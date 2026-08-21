viernes 21  de  agosto 2026
CERTAMEN

Mía Dio: la historia familiar de exilio y lucha que acompaña a Miss Universe Cuba 2026

La nueva soberana es nieta del brigadista José “Pepe” Cancio y pariente de Sylvia Iriondo, presidenta de M.A.R. por Cuba

Mía Dio, Miss Cuba Universe 2026

Mía Dio, Miss Cuba Universe 2026

CARLOS ARMANDO CABRERA -DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La elección de Mía Dio como Miss Universe Cuba 2026 no solo premió su desempeño sobre el escenario y la perseverancia con la que regresó al certamen. Detrás de la nueva soberana existe una historia profundamente ligada al exilio, la defensa de la democracia y el anhelo de libertad de varias generaciones de cubanos.

La representante de Isla de la Juventud es nieta de José “Pepe” Cancio, integrante de la Brigada de Asalto 2506, cuyos miembros participaron en el desembarco de Bahía de Cochinos en abril de 1961. También es pariente de Sylvia Iriondo, presidenta de M.A.R. por Cuba y una de las voces que durante décadas ha denunciado la represión del régimen y defendido una transición democrática en el país.

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Ese legado permite comprender el lugar que la causa cubana ha ocupado en el discurso público de Dio. A lo largo del concurso utilizó sus plataformas digitales para visibilizar la realidad de la isla y rindió homenaje a las Damas de Blanco, movimiento integrado por familiares de presos políticos.

Mía Dio recibió la corona la noche del jueves en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay, durante la tercera edición de Miss Universe Cuba desde el regreso del país al concurso internacional.

La gala comenzó con una coreografía protagonizada por las 19 aspirantes que llegaron a la etapa decisiva. Después del desfile en traje de baño y las evaluaciones correspondientes, el grupo quedó reducido a 12 semifinalistas.

Junto con Dio avanzaron las representantes de Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Granma, Mayabeque, Villa Clara, Región Central, Ciego de Ávila, Región Occidente, Camagüey, La Habana y Pinar del Río.

El evento entró después en su fase definitiva con la selección de seis candidatas. Mía Dio compartió esa etapa con las delegadas de Pinar del Río, La Habana, Región Central, Mayabeque y Ciego de Ávila.

Esta fue su segunda presentación consecutiva en Miss Universe Cuba. En 2025 logró ubicarse entre las cinco finalistas pese a sufrir una parálisis facial pocos días antes de la gala. Un año después volvió, nuevamente con la banda de Isla de la Juventud, y completó el camino con la conquista del título.

Su seguridad en la pasarela, desenvolvimiento ante las cámaras y capacidad para comunicar un mensaje le permitieron superar cada corte hasta convertirse en la ganadora.

El triunfo posee, además, una dimensión histórica. La distinción queda en manos de la descendiente de un brigadista de la 2506 y de una mujer cuyo entorno ha mantenido estrechos vínculos con la defensa de la democracia en la nación caribeña.

Dio sucede a Lina Luaces, quien representó al país en Miss Universe 2025 y consiguió avanzar hasta el Top 12 del encuentro internacional.

La nueva reina asumirá ahora la responsabilidad de llevar el nombre de la mayor de las Antillas a ese escenario. Lo hará con una amplia presencia en las redes sociales, la experiencia acumulada durante dos ediciones y una trayectoria que trasciende las pasarelas.

Junto con la corona, Mía Dio llevará el legado de quienes han vivido marcados por el exilio y comparten la esperanza de ver algún día una Cuba libre.

@carlosarmandotv

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