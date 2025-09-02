martes 2  de  septiembre 2025
Trump pedirá a la Corte Suprema una "decisión expeditiva" sobre aranceles

"Vamos a acudir a la Corte Suprema, creemos que mañana (miércoles), porque necesitamos una decisión rápida", dijo Trump a periodistas.

Cortes inferiores sin jurisdicción sobre el poder presidencial siguen obstaculizando las medidas económicas del presidente de EEUU Donald J. Trump.

Cortes inferiores sin jurisdicción sobre el poder presidencial siguen obstaculizando las medidas económicas del presidente de EEUU Donald J. Trump.

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump confirmó el martes que solicitará a la Corte Suprema que se pronuncie rápidamente después de que un tribunal de apelación federal determinara el viernes que no tenía el poder para instaurar gran parte de los aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca.

"Vamos a acudir a la Corte Suprema, creemos que mañana (miércoles), porque necesitamos una decisión rápida", dijo Trump a periodistas. Agregó que pedirá una "decisión expeditiva", y advirtió que "si se eliminan los aranceles" Estados Unidos podría "terminar siendo un país del tercer mundo".

El presidente Donald J. Trump habla en la Casa Blanca.
Trump se ríe de rumores sobre su salud en "noticias falsas"
El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó el viernes que gran parte de los aranceles impuestos por Trump son supuestamente "ilegales", confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando el [poder constitucional] del presidente de Estados Unidos.

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir los que no afecten a sectores específicos, como por ejemplo el automotor, acero, aluminio o cobre.

El fallo, adoptado por una mayoría de 7 a 4, permite que los aranceles generales se mantengan vigentes hasta mediados de octubre.

Pero la decisión representa un revés temporal para el Presidente, quien desde que volvió a la Casa Blanca en enero ha impuesto aranceles a sus socios comerciales que varían entre el 10% y el 50% como una herramienta de política económica de amplio alcance.

FUENTE: Con información de AFP.


Trump pedirá a la Corte Suprema una "decisión expeditiva" sobre aranceles