viernes 6  de  noviembre 2026
MEDIDAS

Doral convoca otra reunión vecinal para aclarar cierres y accesos durante cumbre del G20

La cita será el sábado 14 de noviembre en Doral Legacy Park. Los residentes quieren saber cómo llegarán a sus viviendas y los comerciantes, qué restricciones podrían afectar a clientes

Sede del ayuntamiento de Doral

Sede del ayuntamiento de Doral

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La Ciudad de Doral celebrará el sábado 14 de noviembre su segunda reunión pública sobre los preparativos para la cumbre del G20, con el fin de informar a residentes y comerciantes sobre los cierres viales, los controles de seguridad y el acceso a viviendas y negocios.

La reunión se realizará de 10:00 a. m. a mediodía en el salón de eventos de Doral Legacy Park, en 11400 NW 82nd Street. Según la convocatoria municipal, participarán la alcaldesa Christi Fraga, la Policía de Doral y representantes de agencias federales.

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El primer encuentro se realizó el miércoles 4 de noviembre en Doral Central Park y contó con la asistencia de vecinos de Doral Estates, comunidad contigua al complejo que recibirá a las delegaciones.

Los residentes preguntaron si el tránsito de la calle 41 del noroeste sería desviado hacia la calle 33 y si se emitirían credenciales para facilitar el ingreso a las zonas residenciales. Ambos puntos quedaron sin definir.

Sonny Berrios, representante del Servicio Secreto, indicó que los puestos de control se utilizarán para inspeccionar vehículos.

Por su parte, comerciantes de la zona expresaron preocupación por una posible disminución de clientes durante la temporada navideña. Fraga señaló que el municipio trabaja con las delegaciones para dar a conocer los negocios locales.

Cambios en el tránsito

La cumbre se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Trump National Doral Miami, aunque las primeras alteraciones del tránsito podrían comenzar el día 10. El municipio prevé las mayores complicaciones en las inmediaciones de la avenida 87 y la calle 36 del noroeste.

Los mapas divulgados por la Ciudad muestran las zonas que podrían verse afectadas, mientras las autoridades definen los perímetros de seguridad, los cierres y los desvíos.

El 3 de mayo, cuando el presidente Donald Trump asistió al Cadillac Championship en el mismo complejo, el Aeropuerto Internacional de Miami advirtió de posibles demoras en sus accesos por el traslado presidencial.

En abril de 2025, durante otra visita de Trump a Doral, se reportaron retrasos en ambos sentidos de la calle 36 del noroeste, entre las avenidas 79 y 87.

Ajustes en escuelas, parques y comercios

Doral Central Park cerrará al público del 11 al 16 de diciembre para facilitar las operaciones de la cumbre. El municipio trasladará a otros parques las actividades recreativas afectadas cuando sea posible.

Entretanto, el distrito escolar de Miami-Dade recibió autorización para ofrecer enseñanza virtual el 14 y 15 de diciembre en siete planteles públicos: Eugenia B. Thomas K-8 Center, J.C. Bermudez Doral Senior High, Dr. Rolando Espinosa K-8 Center, John I. Smith K-8 Center, Dr. Toni Bilbao Preparatory Academy, Andrea Castillo Preparatory Academy y Ronald W. Reagan/Doral Senior High.

Los alumnos que opten por esa modalidad deberán asistir a clases en vivo en el horario habitual. El distrito también podría ajustar las rutas de autobuses escolares debido a los cierres y controles de seguridad.

Asimismo, la Ciudad recomendó a los empleadores considerar el trabajo remoto durante los dos días de la cumbre, cuando sus operaciones lo permitan. También puso a disposición de los trabajadores una carta que detalla los efectos previstos y que pueden presentar a sus empleadores al solicitar flexibilidad.

Los cierres, desvíos y puntos de control se divulgarán conforme se confirmen en el portal oficial de Doral sobre el G20, donde los residentes pueden suscribirse a las alertas municipales.

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