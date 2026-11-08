Crece la preocupación por Matos Klibre: su esposa denuncia que la Fiscalía cerró el caso

MIAMI -- “Hacer en redes todo el ‘ruido’ posible”, acerca de la situación de indefensión en la que se encuentra el músico urbano contestario Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como Matos Klibre, es la opción que les resta desde Cuba a los familiares y allegados del artista, después de que el fiscal a cargo del proceso penal que se sigue en su contra, comunicara al abogado que lo representa, licenciado Roberto Ortega Ruiz, que el caso está cerrado y que no hay ningún recurso que pueda alegarse en su defensa.

La denuncia llega a la redacción de Diario Las Américas por intermedio del músico urbano Raudel Collazo, conocido artísticamente como Escuadrón Patriota. Mediante una comunicación desde Cuba con la esposa de Matos Alcántara, Raudel recibió el pedido de ayuda y el llamado a que este caso se haga visible.

Según consta en publicaciones previas, el arresto de Matos Alcántara se produjo en La Habana el jueves 25 de junio. Los recursos presentados por el abogado Ortega Ruiz a la fiscalía que sostiene la denuncia, de los cuales Diario Las Américas recibió copias, ofrecen una explicación que desmonta el argumento de los presuntos cargos contra Matos Alcántara.

Según se describe, se le señala por haber organizado protestas en las inmediaciones del lugar donde vive en el municipio Playa, al oeste de la capital. Su abogado alega en los documentos presentados que las referidas protestas son frecuentes y recurrentes a lo largo de la isla en reclamo de los extensos períodos que la población padece por falta de servicio eléctrico. También alude el abogado que la manera en que su representado expresa el desacuerdo con el sistema de gobierno imperante en la isla, es a través de las letras de sus canciones, no así organizando protestas masivas. Sin embargo, a partir del proceder de la fiscalía, ninguno de los tres documentos enviados por el letrado Ortega Ruiz en defensa de su representado ha sido tomado en cuenta y así lo confirma el testimonio de la esposa del acusado en la conversación telefónica sostenida desde La Habana con Raudel Collazo, a quien le solicitó hacer pública esta denuncia.

El músico urbano contestario Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como Matos Klibre. Cortesía

Tras el arresto de Matos Alcántara en junio pasado, Collazo dijo a Diario Las Américas que “la privación de libertad impuesta al músico estaría relacionada con el carácter crítico de la obra que interpreta”.

También en esa ocasión, Collazo refirió que Matos Alcántara, Klibre, es considerado una de las voces más frontales del rap cubano contemporáneo, con una trayectoria marcada por canciones de fuerte contenido político, como “Vergüenza Nacional”, en la que se hacen denuncias contra la represión, la falta de libertades y la realidad que viven los cubanos, convirtiéndolo en uno de los principales exponentes del hip hop independiente crítico del castrismo.

En aquel momento, la publicación de Diario Las Américas refería que a los familiares de Matos Alcántara las autoridades le aseguraban que el artista estaba siendo acusado de desorden público, aunque este delito no ha sido probado, tampoco se han presentado pruebas que puedan contrarrestar los argumentos expuestos por el abogado Ortega Ruiz que lo defiende, sin embargo, según la comunicación hecha por la esposa del músico, el caso ha sido concluido y ningún recurso de defensa procede. Las comunicaciones del abogado de Matos Alcántara a la fiscalía han sido enviadas en las fechas 2 de julio, 24 de julio y 13 de septiembre, según se observa en los documentos enviados a Diario Las Américas.

Asimismo, como parte de los recursos a los que ha apelado la familia del artista en búsqueda de una solución a su arresto, existe un certificado diagnóstico emitido sobre su estado de salud donde se lee que Matos Alcántara padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de diabetes mellitus tipo II, por lo cual se deduce que requiere tratamiento y medicación sistemática, además de otras atenciones.

Certificado médico del músico urbano contestario Andrés Matos Alcántara, conocido artísticamente como Matos Klibre.

Régimen aumenta la represión

El anuncio del cierre del caso contra Matos Alcántara, dado a conocer este 8 de noviembre mediante una denuncia hecha por su esposa, sucede en un momento en que las acciones represivas del régimen de La Habana contra opositores han escalado y se hacen recurrentes. La semana pasada se conocieron los arrestos de los periodistas independientes Camila Acosta, Yoani Sánches, Adelth Bonne Gamboa y Henry Constantin.

También fueron arrestadas las integrantes del grupo Damas de Blanco, Berta Soler y María Cristina Labrada. Asimismo, fueron condenados a privación de libertad el intelectual y opositor Angel Satiesteban y otros tres masones José Ramón Viñas Alfonso, Fernando Marcos García, y Osvaldo Ernesto Villegas Digat, en un proceso donde se les imponen cargos por presunto tráfico de divisas estadounidenses.

Igualmente, en su perfil de redes sociales, Elsa Morejón activista de Derechos Humanos y esposa del doctor Oscar Elías Biscet, médico de profesión, opositor, exprisionero de la Primavera Negra de 2003, ha denunciado el asedio a su residencia en la barriada de Lawton, municipio 10 de Octubre, por parte de agentes de la Policía Política que los mantiene sitiados, así como el ataque con excrementos humanos a los exteriores de la vivienda.

El cierre del caso de Matos Alcántara, Klibre, así como la oleada de arrestos y el acoso a activistas y opositores se dan en un contexto de incertidumbre de cómo podría influenciar en la política exterior de Washington hacia La Habana, el cambio de equilibrio de poderes ocurrido en EEUU tras conocerse el resultado de las elecciones de medio término cuando las dos Cámaras del Congreso, la de Representantes y el Senado, quedaron en manos demócratas.

A partir de este resultado, el régimen de La Habana podría estar considerando que la política exterior de la administración Trump hacia Cuba encontraría un freno a los propósitos anunciados de forzar cambios en la isla.