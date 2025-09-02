Trump anuncia que fuerzas de EEUU atacan navío narcotraficante proveniente de Venezuela

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses dispararon a un barco que provenía desde Venezuela cargado de droga a bordo; es el primer resultado desde el despliegue militar.

Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó.

“Esto vino desde Venezuela, está saliendo mucha droga fuertemente desde Venezuela”, dijo el presidente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos realizó un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas salida de Venezuela y operada por una organización designada como narco-terrorista.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, denunció el lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país latinoamericano.