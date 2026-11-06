Ventaja de Maureen Porras se reduce a 15 votos en Doral antes del recuento

Maureen Porras y Fernanda Gomes compiten por la silla 2 del Concejo de Doral.

MIAMI. — La ventaja de la concejal Maureen Porras sobre Fernanda Gomes se redujo de 16 a 15 votos en el último conteo preliminar por el escaño 2 del Concejo de Doral. La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade indicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que el recuento se haría este sábado 7 de noviembre.

El tablero electoral del condado, actualizado el jueves a las 6:20 p. m., registró 9.597 votos para Porras y 9.582 para Gomes . Respecto al corte anterior publicado por este medio, Porras sumó dos votos y Gomes añadió tres. Los ocho recintos de Doral ya reportaron, pero las cifras todavía no han sido certificadas.

ELECCIONES MUNICIPALES Luis González gana la elección para el Concejo de Hialeah con el 54% de los votos

DISTRITO 27 Recuento Salazar-Rodríguez: supervisora electoral de Miami-Dade se niega a apartarse y crece la polémica

Voto por correo sostiene ventaja de Porras

Gomes superó a Porras en las dos modalidades de votación presencial: obtuvo 408 votos más el día de las elecciones y 43 más durante la votación anticipada.

Por su parte, Porras compensó esa diferencia con el voto por correo, donde recibió 2.429 boletas a su favor, frente a 1.963 de Gomes. Esa ventaja de 466 votos por correo dejó a Porras 15 sufragios por delante en el total.

El margen equivale a unos 0,08 puntos porcentuales, por debajo del límite de 0,5 puntos que establece Florida para ordenar un recuento por máquina si la diferencia se mantiene en el primer informe oficial de resultados no certificados.

Si después del recuento la brecha queda en 0,25 puntos o menos, la ley prevé, salvo excepciones, una revisión manual de las boletas en las que el equipo detectó más selecciones de las permitidas o no registró voto para ese cargo.

El otro escaño en disputa en Doral arrojó una diferencia más amplia. En el puesto 4, Peter Espinosa obtuvo 11.122 votos, el 59,03%, frente a 7.718 de Gustavo Garagorry.

Coral Gables, por encima del umbral

En Coral Gables, el mismo corte del condado situó a Nestor Menendez con 10.035 votos y a Melissa Castro con 9.915 en la contienda por el Grupo IV de la Comisión municipal.

La diferencia de 120 sufragios equivale a 0,60 puntos porcentuales, una décima por encima del umbral para el recuento por máquina. Una actualización anterior había situado la ventaja en 119 votos.

Aunque los 16 recintos de Coral Gables ya reportaron, el resultado sigue pendiente de certificación. Con las cifras disponibles, la contienda entre Menendez y Castro no activa un recuento automático.

En Doral, en cambio, la revisión prevista para el sábado pondrá a prueba una ventaja que ya se redujo en el último corte.