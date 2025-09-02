Labor Day: Trabajadores exigen en MIA mejores condiciones laborales

MIAMI .- Este lunes, Día del Trabajo, varios sindicatos protagonizaron una protesta en las afueras del Aeropuerto Internacional de Miami ( MIA ) para reclamar mejores condiciones laborales y rechazar las políticas que, según ellos, afectan a los trabajadores inmigrantes.

Con pancartas en mano, una de ellas con el mensaje “Triangle, we need a contract now”, empleada de Triangle Aviation Services y miembro del sindicato Services Employees International Union (SEIU) 32BJ se sumó al llamado colectivo.

Seguridad y justicia Sur de Florida: Oficiales de seguridad marchan por salarios dignos en el marco del legado de Martin Luther King

Trabajadores reclaman contratos justos

Andrew Lang, organizador principal de SEIU 32BJ, explicó que la manifestación tuvo como objetivo tanto exigir un contrato justo como alzar la voz contra la retórica antiinmigrante y celebrar la contribución de “los inmigrantes trabajadores en este país”.

En la protesta también participaron empleados de catering aéreo representados por UNITE HERE Local 355 y trabajadores del transporte afiliados a la Federación Estadounidense del Trabajo - Congreso de Organizaciones Industriales del Sur de Florida (AFL-CIO).

La comisionada de Miami-Dade Eileen Higgins se personó en MIA para darle su apoyo a los manifestantes.

Fuerza sindical

Los sindicatos recordaron que SEIU 32BJ agrupa a 185.000 trabajadores que luchan unidos por salarios más altos, acceso a un seguro médico de calidad, protección en el lugar de trabajo y beneficios que permitan a las familias prosperar. “Somos la voz organizada de todos los trabajadores —negros, latinos y blancos— que buscamos una sociedad más justa para las generaciones presentes y futuras”, afirmó la organización.

Por su parte, UNITE HERE Local 355, que representa a casi 7.000 empleados en el sur de Florida y trabaja en conjunto con más de 26.000 afiliados en Orlando, destacó que sus miembros sostienen la industria de la hospitalidad en la región. Entre ellos se cuentan camareros, cocineros, cajeros, personal de mantenimiento y de limpieza que laboran en aeropuertos, hoteles, casinos y estadios, incluyendo el propio MIA y el hotel Fontainebleau de Miami Beach.

La manifestación en el aeropuerto, considerado la “puerta de entrada a América Latina”, se realizó en un contexto de preocupación por la reducción de empleos y de horas laborales en la industria, así como por el impacto que tienen en las familias los altos precios y los alquileres. Para los sindicatos, este Día del Trabajo fue un recordatorio de que los derechos adquiridos deben ser defendidos y ampliados frente a las presiones económicas y políticas actuales.

[email protected]