¿Reunión Maduro Trump?

Oigo que Henrique Capriles propone una reunión cara a cara entre Donald Trump y Nicolás Maduro.
Patética propuesta, patético ser humano. ¡Ya basta de complicidad criminal!
Por Pedro Burelli
Reacción en Washington: ¿por qué será que nunca hubo una reunión entre el Presidente Herbert Hoover, que estuvo en la Casa Blanca entre 1929-1933, y Al Capone que fue arrestado en 1931 y sentenciado a 11 años de cárcel?
Que complicado es cuando un político que no ha leído un libro ni por equivocación, y que no sabe cuándo es hora de retirarse del escenario, se presta de vocero de ideas de quienes pretenden que la solución es normalizar relaciones con unas mafias enquistadas.
