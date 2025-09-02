Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.)

MIAMI. - Tras casi dos décadas prófuga, una mujer fue arrestada y extraditada desde México hasta Miami-Dade, en donde deberá responder ante la justicia por un fatal accidente ocurrido en Hialeah en agosto de 2006.

Se trata de Leydis Menéndez Abdala, de 52 años, quien fue presentada ante una corte en Miami-Dade este fin de semana por cargos de conducir su vehículo bajo la influencia del alcohol y causar la muerte de Gloria Marcia Hall.

Fuga desde el hospital

El incidente tuvo lugar el 12 de agosto de 2006. Hall, de 39 años, madre de dos hijas, se dirigía a un retiro de su iglesia en la madrugada cuando su vehículo fue impactado por el de Menéndez Abdala, quien se habría pasado una luz roja intermitente. La víctima murió en el lugar del siniestro.

Menéndez Abdala fue trasladada a un hospital, donde admitió ante las autoridades haber consumido alcohol. Sin embargo, antes de que se completaran las pruebas de toxicología, desapareció.

La fiscalía reveló en una audiencia reciente que la entonces fugitiva mantenía una relación sentimental con un oficial de la policía de Hialeah. El agente presuntamente la alertó sobre los inminentes resultados de las pruebas, lo que precipitó su escape del país, según las investigaciones.

Búsqueda de justicia

La detención de Menéndez Abdala es el resultado de una búsqueda de casi veinte años, impulsada en gran medida por la perseverancia del hermano de la víctima, Joaquín Freire, miembro de la Policía de Miami.

El caso incluso fue destacado en el programa de televisión "America's Most Wanted" en 2007, en un intento por obtener pistas sobre el paradero de la fugitiva.

Durante años, las autoridades mantuvieron el caso activo y ofrecieron recompensas por información que condujera a su captura.

La policía de Miami recordaba periódicamente el caso en sus redes sociales, con la esperanza de que la presión pública ayudara a localizar a Menéndez Abdala.

Finalmente, la colaboración entre agencias policiales de Estados Unidos y México permitió su localización y arresto.

Proceso judicial

Ahora, con 52 años, Menéndez Abdala enfrenta graves cargos, entre ellos homicidio vehicular por conducta imprudente y homicidio involuntario por conducir bajo la influencia del alcohol. De ser declarada culpable, podría enfrentar una larga condena en prisión, agravada por los casi 19 años que evadió la justicia.

Durante su primera comparecencia, la defensa presentó una declaración de no culpabilidad. La fiscalía, por su parte, solicitó que se le negara la libertad bajo fianza, por un “evidente riesgo de fuga”.

Además, Menéndez Abdala tiene una orden de detención de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que complica aún más su situación legal.

Para la familia Hall, este arresto representa un paso crucial hacia el cierre de una herida que ha permanecido abierta por casi dos décadas.