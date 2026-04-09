jueves 9  de  abril 2026
PRESIDENCIALES

Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

El consultor político Samuel Aldana analiza desde Miami las elecciones presidenciales peruanas y destaca la solidez de Fuerza Popular frente a una crisis sin precedentes

Samuel Aldana, consultor político internacional.

Samuel Aldana, consultor político internacional.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El consultor político internacional Samuel Aldana afirmó que la candidata Keiko Fujimori representa la “única opción viable” para restaurar el orden en Perú, de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 12.

Durante una visita a la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS, el experto sustentó su afirmación frente a un “complejo y volátil escenario electoral peruano”, marcado por una polarización extrema con más de 35 candidatos.

Lee además
La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
PERÚ

Keiko Fujimori encabeza intención de voto en Perú, según sondeos
Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). 
SUCESOS

Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

Primer desafío

La contienda de este domingo actúa como un filtro crucial ante la imposibilidad matemática de una victoria definitiva en primera vuelta.

El sistema requiere más del 50% de los sufragios para un triunfo directo, una meta inalcanzable por el alto nivel de indecisión ciudadana. En este contexto, Fujimori lidera firmemente las encuestas.

Según Aldana, "hay una fragmentación política como nunca antes en el Perú". Frente a esto, enfatizó que Fujimori posee la estructura partidaria más sólida. "Fuerza Popular acaba de cumplir 16 años como partido institucional", aseveró el analista.

Ese recorrido otorgaría al fujimorismo una ventaja logística invaluable en la movilización de votantes, elemento vital para asegurar su pase a la contienda definitiva (balotaje) del 7 de junio.

Reivindicación y solidez

El consultor abordó los obstáculos judiciales superados por la candidata. Aldana recordó la medida que la privó de libertad de forma temporal.

"Vivió [la candidata] una injusta prisión que la mantuvo más de quinientos días presa para que recientemente el Tribunal Constitucional dijera que nunca debió haber estado presa, que era inocente", sentenció.

Para el experto, esta persecución “fortaleció el temple y el carácter político” de la aspirante, de quien destacó “el innegable legado económico del modelo” implantado por su padre, Alberto Fujimori.

"El presidente Fujimori para mí fue el mejor presidente del Perú porque combatió al terrorismo", añadió, para explicar las bases de 1993 que convirtieron a la moneda peruana en la divisa más estable de la región sudamericana.

Keiko Fujimori promete proteger este modelo y resguardar la autonomía del Banco Central de Reserva.

Keiko Fujimori by Ivan Pedraza
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS en Miami.

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS en Miami.

Seguridad y control territorial

El plan de gobierno de Fuerza Popular centra su máxima atención en el pronto restablecimiento de la autoridad estatal. Aldana sostuvo que los ciudadanos reclaman medidas firmes frente a la criminalidad.

"¿Qué les ofrece Keiko al Perú y a los peruanos? Que vuelva el orden, que vuelva la seguridad", remarcó el estratega sobre la oferta central de la campaña.

En efecto, la candidata propone devolver el principio de autoridad a las fuerzas del orden y Aldana puntualizó la urgencia de estas políticas: "Que la seguridad vuelva a las calles del Perú, pero que también las fuerzas armadas puedan cuidar, salvaguardar y proteger las fronteras".

Estas propuestas resuenan con fuerza en un electorado agotado por una crisis migratoria descontrolada que afecta los cimientos de la sociedad.

Lecciones

La historia reciente del país sudamericano exhibe acusaciones de irregularidades en el conteo de votos. El estratega rememoró los comicios de 2021. "Yo sí creo que a Keiko le robaron las elecciones", declaró con firmeza.

Frente a estos antecedentes, el partido ha desplegado personeros legales para proteger cada sufragio y defender la voluntad popular. Aldana reconoció los fallos del pasado al señalar que "el gran error del fujimorismo fue no tener en su totalidad en las mesas electorales a personeros".

Acotó que esta vulnerabilidad ya se encuentra corregida con total rigurosidad para esta jornada democrática, a fin de evitar que se “alteren los resultados” de las urnas en perjuicio de Fujimori.

Oportunidad histórica

A solo horas de la apertura de los centros de votación, el mensaje del experto para los electores radica en la supervivencia a largo plazo de la república.

En ese sentido, Aldana relató los inicios de la candidata. "Comenzó su vida política hace 31 años", recordó, tras mencionar cómo ella asumió responsabilidades a una edad temprana para servir al país.

Según el tercer simulacro nacional de la encuestadora Ipsos, realizado el 1 y 2 de abril, Fujimori alcanzaría el 18,6% de los votos válidos a nivel nacional, con su mayor fortaleza en la selva (36,9%), el centro (22,2%) y el norte del país (20,3%). En Lima, registra un 18,2% según la misma fuente.

Más de 27.3 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, 60 senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino en las elecciones generales más complejas de la historia reciente del país, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Frente a este panorama, el consultor precisó que la solución a la crisis exige observar el desempeño de las administraciones recientes. "Hemos tenido 25 años de gobiernos antifujimoristas y no han hecho absolutamente nada, han sumergido al Perú en inestabilidad política", sentenció.

Para finalizar, el especialista resaltó la trascendencia de la decisión en las urnas: "Los peruanos tienen una enorme oportunidad de escoger a la primera mujer presidenta por voto popular. Keiko le ofrece al Perú orden, seguridad, progreso, oportunidades de trabajo y, sobre todo, protección a la Constitución".

Temas
Te puede interesar

Keiko Fujimori se mantiene primera en intención de voto, tras primera ronda de debates

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial

Sin techo en Miami-Dade: asistencia, leyes y una crisis que podría crecer

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en  Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.
Conflicto

Trump asegura que tropas de EEUU permanecerán desplegadas cerca de Irán hasta alcanzar "acuerdo real"

Captura de pantalla. Invitación a la boda, publicada por la periodista venezolana, Germania Rodriguez Poleo
VENEZUELA

El testaferro chavista que gasta en una boda lo que el país necesita en hospitales

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah. 
INFRAESTRUCTURAS

Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones

“Lo que el Seco no dijo Tour”, último concierto de Ricardo Arjona en el Kaseya Center de Miami.
CRÓNICA

Ricardo Arjona firma en Miami un adiós a la altura de su leyenda

El actor irlandés Michael Patrick.
OBITUARIO

Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de Tronos", a los 35 años

Te puede interesar

Elmis Rivero Silvente a su arribo a Miami este 9 de abril de 2026. 
PRESIÓN DEL RÉGIMEN 

Logra salir de Cuba hermana de la influencer Anna Bensi tras citación del MININT

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Vista parcial de una estación del Metrorail en Miami-Dade.
MEJOR MOVILIDAD

Miami-Dade impulsa transporte público al estadio del Inter Miami CF tras exitoso servicio en partido inicial

Samuel Aldana, consultor político internacional.
PRESIDENCIALES

Keiko Fujimori se perfila como "garante de estabilidad" en Perú

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro y protagonista del documental, cuya historia personal refleja el impacto del régimen cubano en varias generaciones, dentro y fuera de la isla.
MEMORIA VIVA

Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, protagoniza documental que se estrena en Miami y reabre las heridas del exilio

Unos acuden a refugios, otros se disponen a pasar la noche a la intemperie.
FLORIDA

Sin techo en Miami-Dade: asistencia, leyes y una crisis que podría crecer