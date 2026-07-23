Miami-Dade regalará 2.500 árboles en North Miami: cómo obtenerlos

El condado de Miami-Dade distribuirá árboles a propietarios de casas unifamiliares o dúplex.

MIAMI.- Más de 2.500 árboles gratuitos serán entregados el sábado 25 de julio en North Miami durante el segundo evento Adopt-a-Tree de 2026, un programa de Miami-Dade que busca reducir el calor, mejorar la calidad del aire y ampliar la cobertura vegetal del condado.

La actividad, organizada por el Departamento de Gestión de Recursos Ambientales de Miami-Dade, conocido como DERM, comenzará el 25 de julio a las 8:30 a.m. en el campus Biscayne Bay de la Universidad Internacional de Florida, ubicado en 3000 NE 151st Street, North Miami, Florida 33181.

FLORIDA 'Adopta un árbol', por un Miami-Dade más ecológico

Los propietarios elegibles de viviendas unifamiliares y dúplex podrán recibir hasta dos árboles gratuitos cada año a través del programa. La inscripción anticipada está disponible en miamidade.gov/adoptatree.

Aunque la preinscripción permite confirmar la elegibilidad y agilizar la recogida, no garantiza una especie determinada ni la disponibilidad de árboles, debido a que las cantidades son limitadas.

¿Por qué es importante adoptar y plantar un árbol?

Los árboles ayudan a reducir las temperaturas en los vecindarios, proporcionan sombra, disminuyen los gastos de aire acondicionado y mejoran la calidad del aire.

También absorben parte del exceso de agua producido por las lluvias, contribuyen a disminuir inundaciones, embellecen las comunidades y pueden incrementar el valor de las propiedades.

“Durante el punto máximo del calor del verano, vemos más claramente que nunca lo esenciales que son los árboles”, afirmó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La alcaldesa explicó que los árboles “reducen las temperaturas, disminuyen los costos de refrigeración, mejoran la calidad del aire, embellecen nuestras comunidades, aumentan el valor de las propiedades, manejan el exceso de lluvia y proporcionan protección natural frente a las marejadas ciclónicas”.

“Cada árbol que plantamos y permitimos que crezca hasta alcanzar su madurez ofrece beneficios duraderos para nuestro condado, por lo que alentamos a todos los propietarios a aprovechar este valioso programa”, agregó Levine Cava.

Miami-Dade busca aumentar su cobertura de árboles al 30%

Adopt-a-Tree forma parte de los principales esfuerzos del Condado para ampliar su cobertura arbórea hasta el 30%, especialmente en comunidades con pocos árboles y una mayor exposición a las altas temperaturas.

En 2025, Miami-Dade lanzó su Plan de Silvicultura Urbana, una estrategia dirigida a incrementar la cantidad de árboles en áreas con menor cobertura vegetal y crear comunidades más frescas, saludables y habitables.

“Los árboles son una de las formas más efectivas de mejorar nuestros vecindarios”, afirmó la comisionada del Distrito 4, Micky Steinberg.

“Al proporcionar sombra y belleza, representan una inversión duradera en nuestra comunidad. Espero que todos los propietarios elegibles se registren para recibir sus dos árboles gratuitos”, sostuvo.

Por su parte, la comisionada del Distrito 2, Marleine Bastien, destacó la importancia del evento para los residentes del norte del condado.

“Animo a todos los propietarios, especialmente en los vecindarios del norte de Miami-Dade, a participar en este programa gratuito Adopt-a-Tree”, declaró Bastien.

“Aumentar nuestra cobertura de árboles es una de las maneras más efectivas de refrescar nuestras comunidades, permitiendo que la naturaleza reduzca la temperatura y proporcione el alivio que tanto necesitamos durante los meses más calurosos”, agregó.

¿En qué consiste el programa Adopt-a-Tree?

Adopt-a-Tree fue creado hace 25 años para entregar árboles gratuitos a propietarios de viviendas y enseñarles cómo plantarlos y cuidarlos.

El programa realiza tres eventos cada año y ofrece diferentes especies nativas y árboles frutales comestibles.

Desde 2001, más de 250.000 árboles han sido distribuidos gratuitamente entre residentes de Miami-Dade, según el condado.

“Adopt-a-Tree es uno de los principales esfuerzos de Miami-Dade para ampliar nuestra cobertura arbórea al 30%”, afirmó Loren Parra, directora de DERM y jefa de Resiliencia del condado.

“Al concentrarnos en propietarios elegibles, ayudamos a garantizar que estos árboles sean plantados, cuidados y tengan suficiente espacio verde para crecer durante las próximas décadas”, señaló.

Organizaciones enseñarán cómo plantar y cuidar los árboles

Durante el evento, diferentes entidades ofrecerán información sobre la siembra, el mantenimiento y el cuidado de los árboles entregados.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Cox Media, Citizens for a Better South Florida, el capítulo de Dade de la Florida Native Plant Society y Urban Paradise Guild.

También participarán los departamentos de Residuos Sólidos y Agua y Alcantarillado de Miami-Dade, así como UF/IFAS Extension Miami-Dade County.

Adopt-a-Tree se incorpora a la celebración Miami-Dade 250

Las entregas de árboles de 2026 forman parte de los eventos principales de Miami-Dade 250, celebración en la que el condado conmemora la fundación de los EEUU y su compromiso con un futuro más sostenible.

Como parte de la conmemoración, los veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas podrán acceder a un proceso de adopción acelerado.

Para recibir los dos árboles gratuitos deberán presentar una identificación que compruebe su condición de veterano o miembro activo del servicio militar.

Próximo evento Adopt-a-Tree de 2026

La última entrega de árboles del año está programada para el domingo 13 de septiembre, de 8:30 a.m. a 11:30 a.m., en Zoo Miami, ubicado en 12400 SW 152nd Street, Miami, Florida 33177.

Las personas interesadas en conocer los requisitos de elegibilidad, las especies disponibles o las oportunidades para trabajar como voluntarios pueden visitar el sitio web de Adopt-a-Tree o llamar al 3-1-1.

FUENTE: DERM