Mia Dio lleva a Miss Universo la historia de las Damas de Blanco cubanas

Mujeres vestidas de blanco y con gladiolos acompañan a la representante cubana durante la producción fotográfica del traje nacional.

Los retratos del tocado, las lágrimas sobre las mejillas y el corazón con la bandera cubana destacan en este acercamiento.

La creación del panameño Róyer Pérez reúne retratos, gladiolos y motivos cubanos en un tributo que incluye una dedicatoria a Laura Pollán.

Mia Dio llevará a Miss Universo 2026 “La Dama de la Libertad”, un traje inspirado en las Damas de Blanco y su lucha pacífica.

MIAMI.- Mia Dio llevará a Miss Universo 2026 un traje en el que 75 retratos recuerdan a los disidentes encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. Otras tantas lágrimas de cristal evocan la separación que aquellos arrestos impusieron a sus familias.

La creación se titula “La Dama de la Libertad” y está inspirada en las Damas de Blanco. “Hay historias que no deben olvidarse y mujeres cuyo valor merece ser recordado por generaciones”, escribió la representante cubana al dar a conocer su vestuario en Instagram este viernes, a dos días de su salida prevista hacia para Puerto Rico, donde representará a la Mayor de las Antillas en el certamen de belleza más importante del planeta.

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La realización estuvo a cargo del diseñador panameño Róyer Pérez. Guillermo Leal, conocido como "Memo" y parte del equipo de trabajo de Dio, aparece acreditado como director creativo y estilista. El equipo había considerado inicialmente otra propuesta, pero decidió cambiarla al encontrar en este tributo el mensaje que quería llevar a la competencia, según la información facilitada por la organización a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La creación del panameño Róyer Pérez reúne retratos, gladiolos y motivos cubanos en un tributo que incluye una dedicatoria a Laura Pollán. MICHEL MELIÁN

El proyecto forma parte de la preparación que Mia realiza bajo la dirección de Prince Julio César y Rafael Ingannamorte desde su coronación, celebrada el pasado 20 de agosto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay. Las imágenes de presentación llevan la firma de Michel Melián, fotógrafo oficial del certamen nacional, quien ha cubierto sus tres ediciones y ha retratado a la joven a lo largo de su reinado.

Detrás de la elección hay una protesta que comenzó hace más de dos décadas. Los arrestos de marzo de 2003 alcanzaron a periodistas independientes, escritores y activistas. Sus esposas, madres y familiares se organizaron para exigir que regresaran a casa. Vestirse de blanco, asistir a misa y caminar con gladiolos en las manos hizo visibles sus demandas frente a las amenazas, agresiones y detenciones que enfrentaron.

El diseño retoma las flores de aquellas caminatas y los rostros de quienes motivaron el reclamo. Juntos permiten reconocer a las personas detrás de la cifra de encarcelados y vincularlas con las mujeres que sostuvieron la protesta.

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Una representación de la iglesia de Santa Rita de Casia se eleva a espaldas de la concursante. El templo habanero ha sido de reunión de las activistas antes de sus recorridos dominicales por la Quinta Avenida de Miramar. El rosario recuerda el lugar que la oración ocupó en la espera de muchas de esas familias.

Las iniciales de la destaca activista Laura Pollán reservan una dedicatoria a una de las fundadoras del colectivo, fallecida en 2011. Su inclusión reconoce a quien ayudó a organizar y mantener una causa que terminó por trascender las fronteras cubanas.

Cuatro tocororos incorporan la referencia al ave nacional. Mia explicó que su presencia expresa la aspiración de libertad de los cubanos.

La pieza también evoca el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, concedido por el Parlamento Europeo a las Damas de Blanco en 2005 por su defensa pacífica de los derechos humanos. Las representantes del movimiento pudieron recogerlo personalmente en Bruselas en 2013, después de que se les permitiera salir del país.

Mujeres vestidas de blanco y con gladiolos acompañan a la representante cubana durante la producción fotográfica del traje nacional. MICHEL MELIÁN

La inscripción “Todos Marchamos” invita a acompañar ese reclamo. Al explicar su significado, la joven escribió que “la solidaridad puede atravesar fronteras y generaciones”. Con esa frase amplía la dedicatoria a quienes se identifican con las activistas, aunque no compartan sus experiencias.

En Puerto Rico, sede de la competencia internacional, Mia retomará un propósito que había expresado en una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS: dar a conocer a las Damas de Blanco durante su reinado y elevar la causa, el sufrimiento y las ansias de libertad de los cubanos de pie ante el universo.

“No estoy aquí para ocultar la historia”, afirmó entonces.

En su próximo desfile, esa intención tendrá 75 rostros. Mia irá en busca de una corona, con la ilusión de hacer brillar a Cuba ante el mundo.