Miami prevé inundaciones costeras por nuevas mareas del rey hasta el lunes

MIAMI. — Las mareas del rey regresan este viernes a Miami y podrían anegar algunas calles bajas durante el fin de semana, incluso sin lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé inundaciones costeras menores y aisladas cerca de las horas en que el nivel del mar alcance su punto más alto.

Se esperan efectos menos severos que los de finales de octubre, cuando el agua salada cubrió tramos de calles y dificultó el tránsito en sectores de Miami-Dade y Broward. En ese episodio, los niveles elevados coincidieron con vientos persistentes hacia tierra y aguaceros.

Según el calendario oficial de Miami, la marea alta de la mañana estaba prevista para las 6:26 a. m. de este viernes. Las siguientes se esperan a las 7:14 a. m. del sábado, las 7:59 a. m. del domingo y las 8:42 a. m. del lunes. Esos horarios corresponden a las pleamares previstas y no indican cuándo se inundará una calle en particular.

En Broward, Fort Lauderdale situó su período de mareas elevadas entre el 5 y el 11 de noviembre. Los calendarios varían según la localidad y el alcance de los anegamientos depende también del viento, la lluvia y las condiciones del drenaje.

Inundaciones de finales de octubre

Miami identificó dos períodos de mareas especialmente altas en octubre: del 7 al 13 y del 24 al 30. Durante el segundo, WSVN documentó calles inundadas en Miami, Miami Beach, Hollywood Beach y Fort Lauderdale. En Miami, el agua cubrió parte de la calle 79 del noreste, cerca de North Bayshore Drive.

En Miami Beach, los conductores encontraron agua acumulada en las inmediaciones de Dickens Avenue y la calle 73. En Hollywood, cuadrillas municipales utilizaron bombas para drenar vías afectadas.

El 27 de octubre, el mareógrafo de Virginia Key registró su tercer nivel más alto desde el inicio de su serie en 1994. Ese mismo día, la estación de Port Everglades alcanzó su nivel más alto registrado, según CBS Miami. Ambas marcas corresponden a estaciones específicas y dan cuenta de la intensidad de aquel episodio en esos puntos de la costa.

Recomendaciones para los conductores

Las mareas del rey son pleamares más altas de lo habitual. En zonas bajas, el agua puede desbordar canales o regresar por los desagües y acumularse en la vía pública. El NWS prevé poca o ninguna lluvia al inicio del fin de semana, aunque mantiene la posibilidad de anegamientos aislados cerca de la marea alta.

El condado de Miami-Dade recomienda evitar las calles cubiertas de agua, utilizar rutas alternas y, cuando sea posible, estacionar los vehículos en lugares más elevados antes de la pleamar. El calendario municipal señala otro período de mareas del rey entre el 23 y el 26 de noviembre.