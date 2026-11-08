Miami despide a representante de Cuba, Mia Dio, antes de viajar rumbo a Miss Universo 2026

Familiares, amigos y seguidores se reúnen en el Aeropuerto Internacional de Miami para despedir a la reina entre banderas y carteles de apoyo.

“Me siento querida”, expresó la joven ante las muestras de afecto que recibió en la terminal aérea.

Mia Dio luce un atuendo blanco con detalles en los colores nacionales antes de partir hacia Puerto Rico para representar a Cuba en Miss Universo 2026.

MIAMI.- Mia Dio partió este domingo 8 de noviembre hacia Puerto Rico para competir en Miss Universo 2026, despedida en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) por familiares, amigos, seguidores y su equipo de trabajo. Vestida de blanco, con los colores de la bandera cubana, la joven salió a las 11:30 de la mañana.

Prince Julio César, director de Miss Universe Cuba, estuvo entre quienes acudieron a acompañarla y expresó ante los presentes el orgullo de estar al lado de Mia en este momento crucial para la organización y la competidora. La reina agradeció el respaldo y habló con los medios de prensa presentes sobre lo que significaba para ella esta despedida.

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“Creo que siempre está ese miedo de que, ya sabes, no haya nadie cuando llegues. Es algo muy humano”, reconoció.

La cantidad de personas reunidas le dio pie a una comparación con humor: “Nunca había tenido tanta gente en mi propia fiesta de cumpleaños. Me siento querida”, dijo.

También dejó claro cuánto pesa para ella la representación que asume.

“Sé que me llevo las esperanzas y los sueños de mucha gente en ese avión”, afirmó. “Y han sido tantos meses, si no un año, de trabajo duro, y está pasando todo ahora mismo”.

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La sede del concurso le ofrece una cercanía especial: lleva dos años viviendo en la Isla del Encanto. Regresar para disputar la corona significa volver a casa, esta vez como candidata del país de sus raíces.

“Miami es donde nací y crecí. Y, como sabemos, el 305 es la capital cubana. Somos la Cuba libre”, expresó.

Mia describió esa coincidencia como una confirmación de que se encuentra donde debe estar. Al hablar de sus vínculos con ambos lugares, añadió: “Siento que tengo familia por todas partes”.

La causa del pueblo cubano ha ocupado un lugar central en su paso por el concurso. Desde sus primeras intervenciones, ha defendido la unión entre quienes viven en la isla y quienes forman parte del exilio, así como la posibilidad de utilizar su voz para dar a conocer las aspiraciones de libertad de sus compatriotas.

Esa identificación se nutre de la historia de sus abuelos maternos, José “Pepe” Cancio y Mariana Cancio, quienes también acudieron a la terminal aérea para acompañar una vez más a su nieta y mostrar el orgullo que sienten de que Mia lleve el nombre de la Mayor de las Antillas al certamen de belleza universal. A través de sus relatos y tradiciones, la joven aprendió a amar al país de sus raíces. Su abuelo, veterano de la Brigada de Asalto 2506, forma parte de esa memoria del exilio con la que creció.

Familiares, amigos y seguidores se reúnen en el Aeropuerto Internacional de Miami para despedir a la reina entre banderas y carteles de apoyo. MICHEL MELIÁN

El compromiso tendrá una expresión concreta en “La Dama de la Libertad”, el traje nacional realizado por el diseñador panameño Róyer Pérez. La creación rinde homenaje a las Damas de Blanco y a Laura Pollán. Sus 75 retratos y lágrimas de cristal recuerdan a los disidentes encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 y el sufrimiento de sus familias.

Mia será la tercera representante consecutiva desde el regreso de Cuba a Miss Universo en 2024, tras 57 años de ausencia. Sigue el camino abierto por la eterna reina Marianela Ancheta y continuado en 2025 por Lina Luaces, de quien recibió la corona nacional el pasado 20 de agosto en el

Su triunfo llegó en el segundo intento. Un año antes había quedado entre las cinco finalistas; volvió con la banda de Isla de la Juventud y consiguió el título que ahora la lleva a la competencia internacional.

La edición 75 celebrará el desfile de trajes nacionales el 21 de noviembre y la preliminar, el 22. La final está prevista para el día 24 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

En el aeropuerto, Mia resumió el ánimo con el que emprende esta etapa: “Me siento tan preparada y tan bendecida. Gracias a todos por ser parte de este sueño”.