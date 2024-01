Mario Knapp: "Mi trabajo no es ser político, sino mantener a Miami-Dade seguro"

Knapp suma una experiencia de 27 años asumiendo responsabilidades como la supervisión de la Sección de Operaciones Tácticas, con el Equipo de Respuesta Especial, la Unidad K-9, el Equipo de Gestión de Incidentes, y la Fuerza de Despliegue Rápido. También supervisó los asuntos de capacitación departamental avanzada y táctica en el condado de Miami-Dade.

Knapp junto a colegas de la policia de Miami-Dade. Foto Cortesia del entrevistado. Mario Knapp junto a colegas de la policía de Miami-Dade. Cortesia del entrevistado

Miami-Dade: casi 60 años sin alguacil

En 1836 surgió la Oficina del Alguacil de Miami-Dade. Pero en 1966, tras un escándalo por corrupción, un informe emitido por un gran jurado destapó la operación turbia de la oficina del alguacil, que protegía actividades de juego, aceptaba sobornos de burdeles y extorsionaba a proveedores de abortos ilícitos.

Los votantes de Miami-Dade decidieron abolir el puesto del sheriff, que entonces ostentaba Talmadge A. Buchanan. Esto llevó a transferir los poderes del alguacil al alcalde condal, quien delega funciones al Director del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD).

En 2018, con el apoyo de la Asociación de Sheriffs de Florida, se aprobó la Enmienda 10, que exige la existencia del puesto del sheriff en los 67 condados del estado. Gracias a la legislación (HB 1595) firmada recientemente por el gobernador Ron DeSantis, los alguaciles de Florida deben tener jurisdicción policial sobre las áreas no incorporadas, y autoridad en ciudades y distritos especiales del condado. Las elecciones serán en 2024 y el alguacil entrará en el cargo en 2025.

Este puesto de servicio público, que tiene connotación partidista, cuenta con más de 10 aspirantes, entre republicanos y demócratas, por lo que se realizará una elección primaria el 20 de agosto.

El 5 de noviembre, durante la jornada de elecciones presidenciales, el electorado de Miami-Dade elegirá el alguacil entre los dos finalistas.

Raíces y amor a la comunidad

“Soy un producto de una familia cubana”, reveló Mario Knapp, cuyos familiares salieron de la isla tras la llegada del régimen castrista en 1959. “Mi abuelo era teniente en el ejército de [Fulgencio] Batista. Obviamente, cuando entró Fidel [Castro], se tuvo que ir, y vino la familia entera, mi mamá, mis tías”, contó.

Mario Knapp, a la derecha, en sus primeros anos como policia de Miami-Dade. Foto Cortesia del entrevistado. Mario Knapp, a la derecha, en sus primeros años como policía de Miami-Dade. Cortesia del entrevistado

“Entré a la policía a los 20 años. Tuve todos los rangos civiles. Fui oficial, sargento, teniente, capitán, mayor, estuve en el equipo de SWAT (donde fui instructor), y me retiré hace dos años”, recordó Knapp, cuyo último cargo más relevante fue el de comandante de incidentes del puesto de comando que atendió el colapso del edificio Champlain Towers South, en Surfside.

Al hablar de los momentos gratificantes de su carrera, puso en primer lugar la retribución emocional de ejercer como instructor de policías.

“Lo que aprecio es cuando viene un oficial, tres, cuatro o cinco años después, y te dice ‘me cambiaste la vida’. Y eso es por lo que siento orgullo”, resaltó.

Mario Knapp durante un entrenamiento. Foto_ Cortesia del entrevistado. Mario Knapp durante un entrenamiento. Cortesia del entrevistado

Honestidad y transparencia

“Pienso que necesitamos regresar a un lugar donde hay consecuencias por los actos criminales”, constató el veterano de la policía.

Frente a los comentarios de quienes refutan la reaparición del alguacil de Miami-Dade, alegando que ese puesto traería confusión jurisdiccional, Knapp indicó que es necesario un reajuste de poderes y aseguró que “todos tenemos que estar muy dispuestos a colaborar”.

"Los políticos te van a decir que todo va a cambiar. No. Es simple: Lo único que cambia es que la alcaldesa no va a ser la jefa de la policía. Y vamos a ser elegidos por el pueblo. Aparte de eso, todas las responsabilidades siguen igual que en los últimos 60 años", enfatizó.

Mario Knapp ha supervisado numerosos programas de capacitación de policías. En base a su experiencia, destacó una cualidad que busca en quienes desean convertirse en agentes policiales: “Primero, honestidad. Es lo más importante. Prefiero tener un policía que no tiene que ser el más inteligente, el más táctico, no tiene que ser el más fuerte. Lo que me importa es que tenga buenas intenciones. Porque con una persona con buenas intenciones puedo trabajar, puedo enseñarle, darle la capacitación necesaria para ser un buen policía”.

“Una de las cosas que quiero hacer es regresar no solo el apoyo, sino la integridad en la policía, y en las oficinas de servicio público. Quiero reintroducir la Unidad de Corrupción Pública, que significa que, si eres policía, si eres comisionado, alcalde, político, no importa, si estás cometiendo algún delito, necesitamos un vehículo para investigarlo. La honestidad es lo más importante”, zanjó.

De ocupar el cargo, que tendría por cuatro años, Knapp prometió “ser 100 por ciento responsable por lo que haga la policía o por lo que no haga. Si algo pasó, soy responsable, y si hago algo mal, el elegido tiene la oportunidad de sacarme el año que viene”.

Seguridad escolar

En caso de ser elegido alguacil, Knapp velaría especialmente por la seguridad escolar del condado. En ese sentido, resalta en su currículo el hecho de que fue responsable de la creación de los Protocolos de Respuesta a Tiradores Activos del MDPD, además de implementar el Mass Casualty Attack Training (un entrenamiento frente a ataques con víctimas masivas).

Mario Knapp durante un entrenamiento en la policia. Foto_ Cortesia del entrevistado Mario Knapp durante un entrenamiento en la policía. Cortesia del entrevistado

Sobre este último apuntó que es “la primera vez en el condado que se junta no solamente el Departamento de Policía para ese entrenamiento, sino también el Fire Rescue [rescate y bomberos], los dispatchers [los primeros agentes que atienden el caso], o sea, un sistema completo, que pienso que hoy en día es el estándar nacional”.

Como agregó, “eso lo hemos pensado hace años, tenemos no solamente el equipo ofensivo, sino el equipo defensivo también contra un tirador activo. Es sumamente importante, mucho más ahora con [los ataques a] la comunidad judía”.

“Una de las cosas que vamos a hacer es que, de la manera en que estaba escrita la ley, éramos responsables solamente de las escuelas públicas. Pero todos los niños son niños de Miami-Dade, no importa si están en un chárter school o una escuela privada, necesitamos proteger a nuestros niños”, sumó.

Policía y comunidad

Al hacer un diagnóstico de lo que falta para mejorar la seguridad del condado, señaló que “el objetivo primario es la seguridad pública”. Como explicó, “necesitamos más oficiales uniformados en las calles”, pues aunque “hay muchas diferentes unidades que tienen buenas intenciones, cuando tú llamas a la policía, si tienes que esperar 20, 25 minutos, ya eso es inaceptable”.

Otro punto a atender es la mejora de las relaciones entre la policía y la comunidad. “Eso se hace con educación”, dijo Knapp, “para que la comunidad entienda los protocolos, cómo tomamos decisiones. Porque aunque no estén 100 por ciento de acuerdo, tienen el entendimiento del proceso que pasamos. Eso arregla las relaciones públicas”.

Sobre las causas de esta situación, subrayó: “Tenemos un desentendimiento entre la policía, que fue causado por los políticos hace dos años, y hay un aumento de retiros (el 18% el año pasado), de policías que se están yendo del trabajo porque no se sienten apoyados por la política, por los jefes de policía, que no tienen voz y no saben cómo defenderlos, y eso afecta a nuestra familia diariamente”.

No es la primera vez que toma cartas en el asunto: “Hice una campaña en la policía en la que decíamos que nosotros somos la comunidad que ‘policiamos’ o patrullamos. Porque mucha gente nos ve en uniforme, pero nosotros somos los padres, los vecinos, nos vemos en Publix, no hay diferencia entre un policía y la comunidad”.

Contra el fraude

También mencionó la urgencia de enfrentar "el abuso en Miami-Dade de las asociaciones de casas y condominios", pues “están acabando con las personas retiradas que ya tienen su casa paga por 15, 20 años, y les están haciendo special assessments [evaluaciones especiales]. A esas personas “les quitan la casa, es abusivo”.

Como planteó: “Tenemos viejitos en la calle literalmente viviendo en un carro por el abuso de los homeowners association [asociación de propietarios, HOA]. Entonces he trabajado ya con un senador, un representante estatal de Florida, y un grupo donde estamos haciendo investigaciones”.

Y admitió que “hay leyes que tenemos que cambiar, pero se necesita la colaboración y enfrentar el problema”. Para eso quiere “implementar una unidad específicamente diseñada para hacer nada más que investigaciones de homeowners association”.

Servicio público

Su mensaje a los residentes de Miami Dade, condado al que planea servir como alguacil, es que “sean escépticos de todos los candidatos, incluyéndome a mí”. Aconsejó mirar las capacitaciones, la formación y el currículo de cada uno “para decidir qué es más importante, una carrera política o el servicio público”.

Lo más relevante, apuntó, es la experiencia no solo en administración policial, sino en operaciones.

“Al final del día lo que estamos haciendo es tratando de hacer Miami-Dade mucho más seguro para las familias. No es una oficina política, no debe de ser una posición política, aunque tenemos que correr una campaña política para ser elegidos. Mi trabajo no es ser político, sino mantener a Miami-Dade seguro”, afirmó.