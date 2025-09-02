martes 2  de  septiembre 2025
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

Patética propuesta, patético ser humano. ¡Ya basta de complicidad criminal!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
Diario las Américas | Pedro Burelli
Por Pedro Burelli

Oigo que Henrique Capriles propone una reunión cara a cara entre Donald Trump y Nicolás Maduro.

Por Pedro Burelli

Lee además
El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Complicidad?

El País de España "se cuadra" con el régimen de Maduro bajo la sombra de Zapatero
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.
Tensiones

Guyana apoya despliegue de EEUU en el Caribe y Maduro le acusa de alentar "frente de guerra"

Reacción en Washington: ¿por qué será que nunca hubo una reunión entre el Presidente Herbert Hoover, que estuvo en la Casa Blanca entre 1929-1933, y Al Capone que fue arrestado en 1931 y sentenciado a 11 años de cárcel?

Que complicado es cuando un político que no ha leído un libro ni por equivocación, y que no sabe cuándo es hora de retirarse del escenario, se presta de vocero de ideas de quienes pretenden que la solución es normalizar relaciones con unas mafias enquistadas.

Patética propuesta, patético ser humano. ¡Ya basta de complicidad criminal!

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pburelli/status/1962691431480303679?t=vZZ0KYsA3cYtgdcSNb4C7Q&s=19&partner=&hide_thread=false

Temas
Te puede interesar

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Escritor-documentalista revela el origen del nombre "El Cartel de los Soles"

¿Por qué la televisión en España no informa sobre la crisis en el Caribe?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan durante una ceremonia de bienvenida de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin el 31 de agosto de 2025.
CUMBRE

China y Rusia cargan contra EEUU, mientras Putin culpa a Occidente de su guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

Te puede interesar

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah
Imagen referencial
MEDIDA POLÉMICA

Florida ordena eliminar colores del arcoíris de cruces peatonales y desata controversia política

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
AL ALZA

Precio de gasolina en Florida sube a $3.03 después del Día del Trabajo

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"