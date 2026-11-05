Supervisora de elecciones de Miami-Dade rechaza recusarse del recuento, como pide la campaña de Eliott Rodríguez

MIAMI. – La supervisora de elecciones del condado Miami-Dade, Alina García, no se recusará del recuento en el Distrito Congresional 27 de Florida. Así lo comunicó a Diario Las Américas por medio de su supervisor adjunto, Juan C. Mendieta en respuesta a la campaña del candidato demócrata Eliott Rodríguez, que exigió formalmente que Garcia se aparte de todos los procedimientos de la junta de escrutinio relacionados con esa contienda.

La petición consta en una carta fechada el 5 de noviembre y dirigida a Oren Rosenthal, asesor jurídico general de la Oficina de la Supervisora de Elecciones. La firma el abogado Jason B. Blank, que representa a la campaña de Rodríguez.

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¿Por qué solicitan la recusación?

En la carta, el equipo legal expone dos motivos. El primero es que García, presuntamente, habría declarado ganadora a la congresista republicana María Elvira Salazar antes de que concluyera el recuento. Según la campaña, que cita al Miami Herald, la supervisora dijo la noche de las elecciones: “María Elvira [Salazar] es la ganadora, con o sin recuento”.

Los abogados sostienen que una declaración así, hecha por la funcionaria encargada de supervisar el escrutinio, plantea dudas sobre su neutralidad en el proceso.

El segundo motivo es una información que, según la campaña, indica que Robert Fernández, abogado que representaría a Salazar en el recuento, es yerno de García. Por ello, la campaña pidió que se confirme de inmediato ese parentesco y cuál es el papel de Fernández en el recuento.

“No se trata de favorecer a un candidato sobre otro. Se trata de garantizar que cada voto emitido legalmente se cuente de manera justa y que el público pueda tener absoluta

confianza en la integridad del proceso”, declaró la campaña de Rodríguez.

“Ningún funcionario electoral debería prejuzgar el resultado de un recuento, y ningún votante debería tener que preguntarse

si las relaciones personales o familiares influyen en sus decisiones sobre su voto”, añadió Blank en la misiva.

Citan los Estatutos de Florida

La campaña invoca la sección 102.141(1)(b) de los Estatutos de Florida, que regula la designación de un sustituto cuando el supervisor de elecciones no puede ejercer o queda inhabilitado. Esa norma establece que el presidente de la Comisión del Condado designa como sustituto a un comisionado, y que el supervisor sigue en la junta con funciones de asesoría.

Carta de la campaña del candidato Eliott Rodriguez.

Tres puntos de la petición

El equipo de Rodríguez pedía tres cosas por escrito antes de que la junta volviera a tratar la contienda. Primero, que García confirmara su recusación. Segundo, que se identificara a su reemplazo. Tercero, que se aclarara si ella conservaría algún papel de asesoría.

La carta se envió con copia a Juan-Carlos Planas, asesor jurídico general del Comité Ejecutivo Demócrata de Miami-Dade, y a Mark Herron, asesor jurídico general del Partido Demócrata de Florida.

Revisión en público

La Junta de Escrutinio se reunirá este viernes 6 de noviembre, como había informado la oficina de la supervisora. Revisará unas 202 boletas enviadas por correo que estaban en proceso de subsanación de discrepancias. Los votantes implicados tenían de plazo hasta este jueves a las 5:00 p.m. para validar su voto. La prensa está invitada a participar.

Según cifras de la oficina de García recogidas por medios locales, Salazar aventaja a Rodríguez por 0,46 puntos porcentuales. Esa diferencia queda por debajo del umbral de 0,5 puntos que en Florida obliga a un recuento automático a máquina.

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