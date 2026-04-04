domingo 5  de  abril 2026
PERÚ

Keiko Fujimori encabeza intención de voto en Perú, según sondeos

Dos encuestas coinciden en ubicarla como la candidata más votada con cerca del 10%, en un escenario marcado por alta fragmentación y un 30% de indecisos

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

AFP

LIMA.- Dos encuestas publicadas este sábado, de cara a las elecciones presidenciales de Perú previstas para el próximo 12 de abril, sitúan a la líder opositora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como la candidata más votada, con alrededor del 10% de apoyo. Sin embargo, los estudios difieren respecto a quién la acompañaría en una eventual segunda vuelta.

La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República ubica en segundo lugar a Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular (conservador), con un 8,7% de intención de voto, seguido por Carlos Álvarez (País para Todos, centro-derecha), con 6,9%, y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, centro-izquierda), con 6,7%.

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Uno de los datos más relevantes de este estudio es que un 30% de los encuestados afirma no elegir a ninguno de los candidatos.

Por su parte, el sondeo de Ipsos para Perú21 sitúa a Álvarez como segunda opción, con un 9%, superando a López Aliaga, que alcanza el 8%. Más atrás aparecen Roberto Sánchez (6%), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno, centro, 5%) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación, centro-izquierda, 4%). Este estudio se basa en entrevistas realizadas los días 1 y 2 de abril.

Respaldo

Keiko Fujimori, vuelve a postularse a las presidenciales peruanas y mantiene un respaldo relativamente estable. Según el IEP, registraba un 9,4% en marzo, un 10,3% en febrero y un 8,1% en enero.

En contraste, López Aliaga ha experimentado una caída significativa, tras liderar las encuestas en enero y febrero con hasta un 14,7%, mientras que Álvarez continúa consolidando su crecimiento, desde el 4% que registraba en enero.

FUENTE: Con información de Europa Press

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