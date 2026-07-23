¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del sur de la Florida?

MIAMI. — Las vacaciones de verano entran en su etapa final para miles de estudiantes del sur de la Florida, que ya se preparan para el regreso a las aulas durante la segunda semana de agosto.

Los estudiantes de las escuelas públicas de Broward y Palm Beach serán los primeros en iniciar el curso académico 2026-2027. En ambos condados, el primer día de clases será el lunes 10 de agosto.

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Tres días después, el jueves 13 de agosto, regresarán a las aulas los alumnos de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, según el calendario aprobado por la Junta Escolar.

Las fechas corresponden a los principales distritos escolares de la región y sirven como punto de partida para que padres y representantes organicen la compra de uniformes y materiales, actualicen documentos, confirmen rutas de autobuses y ajusten los horarios familiares antes del comienzo del nuevo año académico.

Miami-Dade

El calendario de las Escuelas Públicas de Miami-Dade establece el jueves 13 de agosto como el primer día de clases para los estudiantes.

La Junta Escolar aprobó con anticipación los calendarios de los periodos académicos 2025-2026 y 2026-2027. El programa incluye un receso de otoño durante la semana de Acción de Gracias, además de las vacaciones de invierno y primavera.

Las familias pueden consultar y descargar el calendario completo de Miami-Dade para conocer las jornadas de planificación docente, los días feriados, los periodos de calificaciones y las fechas en las que no habrá actividades escolares.

Broward y Palm Beach regresan antes

En Broward, el curso comenzará el lunes 10 de agosto y concluirá el viernes 28 de mayo de 2027. Antes de recibir a los estudiantes, los maestros y otros empleados participarán en jornadas de planificación entre el lunes 3 y el viernes 7 de agosto.

El calendario de Broward contempla una semana completa de descanso por Acción de Gracias, del 23 al 27 de noviembre; vacaciones de invierno entre el 21 de diciembre y el primero de enero, y receso de primavera del 22 al 26 de marzo de 2027.

Palm Beach también fijó el lunes 10 de agosto como el primer día de clases. Entre las fechas destacadas aparecen el feriado del Día del Trabajo, el 7 de septiembre; el receso de Acción de Gracias, del 23 al 27 de noviembre, y las vacaciones de primavera, del 22 al 26 de marzo.

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente los portales oficiales de cada distrito, debido a que allí se publican detalles sobre inscripciones, transporte escolar, horarios, programas de alimentación y requisitos específicos de cada plantel.

Los padres y representantes también consultar y descargar el calendario escolar 2026-2027 de Broward y revisar el calendario escolar 2026-2027 de Palm Beach, donde aparecen los días feriados, los recesos académicos, las jornadas de planificación docente y otras fechas importantes del curso.

Con el inicio del curso a pocas semanas, las familias de Broward y Palm Beach deberán tener todo preparado para el 10 de agosto. En Miami-Dade dispondrán de tres días adicionales antes de que suene nuevamente el timbre escolar.