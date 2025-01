Mario Benedetti: Resiliencia y legado familiar en la industria automotriz

MIAMI .- “Let's go places”, dice el eslógan de Toyota; “Movement that inspires”, el de Kia. Son dos frases que el empresario venezolano Mario Benedetti ha experimentado de manera profunda. Después de una trayectoria excepcional en la industria automotriz en Venezuela, retomó su vocación en Estados Unidos.

El director ejecutivo de South Dade Toyota, South Dade KIA of Homestead y South Dade Kia of Miami conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su carrera.

Legado familiar

Todo comienza allá por 1924 en Venezuela, cuando los abuelos de Benedetti abrieron el concesionario Prosperi Cumaná, iniciando una tradición familiar que alimentó el negocio como un proyecto de vida.

Desde muy joven, trabajó en el concesionario familiar, y no con los privilegios de tener el apellido de la familia, pues le tocó asumir diversos roles básicos. Después de varios años pudo asumir la dirección general de la empresa en la década de 1990, hasta que en 1996 compró la mitad del negocio de su padre.

Quizás sea un signo familiar, un dictado del destino aquello de emigrar y prosperar a base de esfuerzo, pues sus abuelos lo hicieron de Córcega a Venezuela a inicios del siglo XX, y en 2009 a él le tocó recomenzar en Estados Unidos junto a su esposa Lucy, también experimentada en el sector automotriz, y sus hijos.

“Nosotros somos primera generación aquí en Florida”, afirmó Benedetti. “De alguna forma me identifico con mi abuelo cuando llegó a Venezuela en 1900, lleno de incertidumbres, de temores”.

Una señal en el camino

“Cuando llegamos a Estados Unidos, la vida te pone en una encrucijada, y no es para castigarte, sino para sacar lo mejor de ti, para que te reinventes. La idiosincrasia, la cultura, el idioma, es una curva de aprendizaje que superar”, declaró.

Desde el principio decidió enfocarse en lo que conocía, y recibió la señal que necesitaba: “Decidimos buscar un local y poner una venta de carros Toyota usados. Le dije a mi esposa, vamos a seguir por la US1, porque recuerdo que el primer Toyota que mi papá compró en Estados Unidos fue en Homestead en el año 85. Y cuando pasamos por enfrente fue como un déjà vu. Pregunté si lo querían vender y casi tres semanas después ya habíamos firmado el contrato de compra-venta”.

A pesar de que es la misma marca, “son dos negocios completamente diferentes”, dijo sobre la diferencia entre la venta de autos en Venezuela, “donde compras el carro en 1 y lo vendes en 1.5”, y en EEUU, “donde compras el carro en 1 y lo puedes vender en 1.8”.

Sirviendo a la comunidad

“El secreto que define el éxito es cómo te comportas cuando lo tienes todo y cuando no tienes nada. Lo que hemos logrado aquí ha sido un trabajo en equipo. Llegamos a un país que nos dio la oportunidad de lograr el sueño americano. Y la única forma de nosotros de pagarle a Dios por todas esas bendiciones es ayudando al prójimo”, compartió.

South Dade Kia of Miami tiene una colaboración con la Universidad Internacional de Florida (FIU), con becas para el desarrollo académico y el deporte.

Además, a través de una alianza con Miami Dade College, ha creado becas para que sus empleados puedan continuar su educación.

Como apuntó, “tienes dos oportunidades: estudiar en la universidad, que te enseñan cinco años la teoría, o en el caso mío que estudié en la universidad de la vida, pero te toma 30 años aprender. En la universidad fallas, haces un make-up test y no pierdes el semestre; en la vida, si te equivocas, comienzas de cero otra vez”.

El futuro se escribe ahora

En torno al futuro de los autos, indicó que la tecnología será crucial, y “va siempre avanzando en los efectos de asistencia al conductor para evitar accidentes”.

También citó la búsqueda de vehículos “mucho más eficientes a nivel de consumo de combustible, menos contaminantes”. Si bien “la parte de los vehículos eléctricos sin duda alguna es un paso positivo”, dijo que “todavía falta mucho camino por recorrer porque para producir la energía necesitas el combustible”.

Resaltó la ventaja del híbrido: “Lo puedes enchufar como un carro full eléctrico, pero tiene la versatilidad de que cuando se acaba la electricidad el motor de gasolina comienza, y eso te quita lo que llaman la ansiedad del recorrido”.

Los atractivos de Kia y Toyota

Sobre Toyota, Benedetti recordó que “ha sido una marca con la cual he crecido, es un vehículo que es muy confiable, con una tecnología de punta”.

Kia, por su parte, “ha hecho una gran labor desde 2018, cuando comenzaron con el rebranding. Ha sido de hecho una marca de estudio en el sentido de que los clientes de autos high-end como BMW, Mercedes-Benz, Porsche, consideran a Kia como un

vehículo para comprar. Tiene una tecnología impresionante, diseños muy bellos, y acabados espectaculares”.

“Estuve cuatro años en el dealer council de Toyota representando el Distrito 1, el que más vende vehículos en todos Estados Unidos, y en las discusiones Kia no se tomaba en consideración; yo siempre decía ‘Kia viene con todo’. Efectivamente, hoy Kia representa una marca de avanzada”, agregó.

Como el poeta

Muchos habrán notado que comparte nombre con el poeta uruguayo Mario Benedetti, y eso le ha traído varias situaciones graciosas.

“Él y yo teníamos un acuerdo. Él se quedó con la fama y yo con el nombre. Hace muchísimos años, estaba en Venezuela en una librería. Estaba pagando y llegó una muchacha. En ese momento el cajero me dice: Señor Benedetti, su tarjeta. Y ella me dice: ¿Usted es Mario Benedetti? Y le dije: Sí, mira mi tarjeta. Entonces ella coge un libro y me dice: Por favor, ¿me lo puede firmar? Le puse: Con todo el cariño, Mario Benedetti, y firmé con mi firma, pues”, contó entre risas.

Más allá del humor, bien podría el Benedetti venezolano decir, al recordar su travesía, estos versos del famoso poeta: “No te rindas que la vida es eso, / continuar el viaje, / perseguir tus sueños…”

Como acotó el empresario, “en este país se logra el sueño americano si realmente te lo propones”.