la autonomía del Banco Central de Reserva.

Keiko Fujimori by Ivan Pedraza La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS en Miami. DLA / IVÁN PEDRAZA

Seguridad y control territorial

El plan de gobierno de Fuerza Popular centra su máxima atención en el pronto restablecimiento de la autoridad estatal. Aldana sostuvo que los ciudadanos reclaman medidas firmes frente a la criminalidad.

"¿Qué les ofrece Keiko al Perú y a los peruanos? Que vuelva el orden, que vuelva la seguridad", remarcó el estratega sobre la oferta central de la campaña.

En efecto, la candidata propone devolver el principio de autoridad a las fuerzas del orden y Aldana puntualizó la urgencia de estas políticas: "Que la seguridad vuelva a las calles del Perú, pero que también las fuerzas armadas puedan cuidar, salvaguardar y proteger las fronteras".

Estas propuestas resuenan con fuerza en un electorado agotado por una crisis migratoria descontrolada que afecta los cimientos de la sociedad.

Lecciones

La historia reciente del país sudamericano exhibe acusaciones de irregularidades en el conteo de votos. El estratega rememoró los comicios de 2021. "Yo sí creo que a Keiko le robaron las elecciones", declaró con firmeza.

Frente a estos antecedentes, el partido ha desplegado personeros legales para proteger cada sufragio y defender la voluntad popular. Aldana reconoció los fallos del pasado al señalar que "el gran error del fujimorismo fue no tener en su totalidad en las mesas electorales a personeros".

Acotó que esta vulnerabilidad ya se encuentra corregida con total rigurosidad para esta jornada democrática, a fin de evitar que se “alteren los resultados” de las urnas en perjuicio de Fujimori.

Oportunidad histórica

A solo horas de la apertura de los centros de votación, el mensaje del experto para los electores radica en la supervivencia a largo plazo de la república.

En ese sentido, Aldana relató los inicios de la candidata. "Comenzó su vida política hace 31 años", recordó, tras mencionar cómo ella asumió responsabilidades a una edad temprana para servir al país.

Según el tercer simulacro nacional de la encuestadora Ipsos, realizado el 1 y 2 de abril, Fujimori alcanzaría el 18,6% de los votos válidos a nivel nacional, con su mayor fortaleza en la selva (36,9%), el centro (22,2%) y el norte del país (20,3%). En Lima, registra un 18,2% según la misma fuente.

Más de 27.3 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, 60 senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino en las elecciones generales más complejas de la historia reciente del país, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Frente a este panorama, el consultor precisó que la solución a la crisis exige observar el desempeño de las administraciones recientes. "Hemos tenido 25 años de gobiernos antifujimoristas y no han hecho absolutamente nada, han sumergido al Perú en inestabilidad política", sentenció.

Para finalizar, el especialista resaltó la trascendencia de la decisión en las urnas: "Los peruanos tienen una enorme oportunidad de escoger a la primera mujer presidenta por voto popular. Keiko le ofrece al Perú orden, seguridad, progreso, oportunidades de trabajo y, sobre todo, protección a la Constitución".