Luz María Doria, Ronald Day y Merce Villegas: la amistad que los lleva de gira

Ronald Day toma la palabra ante los invitados reunidos en SEIYA, durante el encuentro celebrado el 4 de noviembre para dar a conocer la iniciativa.

El presentador de televisión Alan Tacher, maestro de ceremonias, da inicio al encuentro de Del miedo al éxito, acompañando a los protagonistas de la gira.

De izquierda a derecha, Merce Villegas, Luz María Doria y Ronald Day, durante el lanzamiento de Del miedo al éxito en Miami.

MIAMI.- Antes de convertirse en un ciclo de conferencias, Del miedo al éxito nació de una conversación entre amigos. Para Luz María Doria, compartir esta nueva etapa con Ronald Day y Merce Villegas tiene un significado particular: él es su mentor profesional; ella, su mentora espiritual. Juntos quieren llevar al público las experiencias que les han permitido afrontar sus temores y avanzar en sus vidas.

El proyecto fue presentado el 4 de noviembre en SEIYA, en Miami, durante un encuentro entre amigos que reunió a ejecutivos y talentos de los medios de comunicación, artistas y escritores para celebrar el lanzamiento de la gira. En entrevistas con DIARIO LAS AMÉRICAS, sus protagonistas hablaron de los vínculos que los unen y de lo que cada uno aportará a las conferencias.

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“Es la persona que me llevó a la televisión hace 25 años y es un gran estratega, una persona de la que yo he aprendido muchísimo”, expresó Doria sobre Day, a quien también definió como su mejor amigo.

La relación entre ambos comenzó antes de aquel salto profesional. Ronald Day, con una trayectoria ejecutiva en Univision y Telemundo, recordó que su amistad se acerca a los 32 años y que trabajaron juntos con Cristina Saralegui.

Luz María Doria, vicepresidenta y productora ejecutiva de Despierta América, de Univision, conoció a Villegas a través del matutino. De ella destaca una manera de acercarse a la espiritualidad que invita a tener más fe y a vivir con mayor paz.

El presentador de televisión Alan Tacher, maestro de ceremonias, da inicio al encuentro de Del miedo al éxito, acompañando a los protagonistas de la gira. CORTESÍA PRODUCCIÓN DEL MIEDO AL ÉXITO

Según contó, la propuesta surgió en una conversación con Yadira Rangel, a quien identificó como creadora y productora de la gira. La idea inicial era que Doria y Villegas compartieran las conferencias; la autora propuso incorporar a Day.

Este año, Doria cumple además una década de su debut como escritora con La mujer de mis sueños. La autora recuerda aquel paso como una forma de vencer sus propias inseguridades: “Pasé de miedosa a bestseller”.

La escritora considera que esta colaboración cierra un círculo entre lo que ha aprendido de ambos y lo que ahora desea enseñar. “Más personas van a aprender lo que a mí me ha servido”, afirmó.

Day explicó que cada intervención tendrá un eje propio. Doria abordará el miedo y cómo enfrentarlo; Villegas se concentrará en la espiritualidad; él hablará del enfoque y de la necesidad de encontrar un rumbo para trabajar en las metas. Es también el tema de su libro El poder del enfoque, en el que recoge experiencias de su brillante trayectoria en los medios de comunicación y los negocios.

El ejecutivo planteó la propuesta con la vista puesta en los objetivos del próximo año. “Yo pienso que esos tres condimentos van a ser muy importantes para lograr lo que queramos en el 2027”, expresó.

Al describir el aporte de Villegas, Day señaló una inquietud que puede aparecer incluso cuando se han alcanzado logros: “Muchas veces tenemos todas las cosas alrededor y no nos sentimos felices”. La relación entre las aspiraciones profesionales y el bienestar personal será, según explicó, parte de la conversación que quieren llevar al público.

Ronald Day toma la palabra ante los invitados reunidos en SEIYA, durante el encuentro celebrado el 4 de noviembre para dar a conocer la iniciativa. CORTESÍA PRODUCCIÓN DEL MIEDO AL ÉXITO

Merce Villegas, autora de Las 21 leyes del amor, habló del recorrido como una oportunidad de servir y ayudar a otras personas. Su participación estará acompañada por su propia historia, marcada por experiencias que, según relató, durante mucho tiempo le impidieron creer en sus posibilidades.

“Estuve ahí atrapada en la ansiedad, en el dolor, en las relaciones de pareja”, contó al recordar una etapa en la que sentía que no encontraba una salida.

Por eso concede especial valor a compartir esta iniciativa con sus dos compañeros de viaje. Considera que los tres pueden hablar de dificultades que han vivido y de decisiones que han debido tomar. Para ella, esa experiencia compartida da coherencia al mensaje de las conferencias.

“Compartir con ellos dos un mensaje que hemos vivido, que hemos encarnado, para mí significa muchísimo”, sostuvo.

Tras la presentación en Miami, el equipo adelantó que la gira comenzará en Nueva York y que el recorrido previsto incluye Houston, Los Ángeles, Orlando y el sur de Florida. También mencionó planes para República Dominicana y otros países de Latinoamérica.

La intención de sus protagonistas es que esas historias sirvan a quienes todavía dudan de dar un paso hacia lo que desean. Villegas lo expresó con una convicción que quiere transmitir desde su propia experiencia: “Somos más grandes que nuestros miedos”.